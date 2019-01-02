Место под солнцем

Прошлый год стал своего рода переломным, поскольку окончательно показал невозможность регулирования административными методами газодобывающей отрасли.

К сожалению, только лишь низкие налоги и значительные инвестиции не гарантируют автоматического увеличения добычи, — эта задача более сложная и комплексная.

Планка для государственного сектора

Для газодобывающей отрасли 2018-й был особым годом. Рост цен на природный газ в Украине на фоне уменьшения налоговой нагрузки, в частности ренты в 2017–2018 гг., позволил газодобывающим компаниям аккумулировать значительные средства, часть из которых пошла на инвестиции в геологоразведку, бурение, ремонты, добычу и развитие нефтегазовой инфраструктуры.

Такого объема инвестиций, как в 2018-м, отечественная газодобывающая отрасль еще не видела. Главным двигателем рынка выступила государственная компания "Укргаздобыча", увеличившая инвестиции в производство с 12 млрд грн в 2017 г. до 28 млрд в 2018-м. Частные компании тоже много инвестировали как в бурение, так и в строительство скважин, развитие инфраструктуры.

Результаты добычи природного газа за 2018 г. — около 21 млрд кубометров, что на 1,5% больше, чем в 2017-м. С одной стороны, положительная тенденция прироста продолжается уже третий год подряд. С другой — темпы прироста незначительны, и заявленные амбиционные планы Кабинета министров Украины по увеличению добычи собственного газа до 27–28 млрд кубометров к 2020 г. выглядят нереалистичными.

Основная ставка на прорыв в газодобыче была сделана на "Укргаздобычу". Это безусловный лидер рынка, на которого приходится 75% всего добытого в Украине газа. Но 2018 г. не принес компании ощутимых результатов.

В "Укргаздобыче" несколько раз пересматривали планы добычи. В конце ноября пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что производственный план "Укргаздобычи" на 2018 г. был откорректирован в сторону уменьшения добычи с 16,5 до 16,0 млрд кубометров газа. Но операционные данные показывают, что реальные показатели смогут достичь лишь около 15,45 млрд кубометров, — это на 200 млн больше, чем годом ранее. А реальные достижения будут еще меньше. Проблема в том, что производственно-технологические потери компании в 2018 г. по сравнению с 2017-м выросли на 600 млн кубометров, до 1,5 млрд. То есть реальные объемы газа отечественной добычи, попадающие к потребителям, уменьшились.

Однако надо заметить, что "Укргаздобыча" в течение года сделала немало. Существенно увеличилось бурение скважин, в основном за счет иностранных подрядчиков, уже пробуривших 12 новых скважин. Массово внедряются технологии ремонта скважин, операции по гидроразрыву пласта и бурению боковых стволов на старых скважинах. Впервые за много лет "Укргаздобыча" получила новые буровые установки. Первая из них производства немецкой Bentec уже приступила к бурению в Полтавской области. Еще несколько китайских буровых установок растаможивают в Одесском порту.

Также проведены рекордные объемы сейсмических работ, закуплено невероятное количество бетонных плит, автотранспорта и другой техники. На следующий год в планах "Укргаздобычи" увеличить объемы бурения на 60%. Если этого удастся достичь, то можно рассчитывать на существенный прирост добычи газа.

Но 2019 г. несет для "Укргаздобычи" огромные риски, прежде всего политические. 31 марта состоится первый тур президентских выборов, и уже сегодня отдельные кандидаты в президенты обещают снизить цену газа для населения по меньшей мере вдвое. Для компании такие заявления представляют потенциальную угрозу, поскольку весь ее газ идет на потребности населения, и любой пересмотр цен больно ударит по доходам. Также очевидно, что руководство "Укргаздобычи" будет находиться под прицелом критики со стороны политических сил, и чем ближе к выборам, тем больше ее будет.

Совсем недавно компания "Укргаздобыча" понесла весомые репутационные потери: Генеральная прокуратура задержала по подозрению в получении 25,8 млн грн взятки двух топ-менеджеров компании — директора по подготовке и транспортировке газа Александра Гордиенко и начальника механико-энергетического департамента Владимира Микитина. Их обвиняют в создании схемы получения откатов в 10% за заказ. Оба задержанных были представителями новой команды и пришли в "Укргаздобычу" в 2015-м.

