Суд отпустил под личное обязательство экс-главу Харьковской налоговой инспекции Криволапова

Прокуратура просила для Криволапова два месяца ареста с альтернативой в виде внесения залога в 5 млн грн.

Суд отпустил еще одного чиновника, задержанного в рамках антикоррупционной операции

Печерский районный суд Киева избрал бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову, задержанному накануне в рамках антикоррупционной спецоперации, меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает "112 Украина", прокуратура просила для Криволапова два месяца ареста с альтернативой в виде внесения залога в 5 млн грн.

По информации прокуратуры, экс-чиновник причастен к нанесению государству урона на сумму более чем 350 млн грн.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.