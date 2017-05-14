Порошенко сказал, за что его можно избирать президентом снова

Президент думает, что он выполнил многое из того, что обещал украинцам.
Однако, на сегодняшней пресс-конференции Порошенко все же перечислил причины, которые, по его мнению, украинцы могут избрать его президентом на второй срок.
"С чем люди вышли на Майдан? С 1 декабря они требовали ответственности за избиение студентов и подписания соглашения об ассоциации. Дальше было возвращение к конституции 2004 года. И вот безвизовый режим и привлечения к ответственности экс-президента Януковича. Соглашение об ассоциации подписано, безвизовый режим заработает через несколько недель, возвращение к конституции 2004 года - сделано. Дело против Януковича продолжается", - сказал Порошенко.
Он также указал, что расследование дела 2 мая продолжается, ряд "ключевых лиц установлена". Но следствию мешает то, что значительная часть подозреваемых событий в Одессе сейчас в России. И выдавать их Москва не собирается.
"И позиции и по дерегуляции, по децентрализации, по электронным закупкам - слушайте, много чего сделано. Доволен ли я? Нет! Были и промахи, и в кадровых решениях. Есть еще многое, что сделать. Но давайте говорить: есть плюсы и минусы", - сказал Порошенко.
Порошенко рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате. По его словам, Киев требует, чтобы появилась дорожная карта выполнения Минских договоренностей. Но Москва оказывает этому сопротивление.ZN.UA