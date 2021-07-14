Російське військо в Україні не налічує понад 600 тисяч окупантів: у Буданова назвали реальну кількість

На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати під час засідання сесії

Новий податок для мікропідприємців. Як це працюватиме

Новий податок для мікропідприємців. Як це працюватиме

Дзеркало тижня

не підводимо з 1994 року

Ми принципово не використовуємо у текстах мат, не заробляємо під час виборів, не плодимо фейки і не розкриваємо «тему цицьок». За нами ніколи не було і немає олігархів.