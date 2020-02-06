"Не виновен, не препятствовал…"

5 февраля 2020 года Сенат Соединенных Штатов поставил точку в довольно болезненном для американской демократии процессе импичмента Дональда Трампа. "Один из лучших президентов США за всю историю… оправдан пожизненно", — добавил свой голос к хору радостных однопартийцев частный адвокат президента Руди Джулиани, на котором лежит значительная доля вины за то, что его клиента вообще обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.

Почти идеальную картинку для политических стратегов Трампа испортил кандидат в президенты от Великой старой партии 2012 года Митт Ромни. Ренегаты среди демократов в Палате представителей, не поддержавшие выдвижение обвинений, дали сторонникам действующего президента аргументы утверждать, что "охоту на ведьм" не поддерживают полностью даже "ослы". В то же время монолитность сенаторов-республиканцев должна была подтвердить, что преследования Трампа имеют исключительно партийную основу. Косые взгляды "слонов" и нападки старшего сына Трампа, который вообще предложил исключить отступника из рядов партии, — небольшая цена для сенатора от Юты, сдержавшего "клятву Богу в осуществлении непредвзятого правосудия" и обеспечившего себе место в истории. В двух из трех импичментов, где фигурировали президенты-демократы, "ослы" всегда держались вместе, не отдав ни одного голоса оппонентам.

Возможно, Сенат и поставил точку в очередном эпизоде каденции неординарного президента, но это скорее троеточие в вопросе вероятных негативных последствий этого решения для здоровья американской демократии. (см. "Импичмент Трампу: финишная прямая")



Накануне желанного оправдания Дональд Трамп обратился к нации с традиционным посланием о положении дел в государстве. В отличие от предыдущего обращения (см. "Трамп в поисках единства"), в нынешнем он не пытался выглядеть объединителем нации. Вместе с тем не концентрировался президент и исключительно на ядре своих приверженцев. Учитывая возможность самого большого до ноябрьских гонок охвата аудитории, он попытался задать рамки избирательного дискурса, сфокусировавшись на достижениях, как всегда в преувеличенной форме, и экономических преимуществах удержания его при власти на второй срок.

Несмотря на некоторые неточности в цифрах и присвоение достижений, на которые могли бы претендовать также и предшественники, Трампу есть чем похвастаться. По крайней мере так выглядят результаты его деятельности в глазах американцев. По данным Gallup, 63% опрошенных одобряют его экономическую политику, впервые за пятнадцать лет свыше 40% американцев удовлетворены развитием дел в стране. На этом фоне не выглядит странным, что уже сейчас половина зарегистрированных избирателей считают его достойным переизбрания, при том что общенациональное одобрение его каденции составляет 49%, а непринятие — 50%!

"Наш подход основывается на принципах реализма, а не на дискредитированных теориях, не обеспечивающих прогресс десятилетиями", — охарактеризовал свою внешнюю политику Трамп. Вместе с тем, кроме увеличения собственных расходов США на оборону (в этом году до 716 миллиардов долларов) и довольно неуклюжего, хотя и справедливого побуждения других платить за собственную безопасность (увеличение взносов стран — членов НАТО), сложно отыскать безусловные внешнеполитические победы.

Насколько фантастическим выглядит высказанное мнение о неизбежности войны с Северной Кореей, если бы Трампа не избрали президентом, настолько иллюзорными являются дипломатические достижения Трампа с Ким Чен Ыном. Арабо-израильский конфликт не приблизился к разрешению после признания Иерусалима столицей Государства Израиль и объявления не очень привлекательного для палестинцев мирного плана. А противостояние "ведущему мировому государственному спонсору террора — радикальному режиму в Иране" (очевидно, речь шла об уничтожении генерала Касема Сулеймани) не уменьшило вредной для Соединенных Штатов и региона деятельности.

Но заморские дела не являются причиной внутреннего раскола политикума и общества, наглядными символами которого стали непожатие президентом руки спикера Палаты представителей и реакция Ненси Пелози на выступление Трампа: "Он разорвал на кусочки правду, поэтому я разорвала в клочья его спич". Мастер шоу приготовил несколько эффектных ходов, чтобы сорвать аплодисменты и эмоционально склонить на свою сторону аудиторию по обе стороны голубого экрана.

