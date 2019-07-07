Энергетическое лекарство для больной экономики

Только мужественные украинцы способны пережить на протяжении одного года две революции на рынке электроэнергетики.

Сначала либерализацию розничного рынка, которая привела к нескольким месяцам хаоса в отрасли, многомиллионным убыткам участников рынка и ощутимому росту цен для потребителей. А в последнее время начался новый раунд испытаний для украинских потребителей электроэнергии — либерализация оптового сегмента рынка, которая (что мы и прогнозировали) несет не меньше рисков для страны, чем зимние изменения.

Снова мы читаем неутешительные сообщения менеджеров энергокомпаний в профильных пабликах о неработающей рыночной инфраструктуре. Снова шокированные потребители публикуют выставленные поставщиками новые цены, сопровождая их вовсе не риторическим вопросом: "Где взять деньги на все это?".

Самый последний рост стоимости электроэнергии (местами в 1,5 раза) многих заставил окончательно потерять веру в цивилизованную украинскую энергетику. А вместе с ней — и в цивилизованную украинскую экономику.

Есть ли, пардон за каламбур, свет в конце этого электроэнергетического туннеля? Сможет ли Украина когда-либо наконец вступить в полосу стабильности в этой стратегической отрасли, от положения дел в которой зависит судьба каждого? Каждого энергетика, каждого промышленника, каждого потребителя, которыми являемся все мы? Когда в энергетике прекратятся эксперименты, которые по влиянию на психику напоминают средневековые пытки?

К счастью, ответ на эти вопросы есть. Он вполне конкретный: украинская энергетика станет цивилизованной, когда энергосистема Украины будет полностью синхронизирована с энергосистемой континентальной Европы.

Полноценное техническое, технологическое, организационное, юридическое присоединение нашей энергосети к европейской решит целый комплекс проблем. Без преувеличения, станет энергетической панацеей для Украины.

Прежде всего свободные перетоки электроэнергии раз и навсегда лишат возможности отдельных олигархов шантажировать украинскую экономику и украинских потребителей веерными отключениями, как это было в 2015 г. Именно тогда структуры ДТЭК руководили "рубильником" не в интересах потребителей и энергосистемы, а в интересах собственного кармана, склоняя государственные органы принимать решения с целью роста тарифной выручки ТЭС. Именно тогдашние блэкауты, устроенные стране Ахметовым, стали оправданием для внедрения схемы "Роттердам+" и для необоснованного обогащения крупнейшего олигарха на сумму около полмиллиарда долларов ежегодно за счет остальных украинцев.

После синхронизации украинской энергосистемы с европейской такой дерзкий шантаж, связанный с дальнейшим грабежом, станет в принципе невозможен. Как только на горизонте появится новая "Крепость", трейдеры уже будут готовы заместить объемы ахметовских ТЭС аналогичными объемами электроэнергии, произведенной в Европе. Добро пожаловать на конкурентный рынок, наш неуважаемый "немонополист"!

Смогут ли лоббистские усилия мощных игроков наподобие ДТЭК оказывать решающее влияние на энергетическую политику страны после того, как мы станем частью единого цивилизованного энергетического пространства? Сомневаюсь. Ведь синхронизация — это также и открытие электроэнергетического рынка Украины для мощных западных игроков. Часто намного более мощных, чем любая украинская энергетическая монополия. Игроков, привыкших играть по цивилизованным правилам и работать в юрисдикциях под пристальным контролем цивилизованных регуляторов. Именно такие, цивилизованные, правила игры будут перенесены вместе с синхронизацией на территорию Украины.

Работа в связке с Европой — это также гарантия нового качества технических показателей энергосистемы. Технические и организационные меры, принимаемые "Укрэнерго" и предприятиями генерации, усилят устойчивость энергосистемы. Регулирование частоты, мощности, напряжения тока будет более качественным. Украина сможет получать аварийную помощь сразу от нескольких десятков европейских стран, являющихся участниками ENTSO-E.

Присоединение к энергосистеме Европы с ее диверсифицированной энергогенерацией способствует оптимизации использования генерации украинской. Особенно в условиях, когда уже через несколько месяцев новые "зеленые" мощности, по прогнозам "Укрэнерго", полностью "поглотят" все имеющиеся балансирующие мощности. Возможности Европы здесь будут как нельзя более кстати.

А потому после интеграции в ENTSO-E Украина сможет совершенно уверенно продолжить активное привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые уже совсем скоро "притормозят" на фоне снижения "зеленого" тарифа, внедрения аукционов и отсутствия технических возможностей энергосистемы для эффективного балансирования нестабильной "зеленой" генерации.

С другой стороны, структурные перекосы в украинской электроэнергетике, которая де-факто сейчас изолирована, принимая во внимание геополитические причины, пока сдерживают органичное развитие нашей атомной отрасли.

Наверное, единственная в стране высокотехнологичная отрасль, которая за последние десятилетия не утратила своего значения для нашей экономики, — это атомная энергетика. А если быть совсем откровенными, то атомная отрасль для сегодняшней Украины просто незаменима.