Настоящий сюрприз в этом году преподнесла "Укрнафта", от которой в последние годы не было слышно положительных новостей и ничего особенного уже давно не ждали, поскольку в компании накопилось немало проблем. В частности, продолжается спор между основными акционерами компании — государством в лице НАК "Нафтогаз Украины" и группой "Приват" — за контроль над операционным управлением. Остаются нерешенными вопросы налогового долга, достигающего, по данным компании, 10,7 млрд грн. Доподлинно неизвестно, и как будут урегулированы вопросы газа "Укрнафты" в подземных хранилищах "Укртрансгаза". Но, несмотря на это, "Укрнафта" смогла переломить негативный тренд падения добычи. Впервые за последние десять лет она и увеличила добычу нефти, и стабилизировала добычу природного газа. При этом инвестиции в оборудование, добычу и бурение оставались на минимальном уровне. По предварительным итогам года, "Укрнафта" увеличила добычу нефти на 5%, до 1,45 млн т. Добыча газа осталась на уровне прошлого года — около 1,1 млрд кубометров.

Увеличение добычи было достигнуто благодаря ее интенсификации на старых скважинах и эффективному внедрению технологий гидроразрыва пласта и ремонта скважин. Основная заслуга в нормализации работы "Укрнафты" принадлежит иностранным менеджерам, которые смогли нарастить добычу в условиях ограниченного финансирования.

Также следует вспомнить о другой госкомпании — "Черноморнефтегазе", получившей шанс возобновить полноценную деятельность. В ноябре 2018 г. Верховная Рада приняла Закон №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления деятельности ГАО "Черноморнефтегаз". Принятие закона позволит компании нормально функционировать, заключать договоры на аренду и обеспечить бесперебойное газоснабжение Генического района Херсонской области.

Более того, если деятельность "Черноморнефтегаза" будет разблокирована, компания может стать партнером в проектах по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря. Кроме того, она открывает текущий счет со специальным режимом использования для проведения расчетов.

Частные перспективы

Для частного сектора газодобычи год прошел достаточно ровно. Отдельные компании достигли очень хороших результатов. Наибольший прирост показали "Укрнафтобурение", Burisma Group, Smart Energy, "Полтавская газонефтяная компания" и группа компаний "Западнадрасервис".

Следует отметить, что сегодня четко выделяются три компании — лидеры газодобычи: "ДТЭК Нафтогаз" ("Нафтогаздобыча") — годовая добыча 1,6 млрд кубометров газа, Burisma Group — немногим менее 1 млрд и "Укрнафтобурение" (вместе с "Девон") — около 0,65 млрд кубометров. Если "ДТЭК Нафтогаз" большую часть газа поставляет на предприятия собственной группы, то Burisma с "Укрнафтобурением" являются лидерами на рынке поставки газа промышленным предприятиям и играют важную роль в формировании газового рынка Украины.

Smart Energy, включающая три добывающих актива ("Укргаздобыча", Regal Petroleum и "Пром-Энерго Продукт"), показала значительный прирост добычи газа — почти 30%, до 300 млн кубометров. Другими заметными игроками рынка являются "Гео-Альянс" и "Полтавская газонефтяная компания". Все компании на протяжении года бурили и продолжают бурить новые скважины, что обеспечит прирост добычи в будущем. Все крупные газодобывающие частные компании сосредоточены в Днепровско-Донецкой впадине, главным образом в Полтавской и Харьковской областях. Но газодобыча не ограничивается этим регионом.

Отдельно следует отметить Западную Украину, где объемы добычи незначительны, около 1 млрд кубометров, но здесь удалось достичь существенного прогресса. Региональными особенностями являются небольшие месторождения и их неглубокое залегание — от 200 м до 2 км. Бурение таких скважин не требует больших затрат, поэтому порог захода на рынок тут значительно ниже, но и объемы добычи тоже сравнительно незначительные.

Для крупных газодобытчиков регион не очень интересный, поэтому здесь доминируют местные компании. Кроме "Укргаздобычи", представленной филиалом "Львовгаздобыча", в Западном регионе лидером является группа компаний "Западнадрасервис": по итогам года она удвоила добычу, до 110 млн кубометров газа, и занимает седьмое место среди всех частных компаний. Всего в регионе ведут добычу около десяти частных компаний.

Из-за проблем с лицензиями несколько частных добывающих компаний были вынуждены останавливать разработку месторождений. Так, "Бориславская нефтяная компания" остановила добычу нефти и газа еще в январе и почти год не может согласовать вопросы продления действия лицензии. "Арабский энергетический альянс" с июля по сентябрь ничего не добывал из-за аналогичных проблем.

