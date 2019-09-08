Группа "Приват": будем жить по-новому?

Новая власть активно вступает в права, страна вновь собирается жить по-новому. Задекларированы основные цели, обозначены враги и союзники.

Наверное, самым мощным морализатором нового режима является Игорь Коломойский. В своих многочисленных интервью он рассказывает о поддержке курса президента на реформирование важнейших отраслей промышленности и даже о борьбе с коррупцией и монополиями. Но совсем немного Игорь Валерьевич говорит о своей скромной персоне и тех шагах, которые он лично мог бы и готов сделать для движения страны вперед. И практически ничего — о рынках, где сосредоточены его активы, и где его компании являются монополистами.

Между тем позиции группы "Приват" в топливно-энергетической отрасли с приходом Владимира Зеленского на пост президента заметно окрепли, а доходы — резко выросли. Без преувеличения можно считать, что дальнейшие трансформации группы "Приват" будут наилучшим маркером изменений в стране. Будут ли правила едины для всех, или кто-то, как обычно, будет равнее других?

"Укрнафта": долги наши тяжкие…

"Приват" осуществляет оперативное управление крупнейшей нефтедобывающей компанией страны — "Укрнафтой" — с 2003-го. Схема прижилась. Так или иначе, но и по сей день "Приват", владеющий более чем 40% акций "Укрнафты", полноценно ее контролирует. Это притом, что государству в лице "Нафтогаза Украины" принадлежит 50% + 1 акция.

С 2009-го 100% добываемой компанией нефти идет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Укртатнафта", который также находится под контролем "Привата" (Игорь Валерьевич в интервью "Цензору" скромно назвал это "кое-каким отношением"). Да, это единственный работающий завод, а экспорт продукции запрещен. Но был задействован проверенный годами способ: переработка этой нефти "Укрнафтой" на давальческих условиях, когда владелец сырья платит за услугу по переработке и получает нефтепродукты в заранее определенных пропорциях. Проблема в том, что менеджмент "Укрнафты" и ее коммерческий департамент, в частности, находятся под прямым контролем "Привата", и условий этого сотрудничества никто не знает.

Видно лишь то, что "Укрнафта" продает нефть "приватовским" предприятиям "Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья", те потом непонятным образом передают нефть "Укрнафте", та перерабатывает ее на "Укртатнафте", а излишек нефтепродуктов, невостребованный собственной сетью АЗС, продают — без конкурса — обратно "приватовским" структурам. Вывести в этой схеме "налево" лишний профит не составляет труда.

Интересным маркером будут также возможная реализация старой мечты "Привата" — отказа от аукционов по продаже нефти либо изменение системы ценообразования. Сегодня стоимость нефти привязана к импортному паритету, что обеспечивает рыночную цену, и эта норма прописана в Законе "О нефти и газе", а также закреплена в постановлениях Кабмина.

Как это ни странно, но последние два года "Укрнафта" отчаянно борется за… снижение цены реализации своей нефти, что очевидно снизит ее доходы как компании с госучастием и пропорционально повысит доходы единственного покупателя нефти — "Привата".

Адекватной стоимостью добытой нефти "Укрнафта" видит уровень экспортного паритета, что будет означать снижение дохода от продажи нефти минимум на 1 млрд грн в год. Отмечу, что за последние четыре года объем годовых капитальных инвестиций компании ни разу не превышал эту сумму.

Далее. Природный газ, добываемый "Укрнафтой", в основном идет на компанию "Юнайтед Энерджи", выступающую поставщиком газа на "Днепразот", к которому кое-кто тоже имеет кое-какое отношение. Продажи проводятся без конкурса.

Продажи сжиженного газа "Укрнафты" также идут практически в одни руки — приватовской ООО "ТД Карпатынефтетрейд". Порядка 10% ресурса выставляется на открытые торги.

В противовес приведу систему реализации сжиженного газа госкомпанией "Укргаздобыча": на открытых электронных торгах этот ресурс распределяется равномерно между более чем 50 компаниями. К слову, переходить на электронные торги газом "Укрнафта" категорически отказывается. Будут ли изменения в системе реализации энергоресурсов "Укрнафты"? Следим.

Но самым главным маркером поведения Игоря Коломойского в новых условиях станет его позиция в отношении ситуации с рекордным долгом "Укрнафты" перед государственным бюджетом.

Напомню, в августе 2014-го, в разгар военных действий в Донбассе, "Укрнафта" неожиданно прекратила вносить рентную плату за добычу нефти и газа — около 1 млрд грн в месяц. К лету 2015 г. долг достиг 8 млрд грн. Параллельно с марта по июль 2015-го из "Укрнафты" на структуры "Привата" было выведено до 20 млрд грн. На 7,5 млрд грн компания отгрузила нефть, оплата за которую так и не поступила. Еще на 7,5 млрд грн компания сделала предоплату за нефтепродукты, которых до сих пор никто не видел. Порядка 2 млрд грн ушло через схему с прокруткой нефтепродуктов "Укрнафты" через "Полтаванефтегаз".

