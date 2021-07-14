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УКРАЇНА 1991-2020
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Україна
Війна
Освіта
Здоров'я
Практичні поради
Спорт
Культура
Політика
Право
Антикорупція
Реформи
Місцева влада
Технології
Економіка
Енергетика
Фінанси
Сільське господарство
Промисловість
Бізнес
Макроекономіка
Світ
Європа
США
Китай
Новини компаній
Автори
Архів
УКРАЇНА 1991-2020
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Про переговори з агресором
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До Європи залізницею: на «табуретках» замість зручних крісел
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Світовий банк додатково виділяє Україні 1,34 мільярда доларів: куди підуть гроші
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Єдина зона платежів в євро: голова НБУ розповів, чого очікувати Україні
Головне за день
Новий податок для мікропідприємців. Як це працюватиме
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На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати під час засідання сесії
Відео
Доповнено
Світовий банк додатково виділяє Україні 1,34 мільярда доларів: куди підуть гроші
Російське військо в Україні не налічує понад 600 тисяч окупантів: у Буданова назвали реальну кількість
Безпека без гарантій? Що насправді пропонує Україні Захід
Опитування читачів
Володимир Кравченко
Єдина зона платежів в євро: голова НБУ розповів, чого очікувати Україні
14 грудня українська ППО знищила ракету, котра є для неї дуже важкою ціллю – Генштаб
До Європи залізницею: на «табуретках» замість зручних крісел
Опитування читачів
Вадим Башта
,
Сергій Следзь
"Київстар" почав відновлювати роботу мобільного інтернету
Лідери ЄС вирішили відкрити переговори про вступ з Україною
Доповнено
Інтерв'ю
Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі: «Сума наших операцій на підтримку українського народу перевищила мільярд євро»
Юлiя Самаєва
Голова профільного підкомітету Ганна Бондар: «Законопроєкт №5655 посилює великих забудовників, які є бізнес-партнерами міністерства. Це не реформа»
Олександр Саліженко
,
Вікторія Олійник
Гуманітарна допомога: п'ятниця 1 грудня виявилася не такою вже й «чорною»?
Юлія Мельничук
Максим Морозов, позивний «Лютий»: «В Авдіївці ворог уже задіяв усі можливі сили й ресурси»
Віталій Кононученко
Важливі теми
Збій зв'язку "Київстар"
Досі у Європі не було таких масштабних кібератак, як на "Київстар" — експерт
14 грудня 16:09
У «Київстар» заявили про стабілізацію голосового зв’язку. Коли почнуть повертати мобільний інтернет?
14 грудня 14:27
У “Київстарі” розповіли, як хакери змогли зламати захист компанії
13 грудня 22:47
МВС попередило українців, що шахраї створюють фейкові боти "Київстар"
13 грудня 15:16
Всі новини
Блокування вантажних перевезень
Рух вантажівок на пунктах пропуску «Ягодин» та «Ужгород» поступово відновлюється – ДПСУ
10:59
На кордоні Словаччини частково відновлено пропуск вантажівок з України
14 грудня 08:48
Місцева влада не дозволила польським перевізникам почати новий протест у Дорогуську
13 грудня 22:24
У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять у черзі на польсько-українському кордоні
13 грудня 13:35
Всі новини
Контрнаступ ЗСУ
У Пентагоні прокоментували контрнаступ України. Там запевнили у подальшій підтримці
12 грудня 10:23
Голова Ради резервістів спрогнозував подальші бойові дії на лівобережжі Херсонської області
11 грудня 17:13
Росіяни зменшили інтенсивність піхотних штурмів на позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра – що роблять натомість
09 грудня 05:32
Українські артилерія та безпілотники не дозволяють росіянам вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра: карта
03 грудня 07:46
Всі новини
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Доля УПЦ МП в Україні: дорога від храму
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Ким українці можуть пишатися у 2021 році?
