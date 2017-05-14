Порошенко рассказал, чего Украина добивается в Нормандском формате

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам президента, Киев требует четкой дорожной карты исполнения Минских соглашений.

Украина хочет дорожную карту для Минских соглашений.

Украина пытается добиться утверждения дорожной карты Минского процесса, чтобы стороны четко понимали, что и когда должно быть выполнено.

"Уверен, мы найдем достаточно аргументов, чтобы она была утверждена. Россия этому препятствует. Более того, происходят страшные события, которые произошли в частности вчера. Четверо мирных людей погибли в населенном гражданском секторе Авдеевки за 8 километров от зоны соприкосновения, который не был серой зоной", - сказал президент.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала сегодня убеждение, что Нормандский формат продолжит работу с новым президентом Франции. И выборы не повлияют на работу.