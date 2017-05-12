У Макрона может оказаться только один шанс реформировать Францию - The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Новому президенту придется иметь дело с политическими интересами элит и уличными протестами.

Макрона ждет тяжелая борьба с сопротивлением реформам.

14 мая, когдазаймет свое место в Елисейском дворце, стоит оглянуться на то, чего он уже достиг. Чтобы стать главой французского государства, он создал новое политическое движение и обошел пятерых бывших премьер-министров и президентов. Его победа позволила уберечь Францию и Европу от катастрофы, которую могла бы устроить Марин Ле Пен.

Во времена, когда демократии оказались втянуты в крайние сомнения и пессимизм, Макрон занял центристскую позицию и призвал свою страну быть открытой к изменениям, потому что изменения несут прогресс. Но стоит задуматься также и о тяжелом пути впереди.

Об этом сегодня пишет The Economist. Макрон сделал хороший старт с трезвой речи, наполненной более призывом к единству, чем триумфализмом. Но он впервые занял выборную государственную должность. Макрон пришел в Елисейский дворец без поддержки какой-либо основной партии. Он смог оставить Ле Пен позади. Но если исключить все пустые бюллетени и голоса тех, кто проголосовал за центриста лишь для того, чтобы не позволить радикалке возглавить Францию, то станет очевидно, что лишь пятая часть избирателей действительно поддерживают новую политику Макрона.

Каждый из трех предыдущих президентов Франции обещали реформы, а потом сдавались через народное сопротивление. Демонстрации левых в Париже против нового президента стали намеком, какая сложная борьба его ждет.

Но многое стоит на кону. Проблема Ле Пен не появилась только на этих президентских выборах, и после них она не исчезнет. Если пять лет правления Макрона будут сопровождаться дальнейшим медленным ростом и высокой безработицей, правые и левые радикалы только укрепятся. А в первом туре нынешних выборов они вместе уже набрали чуть ли не половину всех голосов. Чтобы сделать Францию недосягаемой для них, Макрону нужно провести решительные экономические реформы. А для этого ему нужно первым делом установить свое видение французской политики.

Следующие несколько недель будут критическими. Став президентом, Макрон сможет провести ряд изменений из-за постановления. Но чтобы обеспечить долговременные и легитимные реформы, ему понадобится поддержка законодательной ветви власти. А это значит, что через месяц его "Республике на марше!" придется постараться завоевать значительное количество мест в Национальном собрании. А это очень амбициозная цель. Партия Макрона существует всего год. И для нее это будут первые выборы. Половина ее кандидатов в депутаты, как и сам Макрон, никогда не занимали выборные должности. Ее знания и тактические навыки не проверены. Поэтому вероятность, что "Республика на марше!" получит большинство, очень мала.

Более вероятно, что Макрону придется опираться на правительство меньшинства или коалиции, которая втянет его и партию в политические торги. Выставив себя как лидера нового типа, который стоит выше над партийными политиками, это может запятнать его в глазах поклонников, исказить его приоритеты и ограничить достижения. Чтобы минимизировать такой риск, The Economist призывает французов завергити свое отторжение Ле Пен и поддержать партию Макрона, чтобы дать ему шанс воплотить свою программу реформ.

Но даже если новый президент получит поддержку в парламенте, ему придется иметь дело с крупнейшим источником сопротивления изменениям - уличными беспорядками. Именно так произошло в 1995 году, когда Жак Ширак в начале своего первого президентского срока, вел борьбу за реформирование экономики. После поражения Ширак отказался от введения изменений на протяжении всего своего президентского срока. Франция до сих пор живет с последствиями этого провала. Если у Макрона тоже будет только один шанс, ему стоит сосредоточиться на проблеме безработицы, которая отобрала у французов надежду и дала аргументы в руки Ле Пен, которая обвиняет во всех бедах избирателей жадную элиту.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в материале ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".