Решение КСУ об отмене ст. 375 УК — результат круговой поруки касты неприкасаемых судей — Сергей Горбатюк

Как сегодня сообщило ZN.UA, вчера Конституционный Суд Украины вынес решение по обращению группы депутатов фракции ОПЗЖ, усмотревших неконституционность 375 статьи УК, предусматривающей уголовную ответственность судей за вынесение заведомо неправосудного решения. Эту статью украинский КС признал неконституционной. Одним из последствий этого решения, когда оно вступит в силу, станет отмена ответственности судей, принимавших решения против активистов и украинских граждан во время Евромайдана.

Мы обратились за комментарием к экс–начальнику управления специальных расследований Генпрокуратуры, занимавшемуся расследованиями дел Майдана Сергею Горбатюку.

— Сергей Викторович, как вы прокомментируете решение Конституционного суда?

— Честно? Вот вообще нет слов от происходящего. Как КСУ может отрицать очевидное? Я как человек, который расследовал множество уголовных дел разного плана, а не только Майдана, знаю, что неправосудные решения у нас есть. Это знают и тысячи людей, которые каждый день сталкиваются с украинским судом. Наш суд очень часто принимает решения, не имеющие ничего общего ни с законом, ни с правом, ни со здравым смыслом. Но Конституционный суд своей позицией демонстрирует, что живет в каком-то своем отдельном мире.

Это напоминает уже известный пробный камень откровенно манипулятивного, по моему мнению, решения КСУ, когда был отменен закон о незаконном обогащении. Видимо, почувствовав абсолютную безнаказанность, они пропустили и это решение. Но, по большому счету, принимать его судьи КСУ не имели права.

— Почему?

— Потому что на сегодняшний день сами судьи КСУ являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 375 УКУ. У них есть потенциальный конфликт интересов. А у тех судей, которые являются фигурантами дела о конституционном перевороте Януковича, — присутствует реальный конфликт интересов. В СМИ уже звучала информация о том, что судьям были подготовлены проекты подозрений летом 2019 года. Но тогда их заблокировал Луценко. То есть судьи КСУ, несомненно, в курсе ситуации.

Для того, чтобы рассматривать обращение депутатов, в соответствии с законом о предотвращении коррупции, они по причине конфликта интересов должны были бы обратиться в НАПК и получить разъяснение. Или иным способом разрешить этот конфликт интересов. Потому, что они рассматривали дело фактически в отношении самих себя.

— О чем говорит то, что они этого не сделали?

— По сути, в стране углубляется и закрепляется создание касты неприкасаемых судей, которые абсолютно не ограничены в своих неправомерных действиях и коррупционных решениях. А они должны нести за это ответственность.

— Вопрос ст. 375 поднимается не в первый раз, причем сторонники ее отмены апеллируют к международному опыту.

— На данном этапе развития нашей судебной системы мы вообще не можем проводить какие-либо параллели со странами ЕС. Там практически отсутствуют решения судов, принятые вне рамок закона. Там так сбалансирована система сдержек и противовесов, включая СМИ и гражданское общество, что судьи всегда находясь под увеличительным стеклом, помнят о последствиях и вершат справедливое правосудие. Поэтому европейцы защищают судью и его право на ошибку. Наши же судьи часто принимают и подписывают откровенно преступные решения, за которые априори должна наступать уголовная ответственность.

— То есть при не реформированной и коррупционной судебной системе, такое решение КСУ — еще более углубляет кризис и лишает граждан права на справедливый суд? И дело не только в судьях Майдана.

— Однозначно. Все судьи, принимавшие неправосудные решения до сегодняшнего дня, — оправданы. Дело Майдана — показательная история, на примере которой всей стране четко виден и кризис, и качество правосудия, когда судьи в большинстве случаев принимали решения абсолютно без доказательств. Но вообще в Украине таких решений — тысячи. Что, кстати, подтверждает сам Высший совет правосудия. Когда мы в рамках расследования дел Майдана писали жалобы на судей, нарушающих закон, нам писали подробные ответы о том, как ВСПУ перегружен жалобами. И даже указывали официальную цифру по состоянию, если я не ошибаюсь на 2018 год, — 56 тыс. жалоб на рассмотрении. В 56 тыс. случаев люди считают, что судьи совершили противоправные действия. Вы представляете себе? А судей всего примерно 9 тысяч, а с хозяйственными и админсудами судами — 11 тыс. И это еще не все граждане решаются написать жалобу о том, что судья нарушил закон. Даже если от этого количества взять десятую часть, то и так 5 тыс. судей подлежат увольнению. А каким еще способом на них реагировать?

— Но ст. 375 действовала, однако рабочего механизма привлечения судей к ответственности, в частности по тем же делам Майдана, так и не получилось.

— Это все одна большая проблема всей нашей правоохранительной и судебной системы. Круговая порука. Правоохранители и прокуроры зависят от судей, и для того, чтобы иметь возможность "решать" вопросы, не расследуют их дела и не предъявляют подозрения. А если даже и предъявляют, то дела снова попадают в суд — к коллегам, где опять-таки срабатывает корпоративная "солидарность".

Дела Майдана рассматриваются годами, во многих случаях без видимой перспективы их окончания. Характерный пример — дело о незаконном освобождения из-под стражи командира спец-роты "Беркута" Садовника. В октябре 2014-го года судья освободила его из-под стражи. Предъявили судье подозрение и направили в суд — в 2015-м году! 100 страниц дела примерно. Что надо? Допросить прокурора, судью, секретаря и принять решение. Пять лет! Дело до сегодняшнего дня не рассмотрено, а подозреваемая судья (судья Печерского суда г. Киева Волкова С. – ZN.UA) восстановилась в должности и продолжает "вершить правосудие".

— Высший совет правосудия у нас по-прежнему "загружен", видимо….

— Высший совет правосудия просто, по моему глубокому убеждению, занимается покрывательством системы. А Конституционный суд своим манипулятивным решением (потому, что если в действующей ст. 375 на их взгляд есть неточности, то не обязательно статью отменять, а можно с помощью ВРУ внести изменения или ВСУ может ее истолковать), просто развязывает судьям руки.

Высший совет правосудия должен четко и жестко реагировать на любое незаконное решение любого судьи. Этого нет, и судьи это прекрасно знают. Начинать реформу надо именно с Высшего совета правосудия. А не так как было во время нашего расследования, когда судья выдает законное разрешение на обыск помещения суда и другого судьи, а ему тут же звонят из ВСПУ и угрожают всеми карами земными, "если что-то подобное еще раз сделаешь, тебе конец".

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