Благодаря безвизу украинцы планируют увеличить поездки в страны ЕС на 50%

Чаще всего украинцы ездят в страны ЕС ради отдыха и работы. Безвизовый режим значительно увеличит поток.
Для трудоустройства собирались ехать 17% граждан Украины. Другие планы были актуальными для не более чем 8% украинцев.
В то же время, в случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, увеличивается до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 10 по 20 февраля 2017 года среди 2040 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки - 3,3%.
Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).ZN.UA