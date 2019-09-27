Готовы ли мы заплатить за "Укрнафту"?

За наш, так как ей должен заплатить "Нафтогаз", а ему платим мы. Если таким образом будет погашаться налоговая задолженность "Укрнафты" перед госбюджетом, то каждому гражданину Украины придется за это заплатить 428 грн.

Но история эта примечательна и другими деталями.

В ходе решающих корпоративных преобразований НАК "Нафтогаз Украины" в группу "Нафтогаз" коммерческий директор Юрий Витренко получил от НАКа как владельца государственного (и превалирующего) пакета акций "Укрнафты" право решать накопившиеся с этой компанией вопросы. Прежде это было в компетенции главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, возглавлявшего с 2014-го также наблюдательный совет ОАО "Укрнафта". И на неоднократные вопросы, намерена ли НАК возвращать газ "Укрнафте", Коболев неизменно отвечал, что невозможно вернуть то, чего нет. Но, видимо, все же возможно.

Очевидно, Юрий Витренко не тратил времени зря. Уже на заседании правления НАКа 18 сентября, по данным источников ZN.UA, он убедил членов правления в том, что надо ернуть "Укрнафте"… около 2 млрд кубометров природного газа, некогда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) "Укртрансгаза". Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн "Укрнафта" перечисляет в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом (накопленной с 2006 г.).

Такая себе нехитрая затея с погашением налоговой задолженности. Причем "Нафтогазу" и "Укртрансгазу" сложно будет доказать незаконность подобной сделки, если искомые 2,061 млрд кубометров газа, поставленные "Укрнафтой" в подземные хранилища газа ПАО "Укртрансгаз" еще в 2006-м, оспорены ею во всех возможных судах Украины и не раз. Оспорены в данном случае означает, что в судебном порядке признано, что этот объем природного газа принадлежит "Укрнафте". Хотя в процессе разбирательства доходило до смешного — один и тот же судья по одинаковым спорам выносил прямо противоположные решения.

После того, как "Укрнафте" в судебном порядке удалось доказать, что в ПХГ "Укртрансгаза" таки есть ее 2,061 млрд кубометров природного газа, добытого в 2006 г., в марте 2016-го Межрегиональное главное управление ГФС — Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков — также поинтересовался, а есть ли названный объем газа "Укрнафты" в ПХГ "Укртрансгаза"?

Ведь если есть, то надо заплатить. Как и в судах, так и фискальной службе "Укртрансгаз" ответил, что газа "Укрнафты" нет. Уже потому, что согласно постановлениям и распоряжениям Кабмина, которыми утверждались балансы газа на 2007-м и 2008 г., весь газ собственной добычи, включая газ "Укрнафты", направлен исключительно на обеспечение потребностей населения.

Напомню, происходило все это в периоды обострения отношений с "Газпромом", который в январе 2009-го устроил не только Украине, но и всей Европе "заморозку", перекрыв поставки газа.

Как "Нафтогаз" пытался документально оформить покупку газа "Укрнафты" В 2006 г. еще не было сотни газодобывающих компаний, тем более с контрольным пакетом государства. Поэтому рассчитывать приходилось в основном на "Укргаздобычу" и "Укрнафту", доля государства в которой составляет 50% + одна акция. Кабмин своим постановлением и Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2006 год" обязывали их весь газ собственной добычи направлять населению.

Однако "Укрнафта" отказалась от подписания с "Нафтогазом" договора о продаже газа для нужд населения.

Уже после принятия бюджета-2006 "Нафтогаз" все же решил настоять на привлечении газа "Укрнафты" для обеспечения потребностей населения. И даже расписал, в какие области будет направлен этот газ (протокол заседания правления НАКа №54 от 14 апреля 2006 г.). Представляющему на этом заседании "Укрнафту" И.Палице предписывалось: "В пятидневный срок подписать соответствующие договоры с облгазами на поставку газа населению. А также отдельно указывать в актах приема-передачи газа "Укрнафты" в газотранспортную систему, что этот газ предназначен для его дальнейшей транспортировки населению указанных областей".

Возможно, так бы оно и было в результате долгих споров. Но тогдашний глава правления "Нафтогаза" Алексей Ивченко вскоре покинул свой пост. И проблемы с "Укрнафтой" предстояло решать уже Олегу Дубине и Игорю Диденко.

Протокол заседания правления "Нафтогаза" №41 от 26 апреля 2008 г. свидетельствует, что НАК в который уже раз пыталась документально оформить газ, использованный населением в январе 2007-го и первом квартале 2008-го, в том числе и газ "Укрнафты". При этом отмечалось, что часть неиспользованного в 2006 г. газа "Укрнафты" закачана в подземные хранилища, но так как "Укрнафта" не подписывала с НАКом договоры купли-продажи, этот газ значится как газ "невизначеного власника". Это определение впоследствии позволит "Укрнафте" убедить суд, что это именно ее газ, и требовать заключения договора на своих условиях.

Почему "Укрнафте" стало невыгодно быть "невизначеним власником" газа

И почему только в конце ноября 2008 г. "Укрнафта" прислала исковое заявление "Укртрансгазу" о том, чтобы суд обязал последнего подписать с ней договор хранения газа?

