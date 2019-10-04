Нью-Васюки Гончарука

Свои программы правительства не выполняют никогда, цель их обнародования — это, скорее, декларация общих направлений работы. Команда Гончарука хоть и попыталась воплотить в жизнь программно-целевое планирование, довела эти декларации до абсурда. Проблема не в том, что цели недостижимы, они и должны такими быть, чтобы в итоге добиться хотя бы средних результатов. Проблема в том, что никаких конкретных шагов для достижения этих целей в программе нет, как и обоснования целесообразности задуманного. Просто лозунги: людей будет рождаться больше, чем умирать; будут построены 15 аэропортов; уровень загрязнения снизится на 20% и т.п. И в этих лозунгах иногда встречаются какие-то количественные ориентиры, но часто они вообще отсутствуют. Правительство просто "увеличит", "снизит", "расширит", "сузит", "улучшит" и "максимально приблизит". Правительство просто обещает нам превращение Васюков в центр земного шара и межпланетного сообщения.

Очевидно, задерживаться на Грушевского надолго они не собираются.

Экономика

Доля государства в экономике должна снизиться до 5%. Резко, поражающе и ужасающе. Но сам по себе уровень перераспределения ВВП через госсектор не вредит экономике. Вред наносят неэффективные институты, через которые происходит перераспределение государственных средств. Именно поэтому современные экономисты настойчиво советуют Украине не столько снижать присутствие государства в экономике, сколько повышать институциональную состоятельность, эффективность, инклюзивность. Если государственные институты усовершенствовать, то государство вполне может само стать мощным и эффективным инвестором. Но поскольку новое правительство собирается сократить долю государства до минимума, никто не планирует ломать голову над улучшением эффективности самого государства.

Рентабельность госпредприятий будет повышена с 2 до 5% банальной ликвидацией более тысячи неэффективных компаний. Хорошо, что они до сих пор не додумались, что ВВП на душу населения можно повышать аналогично — сокращая неработающее население.

Эффективность публичных закупок должна увеличиться на 20%. Никто не в курсе, как определить эффективность закупки и какой уровень их эффективности сейчас, так что достичь этого показателя будет легко. Тем более что ProZorro и ProZorro.Продажі давно и вдохновенно работают.

После стремительной, честной и прозрачной приватизации, которая, возможно, когда-то наступит, все оставшееся в собственности государства будет аккумулировано в Фонде национального благосостояния. Руководитель которого наверняка будет жить долго и счастливо.

И не он один, потому что все предприятия корпоратизируют и превратят в акционерные общества. То есть тоже приватизируют, но частично. Просто это не так пафосно звучит, как корпоратизация.

Открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения повысит продуктивность их использования на 6%. А предохранители против рейдерства, выравнивание налога на землю и "современная инфраструктура пространственных данных" сделают этот рынок эффективным и прозрачным. Правда, уже сейчас не осталось никаких надежд, что при новом министре юстиции ситуация с рейдерством улучшится, а налог на землю устанавливают местные рады, а не правительство. Но ничего, пространственные данные хотя бы позволят наглядно видеть, каких именно ошибок правительство успеет наделать.

Не менее амбициозны планы правительства по защите конкурентной среды, — в пяти крупнейших отраслях нам обещают проверки злоупотреблений монополистов и принудительные разделения. Жаль, что сам Антимонопольный комитет, который эти проверки будет проводить, никто реформировать не собирается, как и превращать его в эффективный государственный орган контроля. Более того, одиозное руководство комитета остается на местах, а вакантные должности, после увольнения немногих порядочных уполномоченных, заполняются людьми, которые вряд ли что-то изменят в работе АМКУ. И даже если какие-то расследования будут, никаких злоупотреблений они не выявят, не говоря уж о принудительных разделениях. Сейчас АМКУ даже штрафы можно не платить, если не хочется.

