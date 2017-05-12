Макрон определился с первым международным визитом на посту президента

Избранный президент Франции отправится в зарубежную поездку на следующий день после инаугурации.
15 мая, на следующий день после инаугурации, он встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу, 12 мая.
Накануне глава немецкого правительства озвучила намерения предложить новому президенту Франции инвестиционную программу, а также выразила желание обсудить с ним дальнейшие меры по укреплению еврозоны.
Кроме того, Меркель заявила о готовности к совместной работе для улучшения положения на рынке труда.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Русская редакция)