Руководительница "Укрпочты" в октябре 1994-го сказала: "Предлагаю пари! Через полгода ваша газета закроется". Прошло пятьдесят раз по полгода, и время пришло.

Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции.

Вы замечательные читатели! Умные, критично мыслящие, строгие, взыскательные. Спасибо вам за поддержку, критику, небезразличие к газете и стране, за более чем 25-летнюю "верность клубу". На ваших глазах мы прошли путь от королей инсайда — через остров свободы, где во времена жесткой цензуры могли себя реализовывать журналисты других изданий — до заповедника смыслов. Наблюдая за тем, как у руля в основном дураки сменялись подлецами, а подлецы — дураками, мы почему-то всегда были в оппозиции. Впрочем, как и большинство из вас.

Мы благодарны тысячам авторов "ЗН", среди которых, безусловно, есть любимые, постоянные или случайные, но всегда — думающие. По-разному, но думающие. В бухгалтерии "ЗН" накопилось 250 тысяч гривен — размеченных, но невыплаченных гонораров. При наших смешных тарифах — огромные деньги. Многие авторы просто не приходят за ними, потому что для них главное — не расписаться в ведомости за копейки, а достучаться со своей идеей, предложениями, видением до тех, кто формирует и принимает решения.

Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску "Зеркала недели". Общая группа крови позволяла нам находиться в системе всеобщего донорства — идейного, ценностного, энергетического. У нас бывших не бывает.

И, конечно же, спасибо всем, кто многие годы помогал "Зеркалу недели" не только выходить, но и оставаться независимым. Помогал — не выставляя условий. Зачастую отгребая по полной и от журналистов, и от авторов "ЗН". Мы благодарны тем, кто ценит "Зеркало", а не Photoshoр. Нет смысла заниматься журналистикой в пиар-клетке. ZN.UA никогда не станет доской сплошных, закамуфлированных объявлений, коммерчески зализанной тюремной интернет-многотиражкой.

Нам еще предстоит научиться новым формам, новому способу выживания, достроиться новыми темами. Но не в ущерб главному — ответственности за тех, кто не разучился думать, действовать и строить свою страну.

Мы хотим, чтобы Украина изменилась? Значит и мы должны меняться. Говорить с ней на одном языке. ZN.UA — продолжатель "Зеркала недели" — открыт для идей. В фокусе нашего внимания — делатели, сметановзбиватели, люди с широкой рамкой задач, стратеги и визионеры. Те, кто понял, что означает ответственность, и те, кто не забыл, что такое милосердие.

Говорят, с бумажным "Зеркалом" уходит целая эпоха. Наверное. Когда мы стартовали, действующий премьер-министр только-только осваивал самокат, а президент таки гонял на двухколесном велике. Мы не будем перечислять способы давления на нас или соблазны, которым мы не поддались, открытые нами имена, громкие расследования, уникальные проекты… Летопись — в архиве. "Зеркало" — это не о прошлом, это всегда о будущем. Именно поэтому последний номер — это наш Зе!повіт.

"Вот вы говорите — "системные реформы"… А дорожную карту — что делать и как их проводить — кто-то может написать?", — как-то задала нам вопрос депутат от монобольшинства. Если честно, хотелось спросить в ответ: "А кто-то сможет прочесть?". Ведь сколько этих карт написано, в том числе и авторами ZN.UA! Но мы сглотнули яд и обратились к ряду, с нашей субъективной точки зрения, интересно думающих соотечественников с просьбой написать колонку на тему: "Как вы представляете в идеале конечный результат реформирования в сфере, где вы компетентны, и какие шаги на пути к идеалу необходимо совершить в 2020 году?" 57 колонок — сгусток идей, где каждый пункт можно разворачивать в план. Но это не истина в последней инстанции. Это продолжение сложного поиска без простых ответов.

Мы не зря подчеркнули слово "соотечественники". Потрясение и трансформация, пережитые в начале 90-х большинством читателей "ЗН", — ничто по сравнению с неизбежными и глобальными изменениями, стартовавшими в мире.

За почти тридцать лет мы пробовали старые и новые для нашей страны чужие рецепты. В результате, имея в 1990 году четырехкратный разрыв ВВП с Китаем, мы пришли к стократному… Время конструировать свой "велосипед". Единственное плечо, на которое мы можем опереться, — наше собственное. Зе!повіт — это о том, как не быть разобранными на органы, как выжить и стать лидером в новом мире. "Не в пони корм", — скажут многие. Возможно. Но мы ответим: "Пропасть может перепрыгнуть только тот, кто не знает, что этого нельзя сделать".

Мы обнимаем всех тех, кто не знает, что делать с кнопкой "Power". Но, надеемся, что наш уход в Интернет подтолкнет вас к тому, чтобы научиться и открыть для себя бескрайний мир. Не бойтесь его хаоса, ведь и вы, и мы знаем, что в жизни главное.

Всем нашим читателям в Новом году — модного здоровья, дефицитной стрессоустойчивости, жизненно важного чувства собственного достоинства, масштабных задач, побед и плеча, в которое можно уткнуться, если победы где-то запаздывают.

А тем, с кем мы больше не увидимся, хотим сказать одно: это была любовь. И счастье, что она у нас была.