Во-первых, она обеспечивает более половины генерации всей электроэнергии, спасая нас от разного рода дефицитов, шантажей и других провалов остальных видов генерации. Во-вторых, атомная энергия сохраняет своей низкой себестоимостью последние крохи конкурентоспособности украинской экономики. Вливаясь в энергетический микс со стоимостью в десять раз ниже стоимости ВИЭ и в 3–4 раза стоимости устаревшей тепловой генерации, "атомка" до сих пор позволяла промышленности и коммунальному сектору Украины не обанкротиться. А сама при этом сидела на голодном пайке у энергетического регулятора, ведь тарифы украинской атомной генерации были в разы заниженными по сравнению с тарифами как других украинских коллег-энергетиков, так и коллег-атомщиков в остальных странах мира.

Хотя значительная доля атомной энергии в общей энергогенерации фактически спасает Украину, структура энергетического микса в стране такова, что новые базовые энергомощности АЭС без создания новых балансирующих мощностей невозможны. Государственный "Энергоатом" и вся наша энергетика получили бы значительные возможности для развития, если бы оператор АЭС имел справедливый тариф и "инвестировал" честно заработанные средства не в карман олигархов, как это было до сих пор по вине власти, а в собственные балансирующие мощности.

Однако Украина потеряла время, практически не выделяя средства на развитие современной высокотехнологичной низкоуглеродной атомной энергогенерации. За последние 15 лет не был введен в эксплуатацию ни один новый энергоблок.

Пошаговая синхронизация энергосистем Украины и Европы позволит исправить это досадное недоразумение. Уже через несколько лет атомщики смогут нарастить производство и экспорт своей электроэнергии в страны ЕС на дополнительные сотни миллионов евро в год. Ведь энергодефицитной Восточной Европе очень нужна сравнительно недорогая электроэнергия украинских АЭС.

От нас понадобятся лишь две вещи. Во-первых, запустить наконец проект "Энергомост Украина—ЕС", который уже в ближайшие год-два должен стать первым шагом на пути к полной синхронизации энергосистем. Во-вторых, снять новый пресс с НАЭК "Энергоатом", который был возложен последними правительственными решениями, касающимися реализации компанией сгенерированной ею электроэнергии на новом рынке.

Если еще несколько месяцев назад "Энергоатом" рассчитывал на значительное увеличение выручки на фоне внедрения рынка, то сегодня он вынужден продавать 90% электроэнергии за бесценок монополистам — бывшим облэнерго — в рамках ПСО, а остальные 10% — на рынке "на сутки вперед". Поэтому точно прогнозировать собственный денежный поток атомщики не могут. Где уж тут говорить о планировании миллиардных инвестиций в увеличение мощностей и модернизацию?

Ситуацию нужно исправлять немедленно. "Энергоатому" необходимо незамедлительно вернуть право свободно продавать не менее половины генерируемой электроэнергии, а честно заработанные средства должны быть направлены на создание конкурентных условий труда для атомщиков (массовый отток которых за границу из-за искусственно заниженных зарплат надо было останавливать "еще вчера") и расширение экспортных возможностей украинских АЭС. Сотни миллионов, а в перспективе — и несколько миллиардов евро в год дополнительной экспортной выручки украинской экономике не помешают.

Так же, кстати, как и не помешает экономике значительная экономия от синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС благодаря внедрению настоящей конкуренции, о которой мы упоминали выше, во всех сегментах рынка.

Это сейчас основным игроком на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном и рынке дополнительных услуг (где самая дорогая электроэнергия) является тепловая генерация ДТЭК. А когда откроется западная энергетическая граница, гибкие условия для украинских потребителей будут предлагать энергетики многих стран. В Польше, например, балансирующая тепловая генерация — это большая часть от всего производства электроэнергии. Да и к Роттердаму Польша ближе. Поэтому после открытия рынка конкурировать в Украине с условными поляками ДТЭКу придется прежде всего ценой. Следовательно, ценовые предложения для украинских потребителей будут становиться более выгодными. Например, "Укрэнерго" оценивает потенциал постепенного снижения цен на рынке "на сутки вперед" до 30%. Это потянет вниз и цену внутрисуточного рынка, и балансирующего. И в целом сбережет для экономики сотни миллионов евро в год, сделав ее более конкурентоспособной и оставив такие необходимые для инвестиций дополнительные средства на счетах потребителей электроэнергии.

"Энергомост Украина—ЕС", форсирование полной синхронизации энергосистем Украины и континентальной Европы могут уже в 2020–2022 гг. дать мощный толчок атомной энергетике и экономике страны в целом.

Новое правительство должно приложить максимум усилий для реализации именно таких беспроигрышных проектов, создания точек роста для стратегических отраслей, усиления конкурентоспособности экономики, реального приближения Украины к Европе.

Украина нуждается в реальных и быстрых изменениях. Рецепты есть. Требуется лечение.