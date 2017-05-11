Во Франции опубликовали предвыборные списки партии Макрона

Лишь 24 из 428 кандидатов из списка "Вперед!" являются действующими депутатами французского парламента.

Макрон формирует партию к выборам

Партия избранного президента Франции Эммануэля МакронаНационального Собрания.

По состоянию на 11 мая, в списке 428 кандидатов. В него должны включить еще более 100 человек, так как нижняя палата французского парламента состоит из 577 депутатов, передает "Би-би-си Украина".

Мужчины и женщины в списке партии Макрона представлены в равном количестве, 52% из них – выходцы из гражданского общества.

В список президентской партии включены лишь 24 действующих депутата. Все они – представители Социалистической партии. Экс-премьера Мануэля Вальса в списке нет, так как он не отвечает критериям отбора – трижды избирался депутатом.

Средний возраст кандидатов – 46 лет, в то время как средний возраст депутатов действующего состава парламента – 60 лет.

Самому молодому кандидату – 24 года, самому старому – 72. Около 10 из них – безработные, 20 – на пенсии. Также в список включили несколько студентов.

В избирательном списке немало известных во Франции людей: кандидатами от президентской партии стали математик Седрик Виллани, бывший советник Олланда по вопросам коммуникации Гаспар Ганц, экс-судья Эрик Халфен и бывшая матадор Мари Сара.

19 тысяч французов уже подали заявки на вступление в партию. Представители политической силы провели телефонные собеседования с 1,7 тысяч из них.

В то же время, французские СМИ сообщают о неточностях в списке. Ряд лиц, включенных в него, отрицают свое членство в партии "Вперед!". Кроме того, в списке обнаружили как минимум одного кандидата с судимостью, хотя в партии ранее обещали не допускать этого.

Парламентские выборы во Франции должны состояться 11 и 18 июня.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в материале ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".