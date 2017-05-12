Украинцы ждут от безвиза свободных путешествий и ускорения евроинтеграции

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Безвизовый режим с ЕС будет введен в июне. Социологи выяснили, чего ждут граждане Украины.

Стало известно, чего украинцы ждут от безвизового режима (покращення) Андрей Товстыженко, ZN.UA

свидетельствуют данные опроса КМИС.

Основными ожиданиями украинцев от введения безвизового режима с ЕС является свобода передвигаться по территории ЕС (72%), получение свободного доступа к образованию в ЕС (61%), ускорение европейской интеграции (56%),

Также 55% респондентов отметили получение бизнесом доступа к рынкам ЕС, 40% - ускорение реформ, 39% - появление дешевых рейсов к ЕС, 37% - улучшение жизни людей, 31% - усиление борьбы с коррупцией.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 10 по 20 февраля 2017 года среди 2040 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки - 3,3%.

Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.