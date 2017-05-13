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Порошенко поедет на церемонию подписания безвиза с ЕС

13 мая в 14:36

В рамках визита Порошенко встретится с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

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Порошенко примет участие в подписании безвизового соглашения с ЕС
siaivo / Depositphotos
Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Страсбург 17 мая для участия в подписании безвизового соглашения с ЕС, сообщили в пресс-службе главы государства.

"17 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в г. Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания президентом Европейского парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках визита Порошенко встретится с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

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Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Европа Порошенко президент парламент Украина
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