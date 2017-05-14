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Порошенко рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате

14 мая в 16:19

По словам президента, Киев требует четкой дорожной карты исполнения Минских соглашений.

Порошенко
Украина хочет дорожную карту для Минских соглашений.
Украина пытается добиться утверждения дорожной карты Минского процесса, чтобы стороны четко понимали, что и когда должно быть выполнено.

"Уверен, мы найдем достаточно аргументов, чтобы она была утверждена. Россия этому препятствует. Более того, происходят страшные события, которые произошли в частности вчера. Четверо мирных людей погибли в населенном гражданском секторе Авдеевки за 8 километров от зоны соприкосновения, который не был серой зоной", - сказал президент.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала сегодня убеждение, что Нормандский формат продолжит работу с новым президентом Франции. И выборы не повлияют на работу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Украина
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1 комментарий
  • Петр Топтыгин Сегодня, 17:09 Вальцман занимается самоудовлетворением веря,что Нормандский формат жив. Помимо открытого протокола есть и закрытая часть, где в обмен на изменения Конституции украины (жертва) Россия торговала ресурсами для третьих стран. Франция и Немедчина как гаранты свои обязательства не выполнили, а значит и разговора нет. Или Вальцман выполняет условия договора (подписывая себе смертный приговор перед нациками) или зачищает нацистов, или они его. Значит гражданская война по всей украине и всех больше пострадают евреи. Такую страну в Европе видит не хотят а русские таких очередных Мазеп могут и не простить. Есть одно или Педро Вальцман выполняет или. Это не проблемы России. Ответить Цитировать Пожаловаться
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