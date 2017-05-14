Порошенко считает, что не он должен решать формат крымско-татарской автономии

По его словам, не президенту решать, каким будет формат этой автономии.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе по крымско-татарской автономии. Каков будет формат этой автономии, мне должна предложить конституционная комиссия. Тогда вы узнаете детали. Должно быть обсуждение с Меджлисом. Задержка не за президентом. Президент готов внести этот вопрос. Найти 300 голосов в зале в поддержку - очень сложно", - сказал президент.
Ранее Порошенко уже заявлял, что намерен инициировать создание Конституционной комиссии, призванной проработать изменения в Конституцию касательно предоставления крымскотатарскому народу широких прав по самоопределению в составе украинского государства. Президент подчеркнул, что Украина хоть с опозданием, но все же осознала необходимость создания в Крыму широкой национальной автономии крымских татар.ZN.UA