Порошенко считает, что не он должен решать формат крымско-татарской автономии

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По его словам, не президенту решать, каким будет формат этой автономии.

Порошенко считает, что не ему решать, какой будет крымско-татарская автономия. president.gov.ua

Президент Петр Порошенко считает проблемой то, что за годы независимости власть Украины до сих пор не смогла создать национальную автономию крымско-татарского народа в составе Украины.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе по крымско-татарской автономии. Каков будет формат этой автономии, мне должна предложить конституционная комиссия. Тогда вы узнаете детали. Должно быть обсуждение с Меджлисом. Задержка не за президентом. Президент готов внести этот вопрос. Найти 300 голосов в зале в поддержку - очень сложно", - сказал президент.

Ранее Порошенко уже заявлял, что намерен инициировать создание Конституционной комиссии, призванной проработать изменения в Конституцию касательно предоставления крымскотатарскому народу широких прав по самоопределению в составе украинского государства. Президент подчеркнул, что Украина хоть с опозданием, но все же осознала необходимость создания в Крыму широкой национальной автономии крымских татар.