Иностранные инвестиции

Еще одной проблемой украинского рынка газодобычи является его закрытость. Рынок разделен между государственными "Укргаздобычей" и "Укрнафтой" и еще несколькими крупными частными добытчиками, которые почти все относятся к промышленно-финансовым группам. Еще в 2015 г. из Украины ушли крупные международные компании Shell и Chevron, с тех пор каких-то заметных изменений не произошло. Из четырех иностранных компаний, осуществляющих добычу, только одна небольшая Cadogan Petroleum может называться действительно иностранной. В остальных иностранных компаниях украинские инвесторы и украинский менеджмент.

Иностранные инвесторы проявляют слабый интерес к украинскому рынку, в частности к рынку газодобычи. Даже существенное снижение налогов не изменило ситуацию. Единственным заметным событием за весь год стало согласование 18 декабря Кабмином передачи 90% ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовскому участку в пользу компании Yuzgaz B.V. Непосредственно организацией и выполнением работ по поиску и добыче газа займется словацкая компания Nafta, партнер Yuzgaz. В планах Nafta на ближайшие пять лет инвестировать 200 млн долл., на которые планируется пробурить 15 новых скважин, реконструировать и восстановить 47 старых. Nafta задействована еще в одном проекте совместной деятельности по газодобыче с компанией CUB Energy в Закарпатской области, но добычу там еще не начинали.

Рынок буровых услуг

Высокий спрос на буровые работы и сервисные услуги привел к бурному росту рынка бурения в Украине. Прежде всего это касается иностранных компаний. Начиная с конца 2017 г. в Украине появились четыре буровые иностранные компании из Беларуси, Хорватии и Китая, оперировавшие в Украине на конец 2018-го семью буровыми установками. Также на нашем рынке активно работают иностранные сервисные компании, предоставляющие широкий спектр услуг. Среди известных международных сервисных компаний в 2018 г. самыми активными были Weatherford и Schlumberger, получившие огромные контракты в "Укргаздобыче".

Довольно активно развивались украинские компании, среди которых преобладают мелкие и средние. Самые крупные украинские буровые компании — "Полтавская буровая компания" с 20 буровыми установками и "Укрстройсервис", использующая семь буровых установок, среди которых современные новые мощные установки для бурения сверхглубоких скважин.

Украинские буровые компании могли показать и лучшие результаты, но они, за небольшим исключением, не получили крупных заказов от "Укргаздобычи". Только одна украинская компания "Спецмехсервис" получила один лот из 15 в тендере "Укргаздобычи" на привлечение внешнего бурового подрядчика. В следующем тендере в начале 2018 г. все семь лотов достались китайским компаниям. Украинские буровики ориентируются на частные добывающие компании, которые тоже увеличили заказ в течение этого года.

На 2019 г. компании планируют увеличить объемы бурения, то есть рынок будет расти, и украинским компаниям придется бороться за место под Солнцем. Главные конкуренты — китайские компании, у которых уже в следующем году будет в Украине 15 буровых установок.

Мечты и надежды

Решающим сдерживающим фактором дальнейшего роста добычи является не так отсутствие инвестиций и технологий, как нехватка новых лицензионных участков. Главные ожидания на 2019 г. связаны именно с проведением открытых аукционов по продаже нефтегазовых специальных разрешений на геологоразведку и добычу. Государственная служба геологии и недр (Госгеонадра) договорилась о продаже спецразрешений на площадке "Украинской энергетической биржи" и через систему ProZorro. Это должно обеспечить прозрачность и равные условия для всех желающих принять участие в аукционе.

В начале декабря выставили на аукцион десять первых нефтегазоносных лицензионных участков, конечный срок подачи предложений — 5 марта 2019 г., а проведение аукциона запланировано на 6 марта. Кроме того, есть намерения реализовать еще 20 лицензионных нефтегазовых участков. Такая массовая распродажа участков в Украине будет проведена впервые. Другие ожидания связаны с пересмотром и аннулированием "спящих" лицензий, которых, по оценкам Госгеонадр, сейчас около 130. В перспективе эти участки вновь могут оказаться на аукционах.

Другие определяющие события уже 2019 г. — президентские и парламентские выборы, которые окажут значительное влияние на развитие газо- и нефтедобычи. Политические силы будут пытаться установить контроль над госкомпаниями, на которые приходится 80% всей газодобычи. Частные компании хотя и менее уязвимые, но также зависят от общей политической ситуации в стране. Турбулентность и неопределенность с политической плоскости будет распространяться на экономическую, в частности на рынок добычи газа и нефти. Чем выше неопределенность, тем меньше инвестиций в добычу.