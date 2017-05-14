Порошенко уверяет, что на Минских соглашениях есть подпись Путина

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, именно поэтому российского президента можно привлечь к ответственности за невыполнение договоренностей.

Порошенко считает, что Путина можно наказать. Сайт президента Украины

Достичь мира вне удается только потому, что президент России Владимир Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Об этом на пресс-конференции сегодня сказал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация на Востоке Украины отличается от той, которая сложилась в Сирии, Южной Осетии или Приднестровье, куда тоже вмешалась Москва.

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии? Под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности", - заявил Порошенко.

Он убежден, что альтернативы Минским соглашениям нет. По мнению украинского президента, благодаря им удалось остановить наступление российский войск против позиций ВСУ в сентябре 2014 года.

Порошенко также рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате. По его словам, Киев настаивает на создании дорожной карты Минских соглашений, которая бы четко определяла, кто, что и когда должен сделать.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала сегодня убеждение, что Нормандский формат продолжит работу с новым президентом Франции. И выборы не повлияют на работу.