Обязательства продавать газ собственной добычи для обеспечения потребностей населения означали для "Укрнафты", во-первых, то, что она не могла продавать газ аффилированным компаниям и промышленности. Во-вторых, цена газа для населения была существенно ниже, чем для промышленности. В-третьих, "Укрнафте" пришлось (?) менять свои схемы обеспечения своим газом свои предприятия. Сплошная недополученная прибыль…

В 2008 г., накануне переговоров с "Газпромом", цена газа значительно повысилась. Поэтому "Укрнафте" любым способом надо было доказать, что в ПХГ "Укртрансгаза" находится не газ "невизначеного власника", а именно ее газ, и она готова заплатить за его хранение, подписав с "Укртрансгазом" договор на своих условиях. А по большому счету, "Укрнафта" намерена была доказать, что ей принадлежат даже не два с хвостиком миллиарда кубометров, а 11,8 млрд.

Кроме того, как сказано выше, "Нафтогаз" может заплатить за использованный газ "Укрнафты" не по цене для населения 2006-го, а по нынешней рыночной. Так что есть за что бороться. Это не считая неоднозначных сделок "Укрнафты" с добываемой, продаваемой и перерабатываемой нефтью, о чем ZN.UA неоднократно писало многие годы.

Но настоящая судебная эпопея началась в 2010 г. и продолжалась уже при главе правления "Нафтогаза" Андрее Коболеве.

Как "Укрнафта" обыграла "Укртрансгаз" и "Нафтогаз"

Итак, как "Укрнафта" боролась за право на 2,061 млрд кубометров газа? Утомлять подробным описанием всех судебных перипетий не стану, но об основных судебных вехах этой многолетней истории стоит рассказать.

В ноябре 2010-го по иску "Укрнафты" Хозяйственный суд г. Киева начал слушание по делу №6/521. Основные требования истца к ответчикам — "Укртрансгазу" и "Нафтогазу" следующие:

— обязать "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" не препятствовать "Укрнафте" в осуществлении ею права собственности на природный газ общим объемом 2 061 805,134 тыс. кубометров, в том числе в его отборе из ПХГ "Укртрансгаза" и реализации промышленным потребителям — производителям азотных минеральных удобрений;

— обязать "Укртрансгаз" выполнить заявку "Укрнафты" от 25 октября 2010 г. №6ПГ-12/554 путем отбора газа из ПХГ и передачи его "Укрнафте" с оформлением актов приема-передачи общим объемом 2,061 млрд кубометров;

— обязать "Нафтогаз Украины" включить в баланс поступления и распределения природного газа по Украине в соответствующие периоды объемы газа, определенные вышеназванной заявкой "Укрнафты".

20 января 2011 г. Хозсуд Киева удовлетворил иск "Укрнафты" к "Укртрансгазу" и "Нафтогазу".

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" обращаются в Киевский апелляционный хозяйственный суд, который 14 апреля 2011 г. постановил отказать в удовлетворении иска "Укрнафты" полностью.

В мае 2014 г. "Укрнафта" обращается с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины, который отменяет постановление Киевского апелляционного хозсуда и оставляет в силе решение Хозяйственного суда Киева, то есть первое решение, принятое в пользу "Укрнафты".

"Нафтогаз" на то время уже возглавлял Андрей Коболев, он же стал и главой набсовета "Укрнафты".

В августе 2014 г. "Нафтогаз" жалуется на орган исполнения решения, так как НАК заставляют в принудительном порядке вернуть газ "Укрнафте" и не препятствовать его продаже "азотникам".

И надо же, чтобы так повезло "Нафтогазу", — его жалоба попала именно к тому судье Хозяйственного суда Киева, который и вынес постановление в пользу "Укрнафты". Нетрудно догадаться, что уже 2 сентября судья С.Ковтун отказал НАК в удовлетворении ее жалобы.

11 ноября 2014 г. Киевский апелляционный хозсуд удовлетворяет жалобу "Нафтогаза".

Но уже 11 марта 2015 г. Киевский апелляционный хозсуд отыграл историю и отклонил жалобу НАКа.

Судебный пинг-понг продолжался. Дело дошло до Верховного суда, затем снова были апелляционный и хозсуды. "Нафтогаз" продолжал доказывать, что не может выполнить решение Хозсуда Киева. "Укрнафта" настаивала на своем. И по всему видно, юристы "Укрнафты" переиграли "Нафтогаз".

По крайней мере, в ином случае вряд ли бы Юрий Витренко так уверенно предлагал "купить" газ у "Укрнафты" по нынешней цене, чтобы та, получив 18 млрд грн, погасила бюджетную задолженность.

А что же с газом "Укрнафты"? Он был в хранилищах, или все это очередная хитроумная схема, как и с бюджетом рассчитаться, и на газе заработать, и произвести и продать сравнительно дешевые азотные удобрения? Наверное, в "Укрнафте" точно знают. Но предпочли отдать решение этой специфической задачи судье Хозяйственного суда Киева. Как бы от имени Украины…