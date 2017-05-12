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Жители Западной Украины ездят в страны ЕС в десять раз чаще, чем жители Восточной

12 мая в 11:31

Если на Юге и Востоке Украины в страны ЕС в последнее время ездили только 2-5% граждан, то на Западе – почти 20%.

Париж
Пока что в страны ЕС регулярно ездят всего 10% украинцев
nakonu.com
За последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Естьевропейского Союза по крайней мере один раз, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Из них треть посещали ЕС лишь однажды, треть – два раза, треть – три или более раз.

На Западе Украины по сравнению с любым другим регионом минимум втрое больше тех, кто посещал ЕС за последние два года – 19% против 7% в Центре, 5% на Юге и только 2% на Востоке Украины.

Главными причинами посещения ЕС является отдых (29% тех, кто посещал ЕС за последние два года, делали это именно с этой целью), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

Среди же тех, кто не посещал ЕС, абсолютное большинство называли либо причину отсутствия возможности/средств (49%), либо отсутствие необходимости (41%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 10 по 20 февраля 2017 года среди 2040 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки - 3,3%.

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По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года примерно треть взрослого населения Украины (34%) была в той или иной степени подвержена воспользоваться введением безвизового режима с ЕС.

По материалам: ZN.UA
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Тэги опрос КМИС
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