Отечественным экспортерам обещают буквально золотые горы — вдвое увеличить объемы экспорта, на 10% сократить пошлины для наших товаров на топ-20 рынках сбыта и втрое уменьшить время на оформление документации для экспортеров. Просто запомним эти цифры, потому что внешняя торговая политика — сложный процесс, который, кроме прочего, требует зеркальных реакций. То есть если мы хотим уменьшить пошлину для наших товаров, то должны предложить снижение пошлины для страны-партнера. Украине тут трудно предложить что-то интересное — наша таможенная защита является одной из самых низких в регионе. И погоня за наращиванием экспорта может обернуться для нас абсолютно нежелательным, с точки зрения государственных финансов, ростом импорта в Украину. Хорошо, если у Министерства экономики есть ноу-хау внешнеторговой политики, о которых мы не знаем. Но вряд ли, потому что с безработицей они будут бороться модернизацией Государственной службы занятости. Да, она до сих пор существует.

Что интересно, нет в программе ни одного упоминания о развитии промышленности, стимулах для производства товаров с добавленной стоимостью, путях интеграции в мировые производственные цепочки. Конечно, хорошо, что мы будем обеспечивать доступ для наших товаров на внешние рынки, но не хорошо, если поставлять туда мы будем только сырье, а всю заработанную валютную выручку — тратить на импорт, аналогов которому не создали. Что еще больше удивляет и огорчает, что правительство страны, шестой год ведущей войну, вообще не вспоминает в своей программе оборонную промышленность.

Финансы

Налогоплательщикам традиционно обещают снижение налоговой нагрузки. На сколько и почему, неизвестно. Среди мер: смена кадров в фискальных органах, уменьшение количества налоговых судебных споров, воплощение Украиной плана ВEPS. Ни одно напрямую на налоговую нагрузку не влияет, но ладно.

Таможню полностью автоматизируют, обеспечив обмен данными с 35 странами Европейского региона. Время прохождения товара должно уменьшиться, как и денежные затраты на оформление. Полная электронизация процессов, видеонаблюдение, сканеры, мониторинг. Направления правильные, жаль, что финансирование таможни в проекте государственного бюджета на следующий год выросло не в соответствии с заявленными преобразованиями.

Государственным долгом будет управлять специальное долговое агентство, которое к концу 2024-го должно снизить стоимость его обслуживания и отношение госдолга к ВВП до 40%. Это возможно, если агентству действительно удастся конвертировать наши валютные долги в гривневые, а НБУ — сохранить макрофинансовую стабильность.

Малым предпринимателям Минфин обещает фонды частичного гарантирования кредитов, правда, без уточнения, какие средства будут наполнять эти фонды, в каком объеме, какое количество кредитов планируют выдать и какое снижение при существующих процентных ставках является "существенным" — на 5, 10, 15%? Интересно, что одна из мер существенного удешевления кредитов в представлении Минфина — вхождение иностранных инвесторов в капитал украинских госбанков. Вроде бы банковский сектор держит такие высокие процентные ставки не из-за политики НБУ, а потому, что так хотят коварные руководители госбанков. Видимо, вталкивали в Программу правительства все, что под руками было. Все равно никто не будет читать.

Энергетика

Приоритеты Министерства энергетики и защиты окружающей среды: экономное использование природных ресурсов, чистая окружающая природная среда, сохранение экосистем.

Об энергетической безопасности совсем немного — наращивание импорта, формирование запасов, развитие добычи. Ни критериев, ни показателей, ни источников финансирования. Известно одно: средняя продолжительность и частота отключений потребителей должны сократиться. Ну, уже неплохо.

И поскольку ключевой проблемой украинской энергетики являются не монополии и отсутствие здоровой конкурентной среды, а противодействие глобальным изменениям климата, то Министерство энергетики сконцентрируется на внедрении политики декарбонизации, энергоэффективности, сокращения выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ.

Параллельно, правда, Министерство инфраструктуры будет строить 15 аэропортов, и сомневаемся, что обслуживать они будут не самолеты, разрушающие озоновый слой, а вполне экологичные воздушные шары.

