Камо грядеши, "Укрнафта"?

Бриллиант, который хотя и утратил наполовину свой блеск, в умелых руках может быть реставрирован, чтобы снова приносить дивиденды своему крупнейшему собственнику — Украинскому государству.

Умело манипулируя корпоративным законодательством, миноритарные акционеры, контролирующие около 42% акций "Укрнафты", много лет обескровливали главную государственную нефтедобывающую компанию. Выведение прибыли и даже оборотных средств из сверхприбыльного по сути нефтегазового бизнеса приводил к постепенному упадку "Укрнафты". Добыча углеводородов снизилась. О масштабных новых проектах не стоит и говорить.

Последние невероятные по цинизму аферы с использованием ресурсов "Укрнафты" пришлись на середину текущего десятилетия. Причем львиная доля финансовых афер была осуществлена во времена постмайданного управления госпакетом компании со стороны команды "Нафтогаза".

С помощью различных схем из "Укрнафты" вывели такие значительные объемы средств, что на протяжении 2014–2015 гг. образовалась налоговая задолженность компании размером в полтора десятка миллиардов гривен. На сегодняшний день вместе с пеней и штрафами эта задолженность составляет свыше 32 млрд грн.

Из-за этого долга "Укрнафта" не уверена в стабильности недропользования из-за того, что в будущем возможно сужение участков для добычи углеводородов.

Каким же может быть источник погашения астрономического долга, тормозящего деятельность и развитие "Укрнафты"?

Хотелось бы видеть таким источником прежде всего средства, возвращенные правоохранителями и судами в рамках расследования действий менеджмента "Укрнафты" за последние 15 лет.

Но есть ли у нас сегодня хотя бы крупица уверенности, что в ближайшее время украденные миллиарды начнут возвращаться на счета "Укрнафты"? Вся предыдущая практика, к сожалению, убеждает в обратном.

Что реально можно сделать?

Свои предложения весной озвучил "Нафтогаз". НАК предложила влить свежую кровь в "Укрнафту" из своих скромных (если верить самой НАК) ресурсов. Схема следующая: "Нафтогаз" платит "Укрнафте" долг за 2 млрд кубометров газа, придержанного для нужд населения в 2006 г., но уже по ценам весны 2019-го, то есть примерно 15 млрд грн. К тому же вносит предоплату за газ, который, возможно, "Укрнафта" добудет в будущем (тоже около 15 млрд). Всего в пределах примерно 30 млрд грн, чего в общем-то хватает.

Схема НАКа состоит в том, чтобы на 80% профинансировать вывод "Укранфты" из кризиса за счет собственных средств НАКа. Не средств тех, кто годами разворовывал государственные активы, не привлеченных средств, а собственных средств "Нафтогаза Украины". То есть средств, которые могли бы быть уплачены в бюджет в виде дивидендов "Нафтогаза". А теперь эти средства, которые можно было бы потратить на строительство больниц и дорог, по плану НАКа, должны покрыть искусственно созданные долги компании "Укрнафта".

Мне такая схема не нравится. У меня есть альтернативное предложение. Но сначала расскажу короткую историю о спасении "самой главной" американской автомобильной компании General Motors.

В 2007–2008 гг. на фоне мирового финансового кризиса дела GM стремительно ухудшались. Людям расхотелось покупать автомобили, и оборотные средства со счетов автогиганта начали испаряться со скоростью 1–2 млрд долл. в месяц. К середине 2008-го стало понятно, что GM не спасти. А вслед за фирмой не спасти и рабочие места десятков тысяч ее работников, не спасти друзей-конкурентов на американском авторынке (Ford и Chrysler), а еще — много десятков миллиардов долларов, которые автомобилестроение прямо или косвенно ежегодно приносит США. "Проблемы General Motors — это проблемы всей Америки", — говорили тогда.

Идти на такие риски правительство США было не готово. И оно реализовало схему, благодаря которой удалось спасти General Motors, десятки тысяч рабочих мест и миллиарды для экономики.

Суть схемы в том, что в рамках специальной процедуры банкротства правительство влило 41,5 млрд долл. в уставной капитал структуры, которая будет владеть прибыльными активами General Motors, за что получило 60% ее акций. Также сменили менеджмент и оптимизировали бизнес-процессы.

Деньги правительства США компания GM потратила на погашение своих долгов. Зато капитализация новой General Motors понемногу росла, что позволило правительству поэтапной продажей акций из своего пакета вернуть в бюджет три четверти потраченных средств уже до конца 2013 г. А с учетом косвенных доходов бюджета от спасения General Motors и других компаний отрасли очевидно, что речь вообще идет о значительной прибыльности этой операции для правительства и США в целом.

Сегодня пример с General Motors уже стал классической историей спасения государством социально важной частной компании, находившейся на грани коллапса.

Можем ли мы попробовать экстраполировать американскую историю на украинские реалии?

У "Укрнафты" огромные долги перед государством. "Укрнафта" — крупнейший национальный добытчик дефицитной нефти, которой Украина себя не обеспечивает и на пятую часть. "Укрнафта" — крупнейший национальный добытчик газа, дефицит которого составляет более 5 млрд кубометров в год. За годы при попустительстве менеджмента добыча нефти компанией сократилась вдвое, добыча газа — втрое. Можно смело сказать, что проблемы "Укрнафты" — это проблемы всей Украины.

С другой стороны, есть ли у нас законная процедура, подобная той, которую применили к GM в США?

Статья 53 Кодекса Украины по вопросам банкротства, которая вводится в действие этой осенью, предусматривает возможность дополнительной эмиссии акций должника для увеличения его уставного капитала с целью погашения долгов в рамках плана санации.

В случае дополнительной эмиссии акций ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 30 млрд грн и выкупа акций этой эмиссии государством оно, исходя из наполненного на сегодняшний день размера уставного капитала "Укрнафты", станет крупнейшим ее акционером.

А значит, вместо погашения налогового долга государство получит значительный пакет акций крупнейшего добытчика нефти в стране. По моему мнению, это намного лучший вариант, чем предложенный "Нафтогазом", когда бюджет де-факто прощает менеджменту "Укрнафты" все ее долги.

Как государство может распорядиться приобретенным за долги пакетом? Возможно, так же, как американское правительство распорядилось своим пакетом General Motors?

В минувшем 2018 г. прибыль "Укрнафты" составила около 8 млрд грн. А если поступить, как с GM, — менеджмент заменить, а бизнес-процессы оптимизировать? Какой тогда будет годовая прибыль "Укрнафты"? Сколько тогда будет стоить государственный пакет акций, полученный в результате дополнительной эмиссии? Продавая на рынке акции из этого пакета, государство сможет не только "отбить" затраты на схему по погашению налогового долга "Укрнафты", но и получить дополнительные ресурсы в бюджет.

Возможно, новая ситуация с распределением акционерного капитала в "Укрнафте" сможет коренным образом изменить ситуацию с бизнесом компании? Если за полтора десятилетия объемы добычи падают в несколько раз, то ничто не помешает в несколько раз их и нарастить. Украинские недра, к счастью, углеводородами сравнительно богаты. Им лишь нужен соответствующий хозяин. Не с грязными коррупционными руками, а с трудолюбивыми и честными.