Результатом тех событий стал статус "Укрнафты" как крупнейшего должника государственного бюджета. Сегодня эта сумма уже превышает 32 млрд грн, а для погашения этого долга с учетом возникающих налоговых обязательств необходимо порядка 40 млрд.

Тогда (в 2014–2015 гг.) экспресс-потрошение "Укрнафты" объяснялось нависшей угрозой деолигархизации. Однако теперь опасность миновала, режим дружественный, стране деньги точно не помешают, не пора ли вернуть долги? Похоже, что нет. Об этом говорят сразу несколько наблюдений.

Во-первых, юристы "Укрнафты" активно блокируют попытки НАБУ аннулировать договоры 2015 г. и привлечь к ответственности виновных за нанесение убытков компании. Весной в легендарном Барышевском суде крупнейший фигурант аферы 2015-го фирма "Котлас", унесшая с собой более 7,5 млрд грн "Укрнафты", добилась проведения новой экспертизы по делу о хищениях средств из нефтедобывающей компании. Экспертизу будут проводить эксперты МВД, так как выводы экспертов СБУ компанию, судя по всему, не устроили.

Во-вторых, не прослеживается желание "Привата" погасить долги "Укрнафте" и по решениям собрания акционеров этой компании. Весной этого года исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, который заменил Андрея Коболева как представителя НАКа и в качестве главы "Укрнафты", анонсировал разработанный акционерами план погашения налогового долга "Укрнафты".

Если вкратце, то закрывать вопрос единолично будет государственный "Нафтогаз", о роли миноритариев, создавших эту ситуацию в 2014–2015 гг., упоминаний нет как таковых. Согласно планам, НАК закроет половину долга, вернув "Укрнафте" 2 млрд кубометров газа. Вторую часть "Нафтогаз" оплатит живыми деньгами в виде авансового выкупа 2 млрд кубометров газа "Укрнафты", который та при нынешних темпах будет добывать более четырех лет.

На все это НАК "Нафтогаз Украины" собирается просить деньги у Кабмина. Вопрос: а почему бы газ не выкупить миноритарным акционерам? И деньги у них есть, и газ им все равно нужен для того же "Днепразота". Но главное, "Приват" мог бы погасить долги 2015-го перед "Укрнафтой", оплатив "бесплатную" нефть и поставив нефтепродукты. Вот это напоминает паритетное и ответственное решение проблемы.

Но по факту выходит, что за все должно платить государство. Это еще один маркер, который покажет отношение властей к бизнесу Игоря Коломойского. Будут ли наказаны виновные, закроет ли государство чужие долги и заплатит ли "Приват" то, что задолжал?

Розничная сеть: маржа в плюс, налоги в минус

В упомянутом интервью "Цензору" Игорь Коломойский "разложил" тарифы на электроэнергию, сделав вывод, что они могли бы быть существенно ниже. Характерно, что то же самое можно сказать и в отношении энергоносителей, которые реализует днепропетровский олигарх, — нефтепродуктов.

Группа "Приват" контролирует крупнейшую сеть автозаправочных станций в стране, объединяющих бренды ANP, "Авиас", "Сентоза", Мавекс" и многие другие. Таких станций около тысячи. Плюс к этому необходимо отнести и 530 АЗС "Укрнафты", которая также снабжается топливом Кременчугского НПЗ и стоит в аналогичном ценовом уровне. Сеть "Привата" — это около 25% от общего числа заправок в стране.

В 2019-м доходы сети АЗС "Привата" резко выросли (см. рис.). Как показывают расчеты, валовая розничная маржа на дизтопливе увеличилась вдвое — с 3,27 до 6,71 грн/л, на бензине А-95 — с 3 до 5 грн/л. Такой результат был достигнут благодаря смене ценового позиционирования сети: если на протяжении всей истории своего существования "Приват" являл собой минимальный уровень на рынке, то сегодня это одна из самых дорогих сетей.

Так, если в 2017–2018 гг. отставание от "премиальных" брендов WOG и ОККО составляло 3,3–3,5 грн/л по бензину А-95, то в 2019-м оно сократилось до 2,25 грн/л. По дизельному топливу спред уменьшился с 2,6–3,0 до 1,62 грн/л. С учетом объемов реализации 1000 АЗС "Привата" валовая маржа в 2018-м составила около 155 млн долл., а в текущем, даже с учетом снижения объемов продаж, может достичь 230 млн, — это абсолютный рекорд с 2013 г. (тогда оценочно сеть заработала 173 млн долл.). Согласитесь, неплохое "покращення".

Безусловно, аналогично выросли заработки и у других владельцев АЗС. Но однозначно можно сказать: если бы "Приват" остался в привычной для себя нише, цены на рынке в целом были бы существенно ниже. Вопрос: это теперь навсегда или временная ситуация?

Но это не все вопросы, которые может задать своему симпатику новая власть. Растущие доходы — это хорошо, это в том числе и растущие налоги. Но не всегда. Сеть "Привата" распределена между пятью десятками юридических лиц, которые сменяют друг друга каждые полгода. Отмечу: больше ни один из крупных игроков этого рынка к подобной практике не прибегает. Есть мнение, что кутерьма с ротацией преследует две цели: уход от уплаты налогов и избежание преследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведь речь идет о согласованных ценовых действиях огромного числа компаний, к тому же занимающих в отдельных областях коллективное доминирующее положение.

