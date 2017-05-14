Порошенко сказал, за что его можно избирать президентом снова

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент думает, что он выполнил многое из того, что обещал украинцам.

Порошенко перечислил, что он сделал, бучи президентом. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко отказался говорить, будет ли баллотироваться во второй раз через два года. При этом, он указал, что любой украинец может претендовать на эту должность.

Однако, на сегодняшней пресс-конференции Порошенко все же перечислил причины, которые, по его мнению, украинцы могут избрать его президентом на второй срок.

"С чем люди вышли на Майдан? С 1 декабря они требовали ответственности за избиение студентов и подписания соглашения об ассоциации. Дальше было возвращение к конституции 2004 года. И вот безвизовый режим и привлечения к ответственности экс-президента Януковича. Соглашение об ассоциации подписано, безвизовый режим заработает через несколько недель, возвращение к конституции 2004 года - сделано. Дело против Януковича продолжается", - сказал Порошенко.

Он также указал, что расследование дела 2 мая продолжается, ряд "ключевых лиц установлена". Но следствию мешает то, что значительная часть подозреваемых событий в Одессе сейчас в России. И выдавать их Москва не собирается.

"И позиции и по дерегуляции, по децентрализации, по электронным закупкам - слушайте, много чего сделано. Доволен ли я? Нет! Были и промахи, и в кадровых решениях. Есть еще многое, что сделать. Но давайте говорить: есть плюсы и минусы", - сказал Порошенко.

Порошенко рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате. По его словам, Киев требует, чтобы появилась дорожная карта выполнения Минских договоренностей. Но Москва оказывает этому сопротивление.