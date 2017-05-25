Суд избрал меру пресечения трем бывшим налоговикам Клименко

Двух подозреваемых освободили из-под стражи, одного – отправили в изолятор.

Печерский суд продолжает освобождать из-под стражи экс-налоговиков

Печерский районный суд Киева в четверг, 25 мая, продолжил рассмотрение ходатайств прокуратуры об избрании меры пресечения бывшим высокопоставленным сотрудникам Министерства налогов и сборов,в среду.

Экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы Ольгу Фролову арестовали на два месяца с альтернативой внесения 3 миллионов гривень залога.

В то же время, суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего начальника Днепропетровской городской налоговой инспекции Андрея Липинского, обязав подозреваемого внести 1 миллион гривень залога.

Экс начальника Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука отпустили под личное обязательство. Прокуратура настаивала на его аресте с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога. После заседания суда военный прокурор Александр Климович сообщил журналистам, что обвинение обжалует это решение в Апелляционном суде Киева.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника Дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.

Экс-замглавы Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области Татьяне Масловой суд назначил 1 миллион гривень залога.