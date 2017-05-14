Порошенко раскроет детали дальнейшей евроинтеграции Украины в сентябре

Президент подтвердил неизменность выбранного внешнеполитического курса страны.
"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен. Детали хочу обосновать в сентябре в послании к Верховной раде", - отметил гарант.
Напомним, что по данным опроса КМИС, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).
В случае введения безвизового режима доля тех, кто планирует поехать в ЕС, возрастает на 50%. В частности, доля тех, для кого отдых в странах ЕС является актуальным планом, возрастает до 31%. В случае трудоустройства – до 23%.ZN.UA