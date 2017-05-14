Экс-сотрудника СБУ Устименко допросят по делу убийства Шеремета в понедельник - Порошенко

По словам президента, он не удовлетворен тем, что убийцу журналиста до сих пор не нашли.
Об этом он сказал сегодня во время пресс-конфереции, заметив у журналистов футболки с надписью: "Кто убил Павла?".
"Мои первые шаги были после убийства нацелены на привлечение лучших мировых специалистов. Я обратился к ряду посольств. Спасибо всем, кто откликнулся. Представители ФБР были привлечены к этому делу. Я ожидал большего, к сожалению. И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, он не привлечен к ответственности. Я хотел бы поблагодарить журналистов за проведение своего расследования. Я позвонил Князеву и попросил встретиться с журналистами и приобщить их материалы к делу", - сказал Порошенко, добавив, что ему доложили, что такая встреча уже состоялась.
Он также сказал, что бывший сотрудник Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.
"Расследование ведет национальная полиция, и служба безопасности тоже будет открыта для любых действий. В понедельник Устименко вызван на допрос и будет допрошен. Мы также должны объединить усилия, чтобы расследование было максимально прозрачно и максимально эффективное", - сказал Порошенко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.
В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.ZN.UA