Инфраструктура

Кроме того, что все мы будем летать лоукостами и получим аэропортов больше, чем позволяет здравый смысл, для нас еще и вдвое увеличат пассажирские перевозки водным транспортом. Если ты берешься что-то поднимать с нуля, впечатляющая статистика тебе обеспечена: перевозил водный транспорт 19 тыс. человек, будет возить 38 тыс. Все равно мало, но рост почти вдвое. Тоже вдвое должны увеличиться грузовые перевозки по внутренним водным путям — с 10 до 20 млн т, а вот по морю — только на 10%, потому что там речь идет о сотнях миллионов тонн, а не десятках.

"Укрзализницю" собираются реформировать и разделить, запустив на рынок железнодорожных перевозок других операторов. Эта история старше "прозрачной большой приватизации", как и планы по обновлению подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры. Причем ориентация традиционная — на пассажирские перевозки, которые в большинстве стран мира убыточны и развиваются лишь за счет грузовых. Развитие этого направления — залог развития всей железной дороги, но об этом в программе ни слова.

Также правительство обещает в следующие пять лет привести в надлежащее состояние 24 тыс. км автодорог, внедрив уже внедренные системы контроля качества строительства и эксплуатации. Хорошо, когда можно записать себе в актив уже воплощенные реформы. Жаль, что над устранением проблем с практической реализацией этих реформ никто не готов работать.

Социальная политика

Правительство обещает в течение пяти следующих лет трудоустроить до 40% всех трудоспособных людей с инвалидностью, стимулируя среди них частное предпринимательство и создавая социальные компании, которые бы нанимали таких людей. Уровень оплаты труда лиц с инвалидностью и лиц без инвалидности по одинаковым специальностям обещают также уравнять, но кто и как будет контролировать это, не объясняют. Нетрудоспособным людям с инвалидностью гарантируют 100-процентные реабилитацию и обеспечение техническими средствами, но каким образом будут финансироваться эти меры, опять же неизвестно.

Людям пожилого возраста гарантируют достойные условия для активной жизни и уровень пенсий не ниже прожиточного минимума. Учитывая, что к декабрю следующего года прожиточный минимум для нетрудоспособных составит около 1700 грн, а уже сейчас средняя пенсия равняется 3000, а минимальная — 1600 грн, пенсионерам по сути гарантируют, что они не будут жить хуже, чем сейчас. Но и не лучше. У премьера амбициозная цель: довести уровень прожиточного минимума до реального — 4500 грн. И теоретически государство могло бы это сделать, если бы не другая цель премьера — направлять 70% доходов госбюджета не на социальные выплаты, а на развитие экономики. К сожалению, выбирать придется, потому что финансовый ресурс ограничен, а где-то там в Минфине еще и налоговую нагрузку снизить хотят. И мы уже знаем, что выберет новое правительство, потому что расходы государства на пенсии и зарплаты — защищенные и не могут сокращаться, а новых источников бюджетных поступлений мы в программе так и не нашли.

Количество специалистов по социальной работе с семьями, оказавшимися в сложных условиях, должно вырасти. Трудоспособным членам таких семей будут помогать искать работу или открывать свое дело. Поддержка таких семей станет адресной и опять-таки будет привязываться к прожиточному минимуму, который когда-то в перспективе достигнет 4500 грн. Но снова мы не найдем в программе ни предложений, ни конкретных шагов по реализации задуманного, ни источников финансирования. Просто будет лучше, чем было.

Нам не удалось найти ответы на вопросы, каким образом рождаемость в Украине за пять лет превысит смертность, откуда возьмутся 50 млрд долл. прямых инвестиций и за счет чего ускорится темп роста нашей экономики? "Плодотворная дебютная игра" премьера-технократа очевидно закончится провалом, потому что, судя по всему, каждый из его министров сел и написал свой "список желаний" на следующие пять лет, даже не советуясь с коллегами. Выполнить все эти желания невозможно, даже частично и фрагментами. На фоне очень сдержанного и осторожного проекта госбюджета, уже подготовленного Минфином, все это выглядит еще более комичным: "Мы знаем, малыш, что ты хочешь пони, поэтому дарим тебе фломастеры… Нарисуй себе пони".