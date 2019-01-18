Газодобыча: провал под овации

"Вообще-то, знаешь, план был неплохой.

Немного подкачало исполнение...".

В позапрошлом году НАК "Нафтогаз Украины" продала родной "Укргаздобыче" план реформ. Недорого, в эквиваленте — за 4 млн долл. Теперь этими бумажками можно обклеивать стены в приемной.

Хотя в НАКе не унывают — заказали консультантам еще один план реформ, уже вдвое дешевле. Значит, будущее обклеивание им стен будет более экономным и больше соответствовать лучшим мировым практикам. Можно даже заранее заказать какой-нибудь веселый орнамент…

Ушедший год окончательно похоронил планы по росту газодобычи до 20 млрд кубометров к 2020 г. (программа 20/20; см. ZN.UA №31 от 23 августа 2018 г., "Лакомый кусок"). Столь разрекламированная программа тихо перешла в разряд "истории нашего городка".

Если в 2016 г. еще наблюдался хотя бы небольшой прирост добычи, то в ушедшем он был за гранью статистической погрешности. А может, вообще в минус, если отнять от заявленных "Укргаздобычей" (УГД) объемов в 15,5 млрд кубометров внезапно выросшие технологические потери.

Но лучше не отнимать, чтобы не расстраиваться и верить, что прирост в 250 млн кубометров (1,6%) таки был. Он все равно ни на что не влияет, — прирастить добычу должны были на миллиард (до 16,5 млрд). Потом цифру усекли до 15,9 млрд кубометров, а когда поняли, что будет завалена и она, появились искомые 15,5 млрд. О ней и заявили как "о рекордной добыче за 25 лет". Так тоже можно.

В "Нафтогазе" по ходу действа лихорадочно жонглировали данными. Сначала, чтобы объяснить невыход на ключевые показатели, пробовали резко увеличить в отчетах "природное падение отдачи газа" месторождений (с миллиарда до полмиллиарда кубометров в год). Цифра появилась было в официальных бумагах, но не прижилась. Натяжка была слишком уж очевидна, — на местах добытчики были не в курсе, что у них все так плохо, и по старинке так и считали миллиард. Позже природное падение таки увеличили до 1,1–1,2 млрд кубометров, благо, цифра совершенно эмпирическая.

Одновременно "приватовская" "Укрнафта" традиционно завалила добычу газа (хотя темп падения добычи уменьшился). За год там пробурили всего две скважины и те нефтяные, и не факт, что совсем новые. Амбициозную "укрнафтовскую" программу пробурить аж… четыре скважины не осилили. Причем такое происходит не первый год.

У частных газодобытчиков тоже ничего особо хорошего по приросту добычи газа не наблюдалось (см. Геннадий Кобаль. "Место под солнцем" ZN.UA № 50 от 28.12.2018). В общем итоге по году — нулевой прирост.

Что еще хуже, какой-либо прирост добычи не намечается и в текущем году. По "Нафтогазу" гуляют упорные слухи, что добыча "Укргаздобычи" в 2019-м будет в лучшем случае на уровне предыдущего года. Косвенно это подтверждает отсутствие хоть каких-то прогнозных показателей на год от самих НАКа и УГД.

Более того, появилось прекрасное определение — "максимизация добычи газа в разумных пределах; то, что имеет экономический смысл". Тезис и впрямь многогранный. Года три назад, когда НАК еще не знала, что конкретной себестоимости в газодобыче не существует, она оценивала ее на старых месторождениях в 202 грн за тысячу кубометров. По тогдашнему курсу это 12 долл., в том числе 52 грн — материальные затраты. Это официальные данные НАК "Нафтогаз Украины" для Кабмина в 2015 г., подписанные членом правления.

С тех пор многое изменилось, и в 2017 г. себестоимость газа, добытого УГД, увеличилась до тысячи с лишним гривен (сказались новые инвестиции). В прошлом году цена газа для населения еще выросла, как и с января 2019-го. Ну а сам термин "себестоимость" стал почти антинаучным. Это не мешает НАКу (и всем крупным компаниям на планете) ее рассчитывать и подавать в отчетах. Но вот использовать ее как аргумент публично стало почти неприлично.

А вообще любой газ при цене добычи менее 150–200 долл. за тысячу кубометров для Украины рентабелен, — сейчас такой себестоимости ни у кого нет. У "частников" на новых скважинах она составляет около 100 долл., у УГД — около 50.

Да и программа 20/20 считалась из расчета себестоимости газа (новых и старых месторождений) менее 80 долл. за тысячу кубометров. Это с учетом 4 млрд долл. вложений. Так что спешим успокоить НАК: в Украине имеет "экономический смысл" практически любая добыча.

Вообще же основная идея программы 20/20 и более глобальной концепции газодобычи в Украине — за счет прироста добычи и снижения потребления обеспечить баланс добычи и потребления газа, а его импорт свести к минимуму. Это повысило бы устойчивость системы к внешним угрозам (шокам). Под последними молчаливо предполагали снижение транзита через Украину.

