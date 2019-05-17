Ловушка для президента, или Реформа рынка электроэнергии "в овечьей шкуре"

Хотя не факт, что внедрение новой модели не отсрочат. Готовы ли участники рынка работать в рыночных условиях? Как это повлияет на цену электроэнергии для бытовых потребителей и промышленных предприятий, и где скрыты ловушки для каждого участника рынка электроэнергии? Попытаемся разобраться с самыми болезненными аспектами.

То ли с надеждой вернуться на Банковую/Грушевского, то ли из соображений личной мести власть Порошенко заложила несколько мин замедленного действия для народа Украины и нового президента.

Во внешней политике это искусственно спровоцированные потенциальные трения с администрацией Трампа и заведенные в тупик переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Внутри страны — отложенные на ближайшие месяцы рост цен на газ и возможная дестабилизация ситуации на рынке электрической энергии.

И если к росту стоимости газа население хотя бы психологически готовили предыдущими решениями правительства, то ситуация на рынке электроэнергии может стать сюрпризом. Сюрпризом неприятным и опасным.

Что предполагает реформа рынка электроэнергетики

Реформа энергорынка началась не сегодня и не вчера. Еще в 2017 г. был принят довольно противоречивый Закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий фактически полный отход от государственного регулирования (прежде всего цен) для небытовых потребителей и определенную либерализацию рынка для бытовых потребителей (домохозяйств). Нам говорили, что свободный выбор поставщиков, свободное ценообразование будут стимулировать конкуренцию. А конкуренция со стороны поставщиков за потребителя будет способствовать снижению цен и повышению качества как электроэнергии, так и услуг по ее поставкам (см. рис. 1).

Вот только никто не говорил, что на протяжении следующих лет рынок производства и поставок электроэнергии будет монополизирован при активном участии компании ДТЭК Рината Ахметова. А государство в лице назначенных фактически Порошенко АМКУ и НКРЭКУ будет максимально содействовать усилению "рыночной" власти одной частной компании.

На сегодняшний день общая доля в производстве электроэнергии двух структур — ДТЭК и ГП "НАЭК "Энергоатом" (крупнейшие производители электрической энергии) — колеблется между 75 и 90% (см. рис. 2). При этом тепловая генерация Украины, играющая ключевую роль в ключевых сегментах будущего рынка — рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, контролируется Ринатом Леонидовичем приблизительно на 80%. Кто будет конкурировать с ДТЭК в таких условиях?

Конкуренция возможна при условии наличия импортированной электроэнергии. Но ее объем на рынке должен составлять как минимум 20%, чтобы импорт стал весомым рычагом конкуренции. Сугубо теоретические 10% импорта, о которых говорит глава ДТЭК Максим Тимченко, на ситуацию почти не повлияют.

По расчетам оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", говорит его глава Всеволод Ковальчук, только наличие открытого доступа, в частности для импортной электроэнергии, которая часто дешевле произведенной генерирующими компаниями Украины, является залогом появления реальной конкуренции на внутреннем рынке электроэнергетики.

Кто будет диктовать цены на электроэнергию — рынок или монополии?

Новый рынок электрической энергии будет предусматривать несколько сегментов.

1. Рынок двусторонних договоров. На этом рынке будет продаваться самая дешевая электроэнергия по долгосрочным контрактам. Здесь основным игроком будет "Энергоатом", мощности которого не могут гибко реагировать на изменения объема потребления.

2. Рынок "на сутки вперед". Предполагается, что цены на этом рынке будут несколько выше (по крайней мере, на 10–20%), чем на рынке двусторонних договоров. Поставщики и потребители, не имеющие желания или возможности заранее спланировать объемы своего потребления, будут вынуждены покупать электроэнергию дороже. На этом сегменте рынка появляются генерации, способные гибко реагировать на изменение спроса. Основным игроком здесь будет, очевидно, тепловая генерация. Но останется ниша и для гидрогенерации.

3. Внутрисуточный рынок. Это рынок для тех, кто не смог точно спланировать свое потребление даже на сутки вперед. Понятно, что эта электроэнергия будет еще дороже. Процентов приблизительно на 5–10. Здесь также ожидается значительная роль ТЭС, ТЭЦ, а также гидроэнергетики, которая должна была бы стать самым мощным субъектом, который будет балансировать рынок.

4. И, наконец, последний, так называемый штрафной, балансирующий рынок. На этом рынке закрываются разбалансы, не урегулированные в рамках других сегментов. Понятно, что эта электроэнергия будет самой дорогой.

Как видим, наиболее дорогие сегменты рынка будут находиться фактически под монопольным влиянием ДТЭК.

