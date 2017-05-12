Данилюк рассказал о "желательном" кандидате на должность главы Нацбанка

В Администрации президента рассматривают несколько кандидатур.

Данилюк поддерживает кандидатуру Лавренчука, но окончательное решение за президентом

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что президент Петр Порошенко назначит нового, вероятно, к сентябрю.

В интервью Reuters, опубликованном в четверг, 11 мая, глава Минфина уточнил, что в Администрации президента рассматривают несколько кандидатур на должность главы НБУ, одна из которых является "предпочтительной".

Имя этого кандидата министр называть не стал, сославшись на то, что решение будет принимать глава государства. Тем не менее, он заявил, что глава правления украинского подразделения "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным руководителем НБУ.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главы НБУ она назначила своего первого заместителя Якова Смолия.

Глава правления украинского подразделения "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук заявил, что готов возглавить Нацбанк после ухода Валерии Гонтаревой.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.