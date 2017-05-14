Новый глава Нацбанка может быть назначен раньше осени – Порошенко

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Гарант не исключает назначения нового главы национального регулятора до ухода Верховной Рады на летние парламентские каникулы.

Нацбанк Украины может получить нового руководителя раньше запланированного срока Нацбанк Украины / Flickr

Новыйможет быть назначен до ухода Верховной Рады на летние парламентские каникулы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

"Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали осени. Думаю, что эта новость уже может быть достаточной", - сообщил журналистам глава государства.

В администрации президента рассматривают несколько кандидатур на пост главы НБУ, вместо подавшей в отставку Валерии Гонтаревой. Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил о том, что президент Петр Порошенко может назначить нового главу Национального банка к сентябрю. При этом он отказался называть личность наиболее вероятного кандидата, но подчеркнул, что глава правления украинского подразделения "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук "обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным руководителем НБУ".

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главы НБУ она назначила своего первого заместителя Якова Смолия.

Глава правления украинского подразделения "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук заявил, что готов возглавить Нацбанк после ухода Валерии Гонтаревой.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматриваются глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.