Названий "Северный поток" и "Турецкий поток" в программе нет, но их влияние учитывалось. Отсюда и стремление "Нафтогаза" — успеть до 2020 г. Предполагалось, что в 2020-м общая добыча выйдет на уровень 27 млрд кубометров газа (20 млрд из них должна была дать "Укргаздобыча"). Не сложилось.

Весной 2015 г. казалось, что если залить газодобычу деньгами, она резко рванет вверх. Но выяснилось, что все гораздо сложнее. Проблемы начались везде и сразу. Часть из них была заложена в саму программу. Например, местным громадам, регионам присутствия добывающих компаний изначально предлагалась нейтральнейшая "дырка от бублика". При стоимости программы более 100 млрд грн им с барского плеча давали аж 100 млн, или 0,1%.

Реакция местных властей на столь "щедрое" предложение была предсказуема — от объедков отказались. Потребовалось два года грызни, прежде чем им нарезали 5% ренты. Причем это решение активно тормозили на уровне Минфина. А время шло...

К тому же по ходу развития конфликта появились другие группы интересов. Например, Полтавская область, вначале справедливо указывавшая, что ей предлагают жалкие крохи, позже заняла абсолютно деструктивную позицию. Она вообще не дает никаких разрешений "Укргаздобыче", — на выходе у нее ноль согласований для УГД и более 60 (!) отказов. Отчисления от ренты в область ситуацию не изменили.

Между тем Полтавская область является ключевой в газодобыче. Предполагалось нарастить там добычу УГД с 6 до 9–9,5 млрд кубометров. По факту объемы добычи так и остались на том же уровне.

Кстати, одновременно полтавские власти практически без звука (и почти бесплатно) выдали российскому гражданину Фуксу разрешения на полтора десятка площадок. В разгар беспощадного противостояния российской агрессии, ага! Вопрос, очевидно, согласован с Банковой и окружением Петра Алексеевича. Да и он лично в курсе. Насколько и кто при этом "в деле", узнаем, когда стороны рассорятся и начнут мутузить друг друга в лондонских судах, горестно стеная, с какими жуликами они, "хорошие и честные", связались, и какая в Украине жуткая коррупция.

Но в целом рывка в добыче газа на Полтавщине не случилось. Новых площадок нет, идет добуривание и интенсификация старых. Все это нужно, но не решает проблему увеличения добычи газа.

На этом фоне особенно грустно выглядит потеря НАКом трех полтавских площадок, на которых не делалось практически ничего. Зато после того, как их отобрали, в компании с сожалением стали рассказывать, что там 70 млрд кубометров возможных запасов. Выглядело все это шоу, если честно, на редкость неубедительно. Ребята, у вас было минимум три года начать что-то делать!

В прошлом году сменили руководителя "Полтавагаздобычи", посмотрим, поможет ли. На Харьковщине, где тоже планировался рывок добычи газа в 9–10 млрд кубометров, мало порадовали. Хотя там разрешения более-менее выдавались.

От западноукраинских областей (менее миллиарда кубометров добычи газа в год) изначально ничего особого не ожидали. Негативно сработал еще один фактор — по умолчанию принималось, что на старых истощенных месторождениях ("браунфилдах") много пропущенных при прошлой добыче пластов газа, и его можно будет доразведать и поднять. По факту оказалось, что советские геологи и добытчики выбрали (или запороли) газ неплохо, и особо добрать там нечего.

Хотя ставка на массовые гидроразрывы пластов в целом сыграла, — с сентября 2016 г. это обеспечило прирост добычи порядка 2,7 млрд кубометров. Или около 8% всего добытого "Укргаздобычей" за это время газа. Однако эта мера короткодействующая, такие гидроразрывы надо делать снова и снова. И желательно в том числе на новых пластах, а с этим проблема. Перспективы найти даже средние новые месторождения традиционного газа на той же Полтавщине довольно призрачны.

Надо идти на газ плотных песчаников (что весьма близко к сланцевому). УГД уже предлагала принять на свой баланс 150 млрд кубометров таких запасов, в основном в Полтавской области. Однако сланцевый газ — это не только гидроразрывы. Это и другой режим налогообложения. УГД предлагает снизить ренту почти до нуля (1,25%). Здорово, конечно, но мы это уже проходили. Ключевой вопрос: что получат от этого местные громады?

О двухголовых телятах российское телевидение им расскажет и покажет в ярких красках, но речь о другом. Как и ожидалось, от проведенных более 300 гидроразрывов в регионах (на глубине более трех километров) не произошло абсолютно ничего плохого. Но накрутить население легко и просто. В той же Полтаве вопрос о запрете разрывов пластов легко выносили на облраду. В Славянске блокировали дороги в местах, где такими работами и не пахло. И да, придется делиться. В Британии в районах возможной добычи газа из плотных песчаников местным коммунам оставляют до 50% прибыли.