Президент Трамп объявил о награждении радиоведущего консервативного канала президентской Медалью Свободы — наивысшей наградой для гражданских, которую на шею Раша Лимбо повесила первая леди. До сих пор обращение к нации никогда не использовалось как повод для награждения кого-либо. Также, почтив стойкость и силу пани Уильямс, которая, работая в армии, не только справляется с двумя детьми, но и помогает таким же, как она, президент объявил о возвращении из Афганистана ее мужа — сержанта первого класса, сразу же появившегося в переполненном эмоциями зале.

Неожиданно среди приглашенных оказался лидер венесуэльской оппозиции, которого Трамп приветствовал со словами: "Социализм разрушает нации. Но всегда помните, что свобода объединяет душу". Кроме собственно Хуана Гуайдо, Трамп обращался и к американцам, которых периодически пугает "социалистическими" перспективами в случае выбора демократов.

Впрочем, не обошлось и без эксцессов: Фреда Гуттенберга вывели из помещения после реплики "А как же моя дочь?!" на слова президента о защите второй поправки к Конституции (о праве на оружие). Дело в том, что дочь Гуттенберга и еще 16 человек были убиты в результате стрельбы в школе во Флориде два года назад. "Большое американское возвращение" стало квинтэссенцией президентства Трампа, созданного телевидением и ради него же.

Если республиканцы уже решили "не менять коней на переправе" (94% одобряют результаты его работы), то с демократами все запутанно. До сих пор партийное собрание в штате Айова играло довольно важную роль в процессе определения номинанта в партийные кандидаты на президентских выборах. Но в этом году все идет по какому-то странному сценарию, и не только потому, что заглючило мобильное приложение, которое должно было обеспечить безбумажное голосование и неискаженные результаты.

Последнее больше всего беспокоило сенатора Берни Сандерса, убежденного в том, что в прошлый раз он проиграл Айову Хиллари Клинтон на бумаге, а не в действительности. Именно этим можно объяснить болезненную реакцию его приверженцев, как только они узнали о проблемах с демократией "в кармане" и заявлении о победе Пита Буттиджича — восходящей звезды демократов.

Через три дня после завершения мероприятия пересчитаны 86% голосов: "опыт" поддержали 26,1% делегатов, а "молодость" (Пит вдвое младше Берни) — 25,5%. За ними идут сенатор Элизабет Уоррен, перешагнувшая 20-процентный порог, и Джозеф Байден с результатом немного больше чертовой дюжины. Успех в Айове важнее в первую очередь для Буттиджича, инвестировавшего больше всего усилий в этот штат, чтобы использовать его как трамплин для попадания в категорию политических тяжеловесов.

Значительно меньше беспокоится о своих достижениях бывший вице-президент, ведь с 27% он остается лидером общенациональных опросов (по данным RCP), в то время как Буттиджич замыкает пятерку с 7%. Впереди него идет даже Майкл Блюмберг (10,6%), вообще не принимавший участия в айовском хаосе. Самый богатый кандидат не понес репутационных потерь и не скомкал свой старт. Он приберег силы для супервторника (3 марта), когда в 14 штатах и за границей демократы будут определяться с кандидатурой.

Скорее, маханием кулаками после драки является высказанное главой юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлером предположение, что бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон будет вызван в Конгресс для дачи показаний в расследовании о приостановке помощи Украине, которую демократы обещают продолжать. Если бы посла Болтона заставили говорить в ходе расследования в Палате, динамика и, вероятно, результаты импичмента могли бы быть другими. Вряд ли он достучался бы до республиканских сердец, но его слова могли бы существенно откорректировать общественное мнение. Впрочем, повлиять на него могут откровения, изложенные в потенциальном бестселлере — "Комната, где это произошло", публикации которого Белый дом пытается помешать всеми возможными средствами.

За девять месяцев многое может произойти, но, похоже, Америке и миру не избежать еще четырех лет турбулентности. Республиканское единство — полусознательное и является реакцией как на самого Трампа, так и на электорат, очарованный им. Вместе с тем оставление идеологического центра, непринятие одними представителей устаревшего партийного истеблишмента, а другими — слишком левого уклона, не позволят "ослам" даже приблизиться к республиканскому единству. В таких условиях нечего и говорить о "большом возвращении" как во внутренних, так и в международных делах.