Выбор на выборах

Изменится ли что-то в государстве, даже если я сделаю свой выбор? Есть ли будущее у нашего государства, или мы стали нацией дерибана?

Это самые болезненные вопросы, на которые мне приходится отвечать в разных городах и городках Украины.

Попробуем разобраться, где скрываются наибольшие проблемы избирательного процесса, и насколько высока цена нашего голоса.

Три аккорда балалайки

Мир шокирован и с неослабевающим вниманием наблюдает за тем, как по ниточке распутывают клубок влияния России на выборы президента США. Я не исключение, но меня шокирует другое. США — сверхдержава, которая вкладывает миллиарды в национальную безопасность, в киберпространстве которой работают лучшие специалисты. У граждан США высокий уровень национального сознания и чувства собственного достоинства. И несмотря на это, Россия нашла возможности влиять на ход тамошнего избирательного процесса.

Для Украины 2019 г. станет чрезвычайно трудным, поскольку нас ожидают президентские выборы весной и парламентские — осенью. И есть у меня предчувствие, что наш восточный сосед уже подготовил все возможные сценарии их проведения и подсчета результатов. Нехитрую мелодию балалайки сыграют по нотам.

Аккорд первый — защита киберпространства. В этом году Верховная Рада приняла базовый закон о киберзащите. Но этого, к сожалению, мало. Кабинет министров до сих пор не разработал перечень объектов критичной инфраструктуры, которые требуют усиленного внимания и защиты. Соответственно, непонятно, являются ли серверы ЦИК тем самым критично важным объектом. Выполнение норм закона также требует достаточного уровня финансирования.

В этом году ВРУ соответствующими поправками к закону увеличила расходы ЦИК на защиту информационных ресурсов более чем на 49 млн грн. Однако за оставшиеся до президентских выборов четыре месяца почти нереально построить полноценную систему защиты информации и персональных данных, так что будем надеяться на поддержку европейских и американских партнеров. Если к вопросу подойти умно — не дерибанить бюджетные средства и привлечь практиков в сфере защиты информации, то теоретически можно успеть защитить голоса избирателей на парламентских выборах осенью. В любом случае мы будем требовать этого от ответственных госорганов.

Киберзащита сейчас — вопрос фундаментальный. Пока что в виртуальный мир переходит все, с чем мы имеем дело. Начиная с оплаты бытовых услуг, онлайн-коммерции и заканчивая государственными услугами гражданам, электронной медициной и т.п. Вспомним ситуацию с вирусом Petya, который практически парализовал работу не только частного сектора, но и государственные учреждения и предприятия. Хочу заверить, что причиненный этой кибератакой вред — лишь минимальная демонстрация ее последствий. Только представьте на минуту, что ваши персональные данные, включая и данные банковских карточек, станут общедоступными? К сожалению, ситуация с вирусом Petya ничему нас не научила. Убытки на миллиарды гривен, терабайты уничтоженной информации — репетиция возможных гибридных атак в 2019 г. прошла удачно.

Безопасность избирательного процесса 2019 г. — это вопрос национальной безопасности. С 2017 г. США начали выделять Украине 10 млн долл. на обеспечение безопасности выборов: техническую поддержку ЦИК, избирательных участков, мониторинг проведения выборов. Кроме того, в Киеве работают несколько групп аналитиков и киберпрофессионалов, которые будут контролировать вопрос кибербезопасности в 2019 г. То есть еще раз заострю внимание: пока у нас считают, что важнее строить бассейны, цивилизованный мир прилагает усилия, чтобы через Украину в мир не прорвалась кибернечисть.

Влияние России на все сферы нашей с вами жизни чрезвычайно велико. И когда мне говорят, что государственные системы защищены антивирусом, я советую посмотреть на страну-производителя этого софта: не указано ли там made in Russia?

Аккорд второй — СМИ и средства массового влияния на сознание. Наверное, нет в мире более профессиональной команды по манипулированию национальным сознанием, чем в России. Средства массовой информации, пророссийские социальные сети, фейковые лидеры мыслей и модераторы сарафанного радио настойчиво работают над тем, чтобы мы с вами сложили "собственное независимое" мнение. Частная израильская компания Psy-Group подготовила для спецпрокурора США Мюллера доклад о влиянии ботов и манипуляторов в социальных сетях на ход избирательного процесса. Я, наверное, не доживу до того времени, когда такие основательные исследования будут проводить в Украине, чтобы помешать проблеме, а не анализировать ее последствия.

У нас есть три слабых места для пророссийских манипуляций. Первое — это украинцы, живущие в России и дружеских к ней государствах. Наши сограждане будут голосовать в консульствах или приедут реализовать избирательное право на Родину. Приедут с мыслями и эмоциями, которые им активно навязывает российская пропаганда о большом брате. Второе — это жители оккупированных территорий, доступ к информации для которых заблокирован, а визуальная картинка хорошо отрежиссирована. Третье — это т.н. пятая колонна, сила которой неимоверно велика, а представители очень удобно и свободно чувствуют себя во властной верхушке Украины. Тезис "начинать нужно с себя" чрезвычайно актуален.

И, наконец, третий аккорд российской балалайки — религиозный. Я искренне поздравляю Украинскую поместную церковь. Но включим здравый смысл и хотя бы попробуем оценить влияние церкви. Почему попробуем? Потому что религиозная община, особенно многомиллионная, которая симпатизирует пророссийской церкви, исключительно управляема. И дай нам всем Бог (независимо от государственных границ) здравого смысла не реагировать на любые вызовы пророссийской религиозной общины.

