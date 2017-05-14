Экс-сотрудника СБУ Устименко допросят по делу убийства Шеремета в понедельник - Порошенко

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам президента, он не удовлетворен тем, что убийцу журналиста до сих пор не нашли.

Порошенко рассказал о ходе расследования убийства Шеремета. Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко вспомнил, что последний раз виделся с погибшим журналистом Павлом Шереметом аккурат после пресс-конференции в прошлом году.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конфереции, заметив у журналистов футболки с надписью: "Кто убил Павла?".

"Мои первые шаги были после убийства нацелены на привлечение лучших мировых специалистов. Я обратился к ряду посольств. Спасибо всем, кто откликнулся. Представители ФБР были привлечены к этому делу. Я ожидал большего, к сожалению. И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, он не привлечен к ответственности. Я хотел бы поблагодарить журналистов за проведение своего расследования. Я позвонил Князеву и попросил встретиться с журналистами и приобщить их материалы к делу", - сказал Порошенко, добавив, что ему доложили, что такая встреча уже состоялась.

Он также сказал, что бывший сотрудник Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.

"Расследование ведет национальная полиция, и служба безопасности тоже будет открыта для любых действий. В понедельник Устименко вызван на допрос и будет допрошен. Мы также должны объединить усилия, чтобы расследование было максимально прозрачно и максимально эффективное", - сказал Порошенко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.