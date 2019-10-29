Стоит ли Украине ждать инвестиций в газодобычу?

Именно столько компании-победители обязались инвестировать в изучение и разработку "выигранных" ими нефтегазоносных площадей за первые пять лет.

Планы Кабинета министров Алексея Гончарука увеличить ВВП страны на 40% за пять лет могут остаться всего лишь планами, если не будут предприняты действенные шаги для привлечения инвестиций. Одним из ключевых секторов экономики, куда быстро могут прийти значительные объемы инвестиций, является газодобывающая отрасль.

Это понимали и в правительстве Владимира Гройсмана, поэтому еще в марте—июле 2019-го был осуществлен уникальный для Украины эксперимент — проведен конкурс на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на девять сухопутных участков (хотя сначала речь шла о 12). До этого СРП применяли только для привлечения инвесторов на большие морские участки или для поиска и разработки нетрадиционных месторождений природного газа.

Правда, ни одно из четырех предыдущих СРП не дошло даже до стадии предметного изучения залежей. Обоюдные претензии сторон СРП — правительств и прежде всего американских компаний, неофициально жаловавшихся на коррупцию, — привели к тому, что из проектов по СРП вышли "Венко", "Шелл", "Шеврон", "Эксон/Мобил". Хотя справедливости ради следует отметить, что некоторые из вышеназванных компаний вели довольно агрессивную политику. Однако оценить ее преимущества и недостатки невозможно, поскольку соглашения расторгнуты.

По сравнению с предыдущими СРП у нынешних есть принципиальное отличие. Если раньше СРП с потенциальными инвесторами заключали для привлечения крупных международных компаний, то теперь большинство инвесторов — это украинские компании или их созданные именно для таких проектов "дочки".

В июле правительственная Межведомственная комиссия по заключению СРП успела определить победителей по всем девяти участкам, соответствующее решение было проголосовано на заседании Кабмина. Но соглашения с победителями подписать не успели — Кабмин Гройсмана ушел в отставку. И теперь соглашения должно рассматривать и согласовывать уже новое правительство Алексея Гончарука.

Наследство

Новый Кабмин принял эстафету предшественников и взял на себя обязательства без промедления согласовать СРП по девяти участкам на суше. Более того, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю подписать до 1 декабря соглашения по девяти указанным участкам. Однако "турборежим" принятия решений Кабмином в этом случае не сработал, и на сегодняшний день не ясно, когда эти соглашения могут быть подписаны.

Все компании — победители конкурсов на подписание СРП своевременно подали в Кабмин свои проекты соглашений, теперь правительство (межведомственная комиссия, которой пока нет) должно рассмотреть эти соглашения, провести переговоры и согласовать все проблемные моменты с компаниями. Это довольно сложная процедура, например, согласование и подписание СРП с Shell по Юзовской площади длилось более года. А учитывая современные права местных громад, срок может значительно увеличиться. До тех пор, пока громады не дадут согласия, а инвесторы не согласятся на финансирование существенных социальных проектов.

О неготовности и неспособности Министерства энергетики и защиты окружающей среды проработать соглашения рассказал на прошлой неделе на заседании круглого стола в Верховной Раде заместитель министра Константин Чижик. Отвечая на вопрос народного депутата Ольги Бельковой, успеют ли министерство и Кабмин подписать СРП в сжатые сроки — до конца года, К.Чижик сказал: "В течение последних восьми лет СРП в Украине не подписывали, соответственно, нет институциональной возможности в достаточном количестве и качестве соответствующие соглашения рассматривать. Нет достаточного количества людей… Является ли это проблемой? Да. Можно ли ее решить? Да. Планируем ли мы до конца года справиться с этой задачей? Будем делать для этого все возможное". "Сейчас в министерстве только два человека, которые занимаются этим вопросом (СРП. — Ред.)", — добавил заместитель министра. Как выход, в министерстве планируют дополнительно привлечь высококвалифицированных специалистов, это делается не только для подписания соглашений по девяти проведенным конкурсам, но и для привлечения инвестиций на новые участки, конкурсы на которые будут объявлены и проведены до конца 2020 г.

Учитывая, что до декабря остался месяц, можно с уверенностью сказать, что поручение президента Зеленского подписать СРП до 1 декабря не будет выполнено. По крайней мере, качественно. Но сегодня это не самая большая проблема СРП.

