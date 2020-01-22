Импичмент Трампа: финишная прямая

Пока президент США Дональд Трамп, находясь на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, угрожал европейским союзникам введением убийственных тарифов на автомобили, в Вашингтоне на Капитолийском холме велись ожесточенные баталии вокруг определения правил сенатских слушаний об импичменте 45-го президента.

Расколотый по партийному признаку Сенат утвердил правила, которыми президентские юристы остались вполне удовлетворены. Единственными поблажками "ослам" стали поправки о продлении на одни сутки времени для вступительных аргументов сторон и приобщении к сенатским слушаниям материалов дебатов нижней палаты. Не только математический расклад голосов в пользу республиканцев (53 против 47, тогда как для успеха импичмента нужны 67), но и, фактически, согласие представителей "Большой старой партии" играть роль, подчиненную общему замыслу самого Трампа и его советников, обещают яркое (по крайней мере для зрителей Fox News), но непродолжительное зрелище. Нетрудно предвидеть, что контролируемый республиканцами Сенат проголосует против обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса, выдвинутых президенту Палатой представителей. Похоже, однопартийцы будут спешить к запланированному на 4 февраля ежегодному обращению президента к нации.

В ходе тринадцатичасового марафона республиканское большинство отвергло все предлагаемые демократами поправки к правилам сенатских слушаний. "Ослы" пытались добиться получения релевантных документов Белого дома, Пентагона, Государственного департамента, а также привлечения свидетелей, непосредственно задействованных в "украинских делах". В частности хотели увидеть исполняющего обязанности главы администрации Мика Малвейни (который поручил приостановить помощь Украине и публично подтвердил связь между помощью и требованием расследования в отношении Байденов), а также бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона (который назвал озвученный украинской стороне ультиматум "наркосделкой"). По словам главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, импичмент вызван, в том числе, фактом давления на Украину, продолжающимся до сих пор.

Справедливости ради следует сказать, что в ходе расследования в нижней палате Конгресса, демократы тоже не давали оппонентам возможности вызвать свидетелей. Впрочем, наиболее желаемыми удостоверителями для республиканцев были бывший вице-президент Джозеф Байден и руководитель комитета по вопросам разведки Адам Шифф. Приобщение к процессу первого должно было усилить аргумент защиты о легитимности просьбы Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому поспособствовать в расследовании "коррупции Байденов". Хотя это не уменьшило бы по сути веса обвинений в использовании президентских полномочий ради собственной политической пользы, однако могло перевести на сторону Трампа общественное мнение и ослабить электоральные перспективы лидера демократического лагеря. Переквалификация Адама Шиффа во время расследования с председательствующего в свидетеля преследовала цель подорвать легитимность самого процесса импичмента.

Не удалось демократам достичь и компромисса, предложив наделить руководителя Верховного суда (председательствующего на сенатских слушаниях по процедуре импичмента) полномочиями определять уместность вызова того или иного свидетеля по запросу сторон. Этот импичмент может стать прецедентом, когда Сенат вообще не будет заслушивать свидетельских показаний. Не будут приобщаться к рассмотрению и свидетельства одного из бывших подручных Руди Джулиани — Льва Парнаса, который под присягой говорил о своем более глубоком, чем фото с президентом, погружении в украинскую аферу, осведомленности Трампа и генерального прокурора Барра о миссии Парнаса в Украине, а также об организованной кандидатом в конгрессмены Робертом Хайдом слежке за (в то время послом США в Украине) Мари Йованович. Впрочем, самым опасным могло бы стать приобщение к делу отчета Офиса правительственной подотчетности, который пришел к выводу, что приостановление ассигнованной Конгрессом помощи Украине является нарушением закона.

От формулировок Сенатского вердикта будут зависеть не только результаты осенних выборов. Накануне слушаний юристы Трампа опубликовали позиции защиты, которые характеризуют пункты обвинения как сплошь ложные и нарушающие Конституцию. Несмотря на утечки и практику применения импичмента за "государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки", защитники Трампа утверждают, что президент должен нарушить конкретный закон, чтобы быть привлеченным к ответственности. Один из юридических советников — представителей Трампа в сенатских слушаниях — Алан Дершовиц утверждает, что основанием для импичмента не может быть даже доказанное злоупотребление властью. Такая линия защиты, а также позиция генерального прокурора, что действующий президент вообще не может быть привлечен к ответственности, фактически освобождают главу государства от какой-либо ответственности. Напомним, эта правовая позиция послужила причиной двояких результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера в отношении связей президента и его окружения с Кремлем, не содержавших ни обвинения, ни оправдания Трампа.

Конституция наделяет исполнительную ветвь в целом и президента в частности полномочиями на выполнение законов, а Конгресс — контроля над исполнительной ветвью. Впрочем, есть и так называемые исполнительные привилегии, предусматривающие право правительства при определенных условиях защищать конфиденциальность коммуникаций и отвечать отказом Конгрессу или судам в предоставлении отдельных документов и разрешении общаться с причастными к таким делам чиновниками. Сразу в голову приходит история с внесением расшифровки "перфектной беседы" президентов США и Украины от 25 июля 2019 года в сверхсекретный компьютер и ее обнародование, чтобы предотвратить шквал критики и то, что вылилось в импичмент. Именно соображения национальной безопасности стали аргументом, которым команда Трампа обеспечила единство республиканских конгрессменов, прежде всего тех, кто не считает действия президента безупречными. Поскольку команда нынешнего президента трактует исполнительные привилегии как абсолют (хотя такая интерпретация явно противоречит осуществлению Конгрессом функции надзора над исполнительной властью), вердикт по результатам слушаний может зафиксировать новый баланс полномочий между исполнительной и законодательной ветвями, очевидно, не в пользу последней.

Кстати, откровенным издевательством стало обнародование Белым домом (за несколько минут до завершения установленного законом срока) электронной переписки чиновников Офиса бюджета и администрирования о приостановлении помощи Украине. Из почти двух сотен страниц, кроме атрибутов переписки (дат, адресатов и адресантов), незакрашенными остались несколько относительно содержательных цитат и абзацев, которые никоим образом не проливают свет на причины приостановки помощи и механизм принятия этого решения.

Другим опосредованным результатом может стать удар по нынешней системе представительской демократии, поскольку одним из ключевых элементов стратегии Трампа по подрыву импичмента было противопоставление политико-правовых норм и институтов воли "избирателей". Озвученная Трампом три года назад в ходе избирательной гонки мысль, что, дескать, его изберут, даже если стоя в Нью-Йорке на 5 авеню он "застрелит кого-то", — конвертировалась в тезис, что демократы безосновательно запустили процедуру импичмента, чтобы отменить результаты волеизъявления, которые им не по нраву. История богата горькими примерами того, как завершается апеллирование лидера нации не к праву, а к народу, как бы формально демократично это ни выглядело.

Показательным является октябрьский опрос Fox News об уверенности в лидерах и учреждениях. Так, Конгрессу доверяют лишь 9% опрошенных 1003 зарегистрированных избирателей, среди которых 11% демократов и 8% республиканцев. Верховному суду доверяют 22% (30% республиканцев и 17% демократов). Тогда как Трампу доверяют 24% (51% республиканцев, 12% независимых и 4% демократов). Хотя вряд ли можно экстраполировать этот опрос на всю Америку, он определенным образом демонстрирует, что легитимность демократических институтов переживает не самые лучшие времена. Любые нюансы вполне прогнозируемого решения Сената, к величайшему сожалению, не добавят позитива…