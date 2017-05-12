Благодаря безвизу украинцы планируют увеличить поездки в страны ЕС на 50%

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Чаще всего украинцы ездят в страны ЕС ради отдыха и работы. Безвизовый режим значительно увеличит поток.

Безвиз может увеличить поток украинцев в ЕС в 1,5 раза Андрей Товстыженко, ZN.UA

В феврале 2017 года поездка в страныв течение следующих 12 месяцев на отдых была актуальной для 22% украинцев, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Для трудоустройства собирались ехать 17% граждан Украины. Другие планы были актуальными для не более чем 8% украинцев.

В то же время, в случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, увеличивается до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 10 по 20 февраля 2017 года среди 2040 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки - 3,3%.

Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).