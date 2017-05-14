Порошенко раскроет детали дальнейшей евроинтеграции Украины в сентябре

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент подтвердил неизменность выбранного внешнеполитического курса страны.

Порошенко намерен привести Украину в Европу Сайт президента Украины

Украина. Однако дальнейшие шаги в этом направлении будут обнародованы не раньше начала сентября, сообщил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен. Детали хочу обосновать в сентябре в послании к Верховной раде", - отметил гарант.

Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.