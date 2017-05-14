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Порошенко считает, что только безумцы могут считать Украину частью "русского мира"

14 мая в 15:30

По словам президента, безвизовый режим позволит ликвидировать последствия "Переясловского соглашения".

Порошенко
Порошенко вспомнил о Переясловской раде, говоря о безвизе.
Начало действия безвизового режима между Украиной и ЕС будет означать полный выход нашей страны из категории пост-советского пространства, которое в России называют "близким зарубежьем".

Об этом на пресс-конференции сказал президент Петр Порошенко. При этом он вспомнил Переяславское соглашение от 1653 года. По его мнению, безвизовый режим позволит "демонтировать негативные последствия" того союза с Москвой.

Он также указал на то, что украинцы в Крыму и Донбассе смогут воспользоваться безвизом, "когда украинский контроль будет восстановлен над этими территориями". А до того им смогут воспользоваться внутренне перемещенные граждане Украины.

"Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть", - сказал Порошенко.

Напомним, что украинцы ждут от безвиза свободных путешествий и ускорение евроинтеграции.

Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Порошенко безвизовый
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