Следует ли лишний раз напоминать, как Ахметов умеет пользоваться монопольным положением своих компаний? Кто забыл, вспомните веерные отключения, спровоцированные ДТЭК в 2014–2015 гг., и план дестабилизации страны "Крепость", которые были бы невозможны, если бы не существовало монополии ДТЭК в тепловой энергетике. А еще лучше посчитайте, сколько сотен гривен ваша семья ежегодно платит Ахметову в виде коррупционного налога по схеме "Роттердам+".

Поэтому мало у кого вызывает сомнение первое и однозначное следствие внедрения "рынка" электроэнергии в условиях монополизации отрасли и отсутствия действительно независимых антимонопольных институтов — стремительный рост цен на электроэнергию в течение первых месяцев после либерализации. Приходилось слышать прогнозы об усредненном скачке цен для потребителей на 30, а то и на 50%. Хотя объективных расчетов никто с момента принятия закона не делал.

В связи с этим логичны следующие вопросы.

Как будут себя чувствовать украинские производители, конкурируя в условиях существенно повышенных цен с производителями соседних стран, где электроэнергия будет значительно дешевле? Кому в мире понадобится дорогая украинская продукция? Как подорожают товары на внутреннем рынке, и как упадет внутренний спрос со стороны неимущего украинского населения? Как опосредованно увеличится доля затрат среднего украинского домохозяйства на электроэнергию, цена которой заложена в каждом товаре и услуге? На сколько уменьшится зарплата врачей и учителей, откорректированная на размер повышения стоимости электроэнергии для больниц и школ?

И контрольный вопрос: выдержат ли украинские экономика и социальная сфера стремительный рост цен на электроэнергию, и не станет ли этот рост лебединой песней популярности нового президента, спетой под аплодисменты Рината Ахметова?

Ответы на эти вопросы мы вряд ли услышим от сторонников немедленного внедрения рынка электроэнергии. Как и ответ на вопрос, настолько дополнительно обогатится Ринат Леонидович, если его монополия бесконтрольно развернется в Украине уже через полтора месяца.

Коммерческий учет электроэнергии: закон и порядок

Усилят монопольное давление ДТЭК на рост цены электроэнергии еще несколько факторов неготовности оптового рынка к полной либерализации.

На сегодняшний день в Украине отсутствует цивилизованная система коммерческого учета электрической энергии. Невозможно вести почасовой учет электроэнергии, если отсутствует почасовая передача информации оператору системы распределения от каждого небытового потребителя, а сами ОСРы (операторы системы распределения, облэнерго) фактически не несут никакой ответственности за точность отображения объема потребленной электроэнергии. Какой смысл вести серьезный разговор об эффективном энергопотреблении и управлении спросом, о котором все якобы так заботятся, если потребитель и поставщик электроэнергии не могут понять, как реально выглядит конкретный график потребления?

Например, представьте ситуацию, когда поставленную потребителю в ночное время дешевую электроэнергию облэнерго отображает в отчетности как дорогую энергию, потребленную в пиковые часы. Поскольку часто, кроме облэнерго, данные почасового потребления больше никому не доступны, вырисовывается целый букет возможностей для коррупции в пределах ОСР. Начиная с манипулирования временем и ценой электроэнергии и заканчивая сравнительно легким "выталкиванием" из "своего" региона энергопоставщика-конкурента.

Если честно, уже один фактор отсутствия коммерческого учета — существенная причина задуматься над качеством внедрения в Украине новой модели рынка электрической энергии.

Пока же можем констатировать: снижение энергоэффективности и увеличение коррупции в отрасли — это повышение затрат на электроэнергию небытовых потребителей, а следовательно, рост стоимости произведенных товаров и услуг.

Невключающийся аппарат

Следующий блок проблем нового рынка электроэнергии связан с неэффективностью украинского государственного аппарата. Рынок невозможно запустить без полноценных правил игры. Сегодня эти правила хромают на обе ноги.

Во-первых, так и не запущено полноценное тестирование торговых платформ, которые должны обслуживать основные сегменты будущего рынка. Трейдеры жалуются, что программные комплексы "Укрэнерго" и "Энергорынка" работают непонятно и некорректно. "Укрэнерго" ропщет, что Минэнергоугольпром не согласовывает платежи за выполненные программистами работы. Зато приветливо разводит руками министр энергетики Игорь Насалик, уверенно убеждая участников рынка, что с 1 июля все заработает, как надо. У участников рынка другое мнение.

Во-вторых, Кабинет министров до сих пор не утвердил нормативные акты, без которых запуск конкурентного рынка принципиально невозможен. Отсутствует документ, который будет регулировать продажу электроэнергии на аукционах государственными "Энергоатомом", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго". А это, на секунду, около двух третей общеукраинской генерации.