Сейчас выставляются на конкурс новые площадки под традиционную добычу, в котором будет участвовать и "Укргаздобыча".

Есть и достаточно специфический резерв — раздел "Укрнафты". То, что войну за контроль над "Укранафтой" руководство НАКа проиграло, не секрет. Восстановить управление, несмотря на принятый (фактически под "Укрнафту") спецзакон, "Нафтогазу" не удалось. Утешает, что проигрыш не в сухую: таких "красивых" схем вывода денег, какие были до прихода Коболева, в "Укрнафте" уже не видно. Хотя не видно — это еще ничего не значит.

О развитии тоже говорить сложно — компания обескровлена. Добыча газа за последнее десятилетие упала втрое — с 3 млрд кубометров до 1 млрд. Объемы бурения строго нулевые. Но за "Укрнафтой" числятся приличные запасы газа (десятки миллиардов кубометров) в разведанных месторождениях с налаженной инфраструктурой. В принципе, вложив деньги, там можно быстро получить дополнительно около миллиарда кубометров в год, а потом и больше.

Переговоры о таком разделе довольно активно ведутся почти полгода. "Нафтогаз" уже официально предложил Кабмину начать раздел компании "Укрнафта". А 17 января НАК объявила о создании еще и нефтяного дивизиона. Предварительный документ НАК с Коломойским почти согласовал, но он уперся в ряд факторов.

Проблема в том, кто заплатит за не слишком-то и нужные Коломойскому газовые скважины. Господин Коболев назвал источником ресурсов... его судебные претензии к Кабмину. Соль шутки в том, что НАК (точнее, его менеджмент) судится со своим единственным акционером — Кабинетом министров Украины на "смешную" сумму чуть менее 4 млрд долл. (110 млрд грн). Так вот, предлагается часть этих денег (около 30 млрд грн) использовать в схеме с "Укрнафтой".

Дальше эти ресурсы поступят на спецсчет, откуда пойдут в ГФС на погашение задолженности "Укрнафты". Молчаливо предполагается, что деньги, которые предыдущий менеджмент вывел из компании, безвозвратно исчезли... ну вот просто в "исторический долг". Впрочем, стороны и дальше собираются судиться друг с другом в украинских и международных судах по другим вопросам.

Но пойти на такое для Кабмина — натуральное самоубийство. Начиная с того, что претензии НАКа совладелец "Укрнафты" вообще оспаривает в суде. Да и ГФС не горела желанием открывать счета условного хранения (эскроу) для сделки.

Рассматриваются и другие схемы финансирования, вплоть до предоплаты за ресурсы. Но чем ближе выборы, тем меньше вероятность такой сделки. Слишком она сомнительна для репутации как Порошенко, так и Гройсмана. А Коломойский не сильно теряет при любом сценарии. К тому же в апреле у миноритарных акционеров "Укрнафты" (42%) суд в Стокгольме против Украины.

Впрочем, Кабмин тоже прекрасен. ZN.UA уже писало, что примерно 8 тыс. квадратных километров с десятками скважин были отданы офшору аж за 4 млн долл. первоначальных вложений. Так нужны были деньги президенту и правительству? По любой цене? Речь идет о Юзовской площади... Но это не та сумма, чтобы спасти страну!

Кабмин сделку уже одобрил, и в январе ее собираются окончательно оформить. Мотивация чудесна. Профильный министр отметил: "Они обещают за 200 млн долл. обеспечить прирост в 4 млрд кубометров (в год. — И.М.). НАК хочет за те же 4 млрд кубометров дополнительного газа 4 млрд долл. Кого мы должны поддержать?".

Честно говоря, расчеты на мощные потоки газа от Юзовки ну очень оптимистичны. Схема была мутная от начала до конца (и тоже следы ведут на Банковую). Разве что на финише появилась более-менее нормальная чешско-словацкая компания. Но обязательств у нее — вот те самые несколько миллионов и все. К ней претензий нет, а вот к нашим вопросов предостаточно.

Вообще же краткий итог за 2015–2018 гг. — оптимальное время для наращивания газодобычи уже упущено. Через год с небольшим заработают (пока частично) обходящие Украину потоки, и транзит через нашу ГТС начнет падать. А значит, и возможности привлечения финансов для развития.

"Укргаздобыче" уже сейчас не хватает средств. Справедливости ради, и в предыдущие годы ее инвестпрограмма выполнялась на треть, а в прошлом году — чуть более чем наполовину. Сейчас с деньгами у НАКа совсем напряженно: "Мы все дополнительные средства передали в бюджет. Мы заплатили в этом году рекордные дивиденды". О сокращении инвестпрограммы УГД тоже заявляли.

Пока же — все на выборы?