Суд, который может обнулить даже незаключенные СРП

Следует отметить, что отбор победителей конкурсов по девяти СРП прошел исключительно дипломатично. Межведомственная комиссия по отбору победителей СРП решила раздать "всем сестрам по серьгам". Из девяти конкурсов государственная компания "Укргаздобыча" получила больше всего участков — два самостоятельно и два в партнерстве с канадской Vеrmilion Energy, еще по одному участку получили "Гео Альянс Партнерство" (подконтрольна Виктору Пинчуку), "Ойл Энд Гез Оверсиз Трейдинг"/ООО "Нефтегазэксплуатация" (структуры ДТЭК Рината Ахметова), Ukrainіan Energy LLC (Sigma Blayzer/Aspect Energy), ООО " ВЕЛЛ-КО" (структура "Западнедрасервис" Зиновия Козицкого) и "Укрнефтебурение" (владельцы — Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник).

Представители украинской власти, участники рынка, эксперты и разные ассоциации приветствовали решение Кабмина. Сам конкурс называли конкурентным и прозрачным, особо подчеркивая, что среди победителей — иностранные компании Vеrmilion Energy и Aspect Energy. Однако радость от результатов конкурсов по заключению СРП была преждевременной.

Уже 19 июля "Укрнефтебурение" обратилась в Окружной административный суд г. Киева с иском против Кабинета министров, Министерства энергетики и угольной промышленности и Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции углеводородов, добытых на Зинковском участке. Победителем конкурса СРП по Зинковскому участку признаны "Ойл Энд Гез Оверсиз Трейдинг"/ООО "Нефтегазэксплуатация", обе компании подконтрольны ДТЭК. "Укрнефтебурение" также подавала свою заявку на Зинковский участок, но проиграла.

"Укрнефтебурение" требовала через суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 5 июля 2019 г. №507-р, которым признаны победителем компании из орбиты ДТЭК. Также она требовала обязать Минэнерго повторно рассмотреть заявки участников конкурса по Зинковскому участку.

Главной претензией "Укрнефтебурения" стал тот факт, что заявка победителей на Зинковский участок была подана от аффилированных структур компании ДТЭК, которые не имеют надлежащего опыта, а предоставленная информация о технических и финансовых возможностях должна касаться самих компаний — участников конкурса, а не их основателей.

3 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании Коломойского—Хомутынника "Укрнефтебурение". Даже если результаты конкурса по Зинковскому участку будут отменены, непонятно, как суд может обязать Межведомственную комиссию, которой уже по факту не существует, принимать те или иные решения.

Такой ход событий вызвал настоящую панику не только у ДТЭК, но и у других участников конкурса по СРП. Дело в том, что в шести из девяти СРП победу получили именно компании, созданные для участия в конкретном проекте. Из семи компаний-победителей только "Укргаздобыча" и "Укрнефтебурение" принимали участие материнскими компаниями.

Если через суд можно обжаловать победу в конкурсе на Зинковский участок, то подобный механизм обжалования можно применить и к другим участкам. Для других компаний — победителей конкурса такая ситуация стала неприятным сюрпризом. Пока компании воздерживаются от официальных комментариев, но в кулуарах активно обсуждают судебное решение и не скрывают, что оно может повлиять на инвестиционные планы в рамках СРП.

Ненужное "модельное" соглашение для СРП

Еще одним непонятным нововведением при реализации СРП в Украине стала идея ввести единое "модельное" соглашение для всех проектов СРП. Это якобы должно упростить правительству процесс согласования соглашений с инвесторами. Помогать Украине согласились USAID. 18 октября, на заседании круглого стола, посвященного проблемам СРП, представитель Tetra Tech (проект финансируется USAID) Али Аукати старался убедить присутствующих в преимуществах стандартизации соглашений о разделе продукции.

Однако все без исключения участники конкурса отвергают идею "модельного" соглашения. Главным аргументом против является уникальность каждого участка недр (площадь, объем запасов, геологические условия и т.п.) и каждого СРП, поэтому о каких-либо обобщениях не может быть и речи.

Также введение "модельного" СРП требует внесения изменений в действующее законодательство, а сделать это будет довольно сложно и займет много времени. Поэтому долго слушать иностранных экспертов-советников не стали.