Свой к своему за своим

Нет врага большего, чем внутренний. С точки зрения права выбора, нет ничего хуже равнодушия украинцев к избирательному процессу. Я полностью разделяю разочарованность людей властью. Мне больно от того, с каким упорством разворовывают активы государства. Но меня чрезвычайно бесит равнодушие большого процента людей, которые так просто собственноручно лишают себя едва ли не самого ценного — права голоса. Президентские выборы 2014 г. проигнорировала почти половина всех избирателей страны. Будем надеяться, что выборы 2019 г. — и президентские, и парламентские — состоятся, и мы все придем на избирательные участки.

Четыре года назад, когда я общался с людьми в разных городах Украины, то самым популярный ответом на вопрос "Почему вы не идете не участок?" было: "Все равно наши голоса ничего не стоят — посчитают, как захотят". Так вот, могу сказать с уверенностью, что голоса крадут, но прежде всего тех, кто игнорирует день выборов. Это наша с вами личная ответственность и самый большой грех перед детьми и внуками — не идти на выборы.

Так, за четыре года каденции парламент не сделал ни одного важного шага, чтобы избирательный процесс стал более прозрачным. За годы независимости у нас так и не появился т.н. избирательный кодекс, который должен кодифицировать основные принципы и положения выборов разных уровней. Такой документ сделал бы невозможным ручное управление избирательным процессом. Немногим более года назад каким-то чудом в первом чтении приняли проект кодекса. По уровню значимости для будущего государства этот документ можно сравнить разве что с заключением в тюрьму всех коррупционеров. Проект документа предусматривает переход на пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. После этого голосования процесс реформирования избирательного права в государстве остановился. Предполагаю, что денежные мешки, которые щедро засевают гречкой и продают места в Раде, топотом ножек остановили процесс.

Причем завалить такую важную законодательную реформу можно довольно легальным способом. К законопроекту зарегистрировано свыше 4 тыс. поправок, каждую из которых должны рассмотреть в парламентском зале. Возможно ли это? Нет. Выход есть, но неосуществимый в украинских реалиях. Авторы поправок должны отозвать технические или абсурдные. Но упомянем о денежных мешках, для которых такой шаг отнюдь невыгоден.

Еще одна большая проблема — до сих пор не решена ситуация с тем, как будут голосовать внутренне перемещенные лица и граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Украины. ЦИК очень браво отрапортовала, что готова выполнять нормы соответствующего законопроекта, который сейчас зарегистрирован во ВРУ. Однако прогнозирую, что с ним будут самые большие проблемы, поскольку процент тех, кто вынужденно проживает не по регистрации или на территории "ЛНР" — "ДНР" и Крыма, чрезвычайно большой, а значит, соблазн использовать их голоса тоже чрезвычайно велик.

Реформировать саму Центральную избирательную комиссию руки законотворцев не дошли. Хватит ли будущим участникам президентских и парламентских гонок воли и честности, чтобы ответственно подойти к отбору профессиональных членов избирательных комиссий? Есть ли политическая воля требовать от нынешнего состава ЦИК прозрачности и высокого профессионального уровня? Все члены гражданского общества имеют право понимать, как происходит подготовка к выборам, и кто обеспечивает прозрачность их проведения.

Тема прозрачности ЦИК уже как кислый лимон надоела и внутри страны, и за ее пределами. К величайшему сожалению, по уровню прозрачности избирательного процесса мы недалеко отошли от восточного соседа, где выборы проводятся и контролируются в ручном режиме и больше похожи на профанацию.

Фейковая эпидемия

За все 27 лет независимости Украины Россия не пропустила ни одних выборов. Выборы-2019 будут еще более выразительными, чем в 2014-м. "Инвестиции" России в избирательную кампанию в Украине будут колоссальными, поскольку на эту победу РФ поставит все. В этой борьбе будут использованы все средства, о морали и этике речь не идет. Среди огромного количества информации, которая нас окружает, все сложнее отличить правду от лжи. Внутренний фильтр, наверное, самый лучший инструмент. Могу дать простой совет из личной информационной гигиены. Не прочитал до конца — не "лайкай" и не делай репостов. Не уверен в источнике информации — не распространяй ее. Даже если этот источник — известный эксперт или лидер мыслей. Эпидемия фейков неизлечима, пока мы не перестанем распространять дезинформацию и полнейший абсурд.

Еще один рычаг влияния России на сознание и информационное поле — это демонстрация геополитической нестабильности в Украине. Пророссийские активисты будут инициировать "картинку": забастовки, хаотичные митинги и т.п., — и тем самым держать высокий градус общественной непокорности. Для этого активизируются боты в социальных сетях и манипуляторы в медиа. Акцент на внутренние неурядицы сделан довольно грамотно. Я уверен, что большинство из нас считают политический популизм, коррупцию и геосоциальные проблемы самыми болезненными. Если прибавить вопрос религии и объем внешних долгов, то наиболее критические точки найдены.

Право выбора

Естественного права выбора у человека не может отобрать никто. Разве что отсутствие собственного желания его реализовать. Так, нет действенного электронного реестра избирателей и инструмента электронного голосования. Но у каждого из нас есть голос.

И больше всего в ситуации с выборами меня удивляют не перечисленные выше сложности. Удивляют сограждане, которые жалуются на коррупционную власть, на бездеятельность местных госорганов. Люди, а почему уже не первый год вы ставите "галочку" в бюллетене напротив тех самых коррупционных политиков, почему вы разрешаете украсть ваш голос, игнорируя день выборов?

В синонимическом ряде слова "выбор" есть слова "альтернатива" и "возможность". Так, может, пришло время дать государству возможность на альтернативное развитие?