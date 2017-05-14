В США скоро появится специальный представитель по вопросам Украины - Порошенко

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент рассказал о сотрудничестве с Вашингтоном.

Порошенко рассказал о "блестящие" разговоры с Трампом и работу с Конгрессом. president.gov.ua

Во время пресс-конференции президент Петр Порошенко напомнил, что США были гарантом украинской безопасности по Будапештскому меморандуму. И они всегда принимали активное участие в решении проблемы агрессии России.

На вопрос о том, когда состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом, Порошенко ответил: "У меня было несколько блестящих телефонных разговоров с Трампом. У меня были хорошие разговоры с вице-президентом Пенсом. Я имел подробную беседу с Госсекретарем Тиллерсоном".

Порошенко также напомнил о недавнем визите министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он встретился с Дональдом Трампом и Рексом Тіллерсоном.

"Министр иностранных дел имел ряд переговоров с Макмастером, советником по национальной безопасности. И мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом. Также отмечу, что в ближайшее время планируется избрать спецпредставителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - сказал президент.

Недавно в своей статье для ZN.UA Татьяна Силина писала, что предстоящий саммит НАТО мог бы стать площадкой для встречи Порошенко с Трампом. По ее словам, украинская и американская стороны уже прошли путь, необходимый для того, чтобы перейти к содержательному общению на уровне глав государств.

Подробнее об итогах встреч президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым читайте в статье Татьяны Силиной "Треугольник в Овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".