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Військовий аналітик Агіл Рустамзаде: «Світ покінчить із Росією та Іраном максимум за рік» | ZN.UA
09 листопада 08:15
В які офшори біжать олігархи? | ZN.UA Цифра
17 лютого 18:00
Як токсичний «Мінськ» може вбити Україну? | ZN.UA Цифра
10 лютого 18:00
Як "омолодити" українську науку? | ZN.UA Цифра
03 лютого 18:00
Як Європа сідає на газову голку Кремля? | ZN.UA Цифра
27 сiчня 18:00
ЯК ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО СТАЛО ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ? | ZN.UA Цифра
20 сiчня 18:00
ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ЛІКАРІ-ВБИВЦІ? | ZN.UA Цифра
13 сiчня 18:00
Пенсії: правда, яку нам не говорять | ZN.UA Цифра
23 грудня 18:00
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Авторські тести
21 шанс дізнатися правду про НАБУ
Артем Ситник
Ексдиректор Національного антикорупційного бюро України
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12 питань про нашу мову та її історію
Ольга Шевчук-Клюжева
кандидатка філологічних наук, членкиня Національної комісії зі стандартів державної мови
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15 запитань про інсульт
Юрій Фломін
лікар-невролог, кандидат медичних наук, доцент, завідувач Інсультним центром Універсальної клініки «Оберіг»
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Про поширені в суспільстві міфи щодо демографічного розвитку України
Елла Лібанова
директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи НАН України
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17 запитань про зовнішньополітичні здобутки України
Павло Клімкін
співзасновник Центру національної стійкості та розвитку, міністр закордонних справ України (2014–2019).
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10 запитань про місцеве самоврядування
Олександр Слобожан
виконавчий директор Асоціації міст України
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Мультимедіа
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Армія РФ била по житлових будинках.
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"Зоря" завершила єврокубковий сезон розгромною перемогою
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Японці успішно випробували прототип ракетного двигуна на паливі з коров'ячого гною
«Капсула часу» з найпопулярнішими трендами Google за 25 років: як подивитись
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Війна
Максим Морозов, позивний «Лютий»: «В Авдіївці ворог уже задіяв усі можливі сили й ресурси»
30 листопада 17:00
Японія розширила санкції через вторгнення Росії в Україну
Наслідки російських обстрілів Херсона: один загиблий троє поранених, пошкоджені багатоквартирні будинки і ринок
За два тижня російські ДРГ зробили сім спроб вторгнення в Україну
Війна
Енергетика
Польський іспит для українського паливного ринку
Опитування читачів
Інфографіка
Три блоки ТЕС вийшли в аварійний ремонт
У Київській та Одеській областях енергетики переходять у посилений режим роботи
Україна на межі відключень електрики, а її імпорт нормально так і не запрацював
Опитування читачів
Політика
Євроінтеграція: вітчизняний законопроєкт про оцінку майна списаний із російського закону?
Опитування читачів
Гарантії безпеки поступово вихолощують із документів про довгострокові зобов’язання партнерів
Мішель впевнений, що Україна отримає від ЄС свої 50 млрд євро, попри вето: "Є різні інструменти"
Переговори про вступ України до ЄС отримали "зелене світло": що далі?
Україна
«Я повернусь». Акторка й учасниця Х-Фактору про війну, еміграцію та збори для ЗСУ
На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати під час засідання сесії
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У Блінкена прокоментували заяву Путіна про "кінець халяви" для України: Він вважає, що "переживе" США і Захід
Українці підтримують Ізраїль у війні з Палестиною більше, ніж американці чи британці – опитування
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Світ
Що насправді думають про вступ України до ЄС Париж і Берлін
Опитування читачів
Японія розширила санкції через вторгнення Росії в Україну
Конгрес США страхується перед можливим поверненням Трампа: президенти більше не зможуть самостійно ухвалити рішення про вихід з НАТО
Гарантії безпеки поступово вихолощують із документів про довгострокові зобов’язання партнерів
Культура
«Голос пам'яті промовляє...»: у театрі Франка відбувся показ вистави до роковин Голодомору
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Режисерка «Барбі» Грета Гервіг очолить журі 77-го Каннського кінофестивалю
ЮНІСЕФ та Тарабарова представили пісню для підтримки дошкільнят під час повітряних тривог
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Вийшов новий трейлер продовження «Дюни»
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Тарифна революція під час війни
Відновлення України: уряд Великої Британії допоможе 10 громадам
Польські виробники вимагають ембарго на ввезення цукру з України
Рух вантажівок на пунктах пропуску «Ягодин» та «Ужгород» поступово відновлюється – ДПСУ
Технології
Ставлення українців до штучного інтелекту на диво легковажне. Дарма
Опитування читачів
Інфографіка
Україна у трійці лідерів європейського рейтингу відкритих даних
Язики людей можуть бути унікальними, як відбитки пальців – вчені
В Україні презентували бачення розвитку інновацій: на чому хоче зосередитися влада
Спорт
За межею людських можливостей
Українець Лунін стане основним голкіпером "Реала" – ЗМІ
Андрій Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ – ЗМІ
"Розпочав і закінчив з "Шахтарем": Луческу розповів, як покидав "Динамо"
Дзеркало тижня
не підводимо з 1994 року
Ми принципово не використовуємо у текстах мат, не заробляємо під час виборів, не плодимо фейки і не розкриваємо «тему цицьок». За нами ніколи не було і немає олігархів.
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