Директор по вопросам информации U.S.-Ukraine Business Council Михаил Даценко, выступавший от лица инвесторов, раскритиковал идею введения "модельного" СРП как неуместную, поскольку это только затянет процесс подписания соглашений.

Не найдя поддержки у газодобывающих компаний, теперь следует ожидать, что иностранные консультанты будут агитировать правительство воспользоваться их помощью.

К слову, М.Даценко по поводу потенциальных американских инвесторов в нефтегазодобычу заметил, что хотя некоторые и могут, вероятно, сказать, что для США энергетика Украины всегда была лакомым кусочком, Соединенные Штаты готовы помочь Украине в наращивании добычи.

СРП vs аукционы

Эксперимент по проведению конкурса СРП на сухопутных участках усилил дискуссию о целесообразности таких конкурсов. С одной стороны, существуют неоспоримые преимущества СРП как стабильного длительного соглашения с отдельно определенным налоговым режимом, что зацементировано соглашением на уровне закона. С другой — существует предвзятое отношение, что СРП — это модель взаимоотношений, использовавшаяся международными компаниями для безжалостной эксплуатации ресурсов и недр стран третьего мира.

В развитых странах со стабильным законодательством и налоговым режимом более приемлемо проведение аукционов по продаже нефтегазовых участков. Украина, к сожалению, не может похвастаться ни тем, ни другим.

По мнению эксперта Центра Разумкова Виктора Логацкого, такой инструмент привлечения инвестиций в добычу углеводородов, как СРП, используется не только для отсталых стран. "СРП — это удобный инструмент для привлечения инвестиций и технологий для разработки трудноизвлекаемых ресурсов. Это как раз то, что нужно для Украины сейчас", — подытожил эксперт.

Если анализировать результаты проведенных СРП и аукционов по продаже спецразрешений в Украине, то можно констатировать, что иностранным инвесторам интересны только СРП. При этом аукционы по продаже спецразрешений — это дело исключительно украинских компаний.

Отдельно нужно упомянуть еще один конкурс на подписание СРП по морскому участку "Дельфин". В отличие от сухопутных участков, конкурс на морскую площадь так и не состоялся. 12 сентября правительство приняло решение признать его несостоявшимся. Разочарование в Кабмине можно понять: интересный с геологической точки зрения и огромный участок площадью 9,5 тыс. кв. км привлек внимание только четырех компаний, при этом самая опытная компания Caspian Drilling Company (дочерняя SOCAR) отозвала свою заявку.

Премьер-министр Гончарук готов попробовать привлечь инвестиции на шельф еще раз. Для этого, по его мнению, надо отказаться от СРП в пользу аукциона, а сам участок "Дельфин" разделить как минимум на четыре отдельные площади. Новый конкурс хотят объявить в начале 2020-го.

Также в Кабмине решили не спешить с проведением трех конкурсов СРП, объявленных еще в августе правительством Гройсмана. Речь идет о Грунивском (Сумская и Полтавская обл.), Ичнянском (Черниговская обл.) и Охтырском (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.) участках общей площадью 3,8 тыс. кв. км.

22 октября на заседании правительство продлило срок подачи заявок для участия в этих конкурсах на три месяца, то есть до 4 февраля 2020 г. Свое решение в Кабмине объяснили необходимостью качественной подготовки и проведения конкурсов на изучение и разработку нефтегазовых участков.

Похоже, сейчас не самое лучшее время для экспериментов в газодобывающей сфере Украины. Последние несколько лет нефтегазодобывающая отрасль в мире находится в глубоком кризисе. Низкие цены на нефть и газ на мировых рынках значительно ограничивают возможности и аппетиты добытчиков. Крупные компании сокращают расходы и инвестиции, особенно в новые рискованные проекты, к которым нужно отнести и украинские. Поэтому попытки Украины любой ценой и на любых условиях привлечь иностранных инвесторов едва ли оправданы и, скорее всего, не принесут ожидаемых результатов, несмотря на старания правительства.

Также важно реально оценивать возможности украинской газодобычи, чтобы не стать жертвой завышенных ожиданий и не повторить судьбу печально известной программы увеличения добычи газа "Укргаздобычей" 20/20. Так же, как важно сбалансировать интересы потенциальных инвесторов и их естественное желание заработать на добыче в Украине с интересами государства, которое хочет за счет увеличения добычи углеводородов укрепить свою энергонезависимость и экономику в целом.