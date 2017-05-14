Если у Онищенко есть "пленки", он должен пойти в следственные органы и суд – Порошенко

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент сомневается в наличии у беглого народного депутата компромата, но готов помогать журналистам в расследовании в случае их обнаружения.

Порошенко предлагает Онищенко доказать свою правоту в суде Влад Содель / Апостроф

Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, предложил беглому народному депутату Александру Онищенко обратиться к следствию и в суд, если у него действительно имеются, сообщает " Украинская правда ".

"Нет, не слышал и не собираюсь слышать. Онищенко обоснованно подозревается в преступлениях, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду во время голосования о снятии депутатской неприкосновенности – и Верховная Рада эту неприкосновенность сняла", – заявил Порошенко, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о существовании "пленок Онищенко".

Гарант также предложил приобщить все имеющиеся у него записи к материалам в свою защиту как фигуранта по "газовому делу".

"Если есть что-либо сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти к следственным органам, прийти в суд – дать объяснения и в суде защищаться. Если он имеет что-то дополнительно передать следственным органам, как он говорил – в НАБУ, в прокуратуру, американцам или кому-либо иному, – я считаю, что это абсолютно правильный путь. Вместе с тем, чтобы дать пояснения по своим преступлениям, передать все, что угодно, что он имеет", – подчеркнул Петр Порошенко.

Также глава государства не исключил заинтересованность ближайшего окружения беглого депутата в этом деле для обеспечения политического убежища Онищенко и давления на следствие.

"Если же эти тезисы выстраиваются, используя друзей, чтобы построить политическую защиту, получить политическое убежище – я считаю, что ничего общего с расследованием, установлением истины и привлечением к ответственности, это не имеет. Тем более что, по информации украинских спецслужб и показаний по уголовным делам, российские паспорта всем не дают. Поэтому я советую посоветовать его друзьям приехать в Украину, дать соответствующие показания, доказательства, и таким образом содействовать привлечению всех к ответственности: кто давал, кому давал, за что давал, что просили, какие областные советы, какие народные депутаты, какие политические силы, что там они голосовали", – отметил гарант.

Петр Порошенко также считает, что подобное расследование может быть интересно Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"Если журналисты в этом ему будут помогать – я это буду только приветствовать", – резюмировал глава государства.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружения. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем разворовывания газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству трех миллиардов гривень убытков депутат проживает в Лондоне.