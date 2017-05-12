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Макрон определился с первым международным визитом на посту президента

12 мая в 21:01

Избранный президент Франции отправится в зарубежную поездку на следующий день после инаугурации.

Макрон дебаты
Макрон встретится с Меркель на следующей неделе
Первой страной, которую посетит Эммануэль Макрон после официального вступления в должность президента Франции ожидаемо станет Германия, передает Deutsche Welle.

15 мая, на следующий день после инаугурации, он встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу, 12 мая.

Накануне глава немецкого правительства озвучила намерения предложить новому президенту Франции инвестиционную программу, а также выразила желание обсудить с ним дальнейшие меры по укреплению еврозоны.

Кроме того, Меркель заявила о готовности к совместной работе для улучшения положения на рынке труда.

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Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей. 

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Подробнее о перспективах внутренней и внешней политики Франции, а также о создании политической силы Эммануэля Макрона читайте в материале Алексея Куропятника "Франция с новым президентом: что дальше" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Франция Германия Макрон Меркель
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