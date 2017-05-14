Нормандский формат продолжит работу с новым президентом Франции - Климпуш-Цинцадзе

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Эммануэль Макрон от сегодня официально стал фрацузьким президентом.

Климпуш-Цинцадзе убеждена, что после выборов во Франции работа Нормандского формата не изменится. Facebook/Олег Федонюк

Выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.

В этом убеждена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что нормандский формат имеет абсолютную возможность сейчас работать. Есть избранный новый президент Франции, который как раз сегодня вступает в свои полноценные права. Поэтому я думаю, что уже с завтрашнего дня он может работать... В первую очередь, президент Франции несет ответственность за международную политику. Поэтому я думаю, что ничего не должно сдерживать работу в этом, и она продолжается независимо от выборов, она продолжается на всех уровнях все время в нашем диалоге с нашими партнерами", - сказала она.

Тем временем, Эммануэль Макрон определился с первым международным визитом на посту президента Франции. 15 мая, на следующий день после инаугурации, он встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу, 12 мая.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.