В пользу первого утверждения красноречиво свидетельствует сайт ГФС: на 1 августа 2019-го уже бывшие операторы "приватовских" АЗС суммарно должны госказне 1,221 млрд грн.

В 2016 г. Антимонопольный комитет начал расследование о злоупотреблениях со стороны АЗС группы "Приват", а в июле 2018-го он сформулировал предварительные выводы, согласно которым операторов АЗС группы "Приват" предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции.

Для понимания: только "Укрнафта" в рамках этого расследования может подвергнуться штрафу в размере до 10% от оборота за 2017 г., что составляет 2,69 млрд грн. И это только за один год, и только для трети консолидированной сети "Привата".

Но 13 ноября 2018 г. глава АМКУ Юрий Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. Окончательное решение по этому делу не вынесено до настоящего времени, так как одна из приватовских фирм (ООО "Болонья Компани") через суд добилась запрета на любые процессуальные действия по этому расследованию.

Как будет работать "приватовская" сеть дальше и будет ли продолжено расследование Антимонопольного комитета в отношении компаний, аффилированных с группой "Приват", тоже является неплохим барометром в нынешней ситуации.

"Укртатнафта": государству здесь не место

Весьма занимательно возможное развитие событий на примере крупнейшего НПЗ "Укртатнафта". Распределение акций здесь почти обратно пропорционально ситуации в "Укрнафте": 56% принадлежит структурам "Привата" и Александра Ярославского, 43% — "Нафтогазу Украины". И если в "Укрнафте" у державы есть хоть какой-то голос через присутствие в наблюдательном совете, то в "Укртатнафте" нет никаких рычагов влияния с 2007-го, когда завод был захвачен нынешними собственниками контрольного пакета.

Последнее собрание акционеров состоялось в 2010-м, все члены набсовета от государства (на тот момент от правительства Николая Азарова) давно покинули не только свои должности, но в отдельных случаях и страну. По признанию И.Коломойского, завод уже более десяти лет охраняют 350 "вооруженных до зубов" бойцов. Все попытки государственных органов воспользоваться своими правами акционера успехом не увенчались.

Между тем завод уверенно стагнирует, и на сегодняшний день его мощность по переработке составляет 4,5 млн т в год (против 9–11 млн на момент захвата в 2007-м), а загрузка сырьем не превышает 2,5 млн т (против 6 млн). Суммарный убыток "Укртатнафты" с 2008-го по 2017 г. составил 7,51 млрд грн (данные за 2018 г. пока не обнародованы).

Основная проблема "Укртатнафты" — отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию. По разговорам с менеджерами и совладельцами, ранее Коломойскому и компании мешала развивать предприятие неуверенность в отношениях с режимом Януковича, затем враждебная среда при Порошенко. Теперь ситуация изменится?

Эффект можно получить от объединения усилий с государством как крупным акционером НПЗ, но готов ли Коломойский к справедливому управлению и контролю над заводом?

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что, не имея ни малейших рычагов влияния на НПЗ и не получая никаких дивидендов от "Укртатнафты", государство вскоре будет вынуждено заплатить за него кругленькую сумму. Бывший акционер НПЗ, российская "Татнефть", подала на Украину в международный трибунал, и на сегодняшний день страна должна за рейдерский захват "Укртатнафты" более 140 млн долл. Было бы справедливо, чтобы эти деньги заплатили "Приват" и Ярославский как основные устроители этого "праздника", но что-то подсказывает, что вероятность такого сценария минимальна.

На данный момент Игорь Коломойский надеется, что долг перед "Татнефтью" удастся зачесть в рамках судебных процессов, выигранных Украиной и украинскими компаниями у РФ за захват имущества в оккупированном Крыму. "Сейчас работают юристы над тем, чтобы долги Украины, за которые Украина судится, там миллиарды по обязательствам перед РФ, или, например, 110 млн долл. за "Татнефть", возможно, после победы в судах удастся законно списать. Непростая задача, но реализуемая"", — сказал он.

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На сегодняшний день мнения разделились. Одни считают, что на этот раз Игорь Коломойский искренне желает помочь стране в развитии, другие — что будет работать исключительно на свои бизнес-интересы. В любом случае с приходом Владимира Зеленского для днепропетровского олигарха наступает тот непривычный момент, когда делать правильные вещи никто не мешает. Готов ли он к паритетному и справедливому управлению предприятиями с государственным участием? Готов ли к погашению долгов перед госкомпаниями и госбюджетом? Будут ли инвестиции в многочисленные ржавеющие заводы в нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслях? Чем займутся "штыки" Коломойского в парламенте, возглавившие важнейшие комитеты? И стратегия, и отношение к ней новой власти станут понятны довольно скоро. Как и готовность команды Зеленского следовать заветам одного известного сингапурского реформатора, предложившего начинать борьбу с коррупцией со своих друзей.