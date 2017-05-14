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Порошенко уверяет, что на Минских соглашениях есть подпись Путина

14 мая в 17:31

По его словам, именно поэтому российского президента можно привлечь к ответственности за невыполнение договоренностей.

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Порошенко считает, что Путина можно наказать.
Сайт президента Украины
Достичь мира в Донбассе не удается только потому, что президент России Владимир Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Об этом на пресс-конференции сегодня сказал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация на Востоке Украины отличается от той, которая сложилась в Сирии, Южной Осетии или Приднестровье, куда тоже вмешалась Москва.

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии? Под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности", - заявил Порошенко.

Он убежден, что альтернативы Минским соглашениям нет. По мнению украинского президента, благодаря им удалось остановить наступление российский войск против позиций ВСУ в сентябре 2014 года.

Порошенко также рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате. По его словам, Киев настаивает на создании дорожной карты Минских соглашений, которая бы четко определяла, кто, что и когда должен сделать.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала сегодня убеждение, что Нормандский формат продолжит работу с новым президентом Франции. И выборы не повлияют на работу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Путин Порошенко Украина Донбасс
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