1 июля аукционы уже не стартуют, это понятно.

Госкомпаниям дружно идти на рынок "на сутки вперед"? Каким образом это будет делать "Энергоатом", например, с его ровным базовым графиком генерации?

И до сих пор отсутствует принципиальное решение, как именно будут реализованы специальные обязательства для обеспечения общественных интересов на рынке. Говоря проще, как будет дотироваться цена для населения. Речь идет об объеме дотаций в 50–60 млрд грн в год. Вопрос серьезный. В Кабмине обсуждается идея "повесить" этот объем на "Энергоатом". Мол, он станет самым крупным выгодополучателем нового рынка, он и должен нести дополнительные затраты.

Сомнительный вывод.

Давайте прибавим к объему дополнительных затрат "Энергоатома" на ПСО еще обязанность поддерживать "зеленых" в соответствии с Переходными положениями Закона "О рынке электрической энергии" и получим дополнительную ежегодную финансовую нагрузку на крупнейшую государственную генерацию объемом до 80 млрд грн.

Сумма фантастическая. А вот источник покрытия сомнителен.

Интересно, кто-то возьмет на себя ответственность утверждать, что финансовый поток "Энергоатома" обеспечит все эти "хотелки" других участников рынка? А если не обеспечит? Будете банкротить "Энергоатом", компанию, обеспечивающую 55% производства электроэнергии (самой дешевой в стране, кстати)? Кому это выгодно? Тому, кто хочет "Энергоатом" дешевле купить или хотя бы заменить на рынке его дешевую электроэнергию своей дорогой, произведенной по схеме "Роттердам+"?

По моему мнению, логичнее было бы не возлагать дополнительное бремя именно на "Энергоатом". Это и опасно, и несправедливо.

Наконец, пока что виртуальная дополнительная маржа "Энергоатома" после внедрения нового рынка будет не больше, чем сегодняшняя реальная маржа ДТЭК. Так давайте сделаем по-честному — пусть все участники рынка несут бремя ПСО пропорционально объемам генерации. А регулятор ограничивает и жестко контролирует цены монополий (см. рис. 3).

Кстати, о "Роттердам+". Мы помним, что сейчас его отмена привязана НКРЭКУ именно к моменту полноценного внедрения новой модели рынка электроэнергии. Следовательно, на первый взгляд, ДТЭК должен был бы пугать новый рынок. Ведь сегодня самая коррупционная схема в стране приносит детищу Ахметова свыше 10 млрд грн сверхприбылей в год. Но представители ДТЭК публично поддерживают внедрение рынка. По моему мнению, это еще раз подтверждает, что новый рынок даст ДТЭК новые монопольные возможности. И, что самое вероятное, сверхприбыли ДТЭК вследствие внедрения нового рынка электроэнергии будут как минимум не меньше сверхприбылей, принесенных "Роттердам+".

Следует ли откладывать внедрение новой модели рынка электрической энергии?

Как видим, то, что нам пытаются "продать" как сладкую европейскую реформу полной либерализации рынка электрической энергии и усиления конкуренции, в действительности рискует превратиться в замаскированную спецоперацию монополиста по дальнейшему усилению рыночной власти, повышению тарифов и увеличению сверхприбылей владельца ДТЭК. А вишенкой на торте должен стать приятный для монополистов политический результат в виде падения популярности новой власти.

Сегодня мы можем услышать много разговоров о частичной или полной отсрочке внедрения с 1 июля новой модели рынка электрической энергии. Например, руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сформулировал основные предложения по внедрению новой модели энергорынка как три варианта. И уточнил: "Вариант 1: не трогать закон, регулятор сам разберется. Вариант 2: изменить часть норм, обязать императивно относительно мер по повышению конкуренции, установлению ценовых ограничений и коммерческому учету. И не переносить сроки — июль будет напряженный, потом подойдут документы регулятора... Вариант 3: то же, что и вариант 2, но дать два-три месяца, чтобы тесты комплексно провели с учетом этих изменений. И как кардинальное решение — перенести внедрение новой модели на 2020 г. За это время доработать все, сделать переходный режим под контролем регулятора".

Все так, но акценты я бы немного уточнила. Дело не только во временных рамках.

Сегодня реформа рынка электрической энергии явно сырая, она требует предварительных изменений именно принципов работы (а возможно, и персонального состава) регуляторных учреждений (АМКУ и НКРЭКУ), и параллельно — принятия целого ряда нормативных актов. Без комплекса этих мер история с либерализацией рынка электроэнергии будет выглядеть опасной профанацией в пользу одного-единственного участника рынка. На сколько бы эту либерализацию ни откладывали — хоть на день, хоть на три года.