Новий податок для мікропідприємців. Як це працюватиме
ZN.UA Новий податок для мікропідприємців. Як це працюватиме Опитування читачів
Ігор Ясько
На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати під час засідання сесії Відео Доповнено
Світовий банк додатково виділяє Україні 1,34 мільярда доларів: куди підуть гроші
Російське військо в Україні не налічує понад 600 тисяч окупантів: у Буданова назвали реальну кількість
Безпека без гарантій? Що насправді пропонує Україні Захід
ZN.UA Безпека без гарантій? Що насправді пропонує Україні Захід Опитування читачів
Володимир Кравченко
Єдина зона платежів в євро: голова НБУ розповів, чого очікувати Україні
14 грудня українська ППО знищила ракету, котра є для неї дуже важкою ціллю – Генштаб
До Європи залізницею: на «табуретках» замість зручних крісел
ZN.UA До Європи залізницею: на «табуретках» замість зручних крісел Опитування читачів
Вадим Башта, Сергій Следзь
"Київстар" почав відновлювати роботу мобільного інтернету
Лідери ЄС вирішили відкрити переговори про вступ з Україною Доповнено
Інтерв'ю
Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі: «Сума наших операцій на підтримку українського народу перевищила мільярд євро»
Юлiя Самаєва
Голова профільного підкомітету Ганна Бондар: «Законопроєкт №5655 посилює великих забудовників, які є бізнес-партнерами міністерства. Це не реформа»
Олександр Саліженко, Вікторія Олійник
Гуманітарна допомога: п'ятниця 1 грудня виявилася не такою вже й «чорною»?
Юлія Мельничук
Максим Морозов, позивний «Лютий»: «В Авдіївці ворог уже задіяв усі можливі сили й ресурси»
Віталій Кононученко