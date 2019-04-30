Московские уроки энергонезависимости

18 апреля Россия ввела новые санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов с 1 июня 2019 г.

Документ состоит из двух частей: первая вводит запрет на экспорт некоторых нефтяных позиций, вторая содержит перечень продукции, которая будет поставляться по специальным разрешениям Минэкономики РФ.

Пресса восприняла это как закручивание гаек, хотя на самом деле новизны в этом документе немного. Также заявление российского премьера Медведева о "нефтяных" санкциях за три дня до второго тура президентских выборов многие интерпретировали как некий сигнал. Попробуем разобраться, кому и о чем сигнализировали российские власти.

По чем ударят санкции?

Прямой запрет преимущественно вводится на немассовые экспортные позиции: сырую нефть, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, этан, бутан, изобутан, битумы и масла. Достаточно сказать, что российская нефть в Украину не поставляется с 2013 г., когда был остановлен Одесский НПЗ. Такие же нулевые или минимальные объемы поставок присущи и перечисленной группе нефтехимического сырья.

Но есть и действительно болезненные позиции. К ним можно отнести запрет на экспорт дорожных битумов. Несмотря на 10-процентную пошлину, которой облагается российский битум, он создавал конкуренцию белорусам и сдерживал цены. 18 апреля груженые битумом украинские машины были остановлены на российской границе. Не вызывает сомнений, что цены на белорусский, а с ним и на украинский битум в этом сезоне ощутимо прибавят, больше взять его практически негде. Значит, вырастет себестоимость дорожных работ, точнее, дорог построят меньше.

Что касается смазочных масел, то запрет охватит примерно 15% объема их украинского импорта (всего в 2018 г. было ввезено 258 тыс. т, из них 161 тыс. — из России). По словам трейдеров, моторная группа будет замещена более дорогими маслами европейских брендов. А вот индустриальные и базовые масла, которые занимают около 80% всего импорта из России, санкции не накрыли.

Для Украины стратегически важными российскими позициями являются дизельное топливо (42% рынка в 2018 г.) и сжиженный газ (30%). С 1 июня их экспорт будет осуществляться по разрешениям Минэкономики. Однако и сейчас эти поставки требуют прохождения крайне сложной системы согласований с Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК), которая подчиняется Минобороны РФ. Подаваемый пакет документов предусматривает раскрытие информации о всех участниках операций по продаже топлива, вплоть до конечных потребителей. Как будет теперь и останется ли, например, требование проходить ФСТЭК, неизвестно.

"Информации о работе новой системы нет, кроме документа о санкциях, никто ничего не знает", — рассказывает представитель российской нефтяной компании, пожелавший остаться неизвестным. Говорят, что в составе Минэкономики РФ будет создан специальный "санкционный" департамент. Учитывая, что новые разрешения требуются уже с 1 июня, ясность должна появиться максимум до середины мая.

А был ли сигнал?

Основное внимание привлекло не содержание, а время, в которое было сделано заявление Медведева, — перед вторым туром президентских выборов. Мол, Москва посылает сигнал. Но кому? И о чем?

Допустим, это сигнал Порошенко. Но о чем россиянам сигналить "хромой утке"? Тем более при нем российские поставки дизельного топлива вышли в лидеры рынка, заработал нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" (ПЗТ).

Значит, адресат — Зеленский. Но о чем этот сигнал? Российские поставки хоть и велики, но не безальтернативны, как, например, для членов Таможенного союза. Если в Москве еще кто-то думает, то не может не знать, что не последнюю роль в победе Зе сыграл Игорь Коломойский, по совместительству крупнейший игрок рынка нефтепродуктов Украины. В прошлом году принадлежащий ему с Александром Ярославским нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта" инициировал введение квот и пошлин на импорт топлива из России и Беларуси, который возобновит эти попытки с более уверенными шансами на успех при новой власти. Если россияне его опередят и первыми закроют экспорт дизтоплива (это ключевая позиция), то Коломойский станет не только главным выгодополучателем, но и народным героем. Как стал им в 2014-м, когда заправил армию. Он не только сможет нарастить переработку нефти на "Укртатнафте", но и загрузит импортным топливом и сырьем свои морские перевалки, где ему принадлежит 80% от всех украинских мощностей. Зеленский с Коломойским развернут в прямом эфире реалити-шоу по спасению рынка, с оркестром и "95 кварталом" будут встречать на одесских причалах нефтяные танкеры и провожать груженые бензовозы. И, что характерно, действительно решат проблему и выйдут победителями. Москва же в глазах всего мира вновь будет выглядеть агрессором и энергетическим террористом.

Еще одна версия, звучащая в эфире, — это якобы попытка Кремля защитить от нападок своего человека в Украине — Виктора Медведчука. Его связывают с работой "Прикарпатзападтранса", находящегося в крайне уязвимом положении. После Революции достоинства суд признал "трубу" российской, что открыло путь к ее продаже швейцарской ITC Industry Trading Company, принадлежащей некоему Анатолию Шеферу (не путать с партнерами В.Зеленского братьями Шефирами). А буквально за месяц до выборов контрольный пакет ПЗТ неожиданно был продан белорусскому "Нефтебитумному заводу", принадлежащему тамошнему олигарху Николаю Воробью.

Говорят, что таким образом реальный владелец трубы, коим считают Медведчука, решил защитить свой актив. Мол, в случае "наезда" новых властей им придется иметь дело не только с далекой Швейцарией, но и с соседней и братской Беларусью, которая считается партнером Украины. Тем временем эта иллюзия обещает вскоре испариться. Во-первых, на международной арене Минск полностью идет в фарватере России. Во-вторых, в апреле сябры устроили очередной сюрприз, остановив поставки бензина и ДТ при весьма странных обстоятельствах (это тема отдельного материала). Скорее всего, такой демарш будет использован тем же "Приватом", которому давно мешает белорусский бензин, — этот продукт в избытке производит "Укртатнафта".

Версия о защите россиянами Медведчука методом санкций полностью несостоятельна. Рынок может работать без российской "трубы", что неоднократно было доказано на практике.

Другое дело, что российские трубопроводные поставки — это действительно крупный и респектабельный бизнес, поскольку в нем реально участвуют полностью благообразные европейские трейдеры и банки первой величины. Украина как энергозависимая и транзитная страна должна извлекать выгоду из таких проектов и всячески их поддерживать. Вспомним хотя бы борьбу за сохранение российского газового транзита, это никто не считает зазорным и непатриотичным, скорее, наоборот. Вся задача в том, чтобы он был эффективен и безопасен для страны. Но нужен ли такой бизнес Кремлю, это уже другой вопрос.

Что это было?

Это ответные меры на торговые санкции, которые Украина ввела на прошлой неделе, пояснил российский премьер Медведев санкции от 18 апреля. Действительно, неделей ранее Кабмин расширил торговые санкции против России, приняв соответствующее постановление. В перечень запрещенных к ввозу товаров вошли стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более 1000 В, детали для железнодорожной инфраструктуры и вагонов. Месяцем ранее, 19 марта, СНБО ввело персональные санкции против физических и юридических лиц РФ.

Похоже, все немного проще, чем множественные конспирологические версии. Москве не нужны никакие формальности, чтобы нанести любой удар по Украине.

Апрельский сигнал из Москвы, совпавший с остановкой поставок из Беларуси, — это очередной сигнал Украине о необходимости срочно заняться диверсификацией и повышением устойчивости рынка нефтепродуктов. Ключевых направлений три: поддержка собственной переработки, создание запасов сырья и топлива, стимулирование импорта нефтепродуктов по морю.