Пресс-конференция Порошенко: о чем говорил президент

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент начал с оптимизма относительно безвизового режима и закончил войной в Донбассе и "наказанием" Путина.

Порошенко впервые за год пообщался с журналистами. president.gov.ua

Президент Петр Порошенко дал первую конференцию почти за год. Предыдущий раз он отвечал на вопросы журналистов в июне прошлого года, а сейчас решил предстать перед прессой, чтобы, прежде всего, похвастаться безвизовым режимом между Украиной и ЕС. Но разговор, конечно же, не ограничился только этой темой.

"Безвиз наш", но не для Донбасса и Крыма

Президент начал с того, за несколько недель наконец наступит долгожданная визовая либерализация с Евросоюзом. При этом он подчеркнул, что с этого момента Украина выходит из так называемого "пост-советского пространства, которое Россия пренебрежительно называет ближним зарубежьем". Он также вспомнил о Переясловской раде 1654 года в контексте безвиза, заявив, что негативные последствия того союза с Москвой наконец-то будут ликвидированы.

"Считать Украину частью русского мира могут только сумасшедшие", - сказал президент.

Порошенко также подчеркнул, что поездки в ЕС тоже должны подешеветь с открытием новых рейсов "Укрзализниці" в страны объединения, а также с появлением лоукостеров-авиаперевозчиков. Впрочем, президент заметил, что жители оккупированных Россией украинских территорий смогут воспользоваться безвизом только тогда, когда Крым и Донбасс вернутся под полный контроль Украины. А до того, ездить в ЕС на упрощенных условиях смогут лишь вынужденные переселенцы.

"Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть", - сказал Порошенко.

Президент также пообещал, что в сентябре расскажет о дальнейшем плане интеграции Украины с ЕС и НАТО.

Кто убил Павла?

На пресс-конференции Порошенко заметил, что некоторые журналисты пришли в футболках с надписью: "Кто убил Павла?". Речь шла о журналисте Павла Шеремете, который погиб в Киеве в прошлом году. Порошенко вспомнил, как обратился к разным странам по помощь в расследовании и попросил, в частности, о сотрудничестве ФБР. Присутствующие журналисты отметили, что американских специалистов не допустили к важным этапам расследования. А коммунальщики смыли значительную часть доказательств. Порошенко ответил на это, что коммунальщики не смыли доказательства, а "тушили автомобиль" Шеремета. Впрочем, по его словам, это может быть вопросом отдельного расследования.

"Я ждал большего, к сожалению. И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, он не привлечен к ответственности. Я хотел бы поблагодарить журналистов за проведение своего расследования. Я позвонил Князеву и попросил встретиться с журналистами и приобщить их материалы к делу", - сказал Порошенко, добавив, что ему доложили, что такая встреча уже состоялась.

Он также рассказал, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, причастность которого к убийству Шеремета обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства. Но в понедельник, 15 мая, он будет допрошен.

Украина и США

На вопрос присутствующих о том, когда же президенты Украины и США встретятся, Порошенко указал на встречи и контакты, которые уже состоялись. В частности он подчеркнул, что несколько раз имел "блестящие телефонные разговоры" с президентом Дональдом Трампом, а также "подробный розговор" с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин недавно встречался с американским президентом, Госсекретарем, вице-президентом и советником по вопросам национальной безопасности.

"И мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом. Также отмечу, что в ближайшее время планируется избрать спецпредставителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - сказал президент.

Нормандский формат и дорожная карта

На вопрос о включение США в Нормандский формат Порошенко ответил замечанием, что Вашингтон уже давно тесно сотрудничает с Киевом в вопросе решения проблемы агрессии России. При этом он напомнил, что США - один из гарантов украинской безопасности в рамках Будапештского меморандума.

Тем временем, Порошенко рассказал, что собирается посетить Германию и провести "многочасовые" переговоры с канцлером Ангелой Меркель о подготовке новой встречи Нормандского формата. По его словам, Украина хочет добиться утверждении дорожной карты для Минских соглашений.

"Уверен, мы найдем достаточно аргументов, чтобы она была принята. Россия этому препятствует. Более того, происходят страшные события, которые произошли в частности вчера. Четверо мирных людей погибли в населенном гражданском секторе Авдеевки за 8 километров от зоны соприкосновения, который не был серой зоной", - сказал президент.

Новый глава НБУ и отчет Луценко

Порошенко отметил, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не увольнялась, а подала заявление об отставке. А уволить ее с должности может только президент Украины. При этом он признался, что имеет в виду нескольких кандидатов на роль главы НБУ, однако отказался называть фамилии. По словам Порошенко, новый глава ведомства может появиться очень скоро.

"Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали осени. Думаю, что этой новости может быть достаточно", - сказал он.

Порошенко также отказался оценивать год работы Юрия Луценко на должности главы Генпрокуратуры. Впрочем, он заметил, что пора ему отчитаться об успехах перед Верховной Радой.

"Думаю, это будет полезно и думаю, что есть с чем отчитываться. Если измерять по количеству уголовных дел и приговоров, которые переданы в суд, есть достаточно хорошая статистика относительно количества дел, которые направлены, и в делах Майдана, и по делу против коррупционеров и по главному делу - Януковича. Это не означает, что мы подталкиваем или ускоряем. Но ждать 3, 5, 7, 10 лет ни я, как украинский президент, ни украинское общество не собирается. И тот факт, что на днях суд Украины начал рассмотрение дела против Януковича за государственную измену - это первый прецедент за 25 лет существования независимого украинского государства. И я считаю, что это огромное достижение ГПУ", - сказал он.

Зачем снова голосовать за Порошенко?

Президент Украины отказался отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок через два года. Впрочем, назвал причины, почему, по его мнению, украинцы должны за него голосовать снова.

"С чем люди вышли на Майдан? С 1 декабря они требовали ответственности за избиение студентов и подписания соглашения об ассоциации. Дальше было возвращение к конституции 2004 года. Потом безвизовый режим и привлечение к ответственности экс-президента Януковича. И вот соглашение об ассоциации подписано, безвизовый режим заработает через несколько недель, возвращение к конституции 2004 года - сделано. Дело против Януковича продолжается", - сказал Порошенко.



Как оказалось, президент думает, что он выполнил многое из того, что обещал.

"И позиции по дерегуляции, по децентрализации, по электронным закупкам - слушайте, много чего сделано. Доволен ли я? Нет! Были и промахи, и в кадровых решениях тоже. Есть еще, что нужно сделать. Но давайте говорить: есть плюсы и минусы", - сказал Порошенко.

Наказать Путина

Порошенко также рассказал, что он бы хотел, чтобы в Донбассе появились миротворческие силы. По его словам, это предложение начало становиться популярным. Поэтому "перепуганные" пророссийские террористы в ОРДЛО взорвали миссию ОБСЕ, в результате чего погиб американский парамедик.

Президент также рассказал, что на Минских соглашениях якобы есть подпись Владимира Путина. И это позволяет наказать российского президента за невыполнение договоренностей.

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии – под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности", - заявил Порошенко.

Крымско-татарская автономия

Порошенко вновь поддержал идею создания крымско-татарской национальной автономии в составе Украины. При этом, он назвал позором то, что за все годы независимости украинская власть не смогла этого сделать. Впрочем, определять формат этой автономии он отказывается.

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе о крымско-татарской автономии. Каков будет формат этой автономии, мне должна предложить конституционная комиссия. Тогда вы узнаете детали. Должно быть обсуждение с Меджлисом. Задержка не за президентом. Президент готов внести этот вопрос. Найти 300 голосов в зале парламента в поддержку - очень сложно", - сказал президент.