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Еще один задержанный экс-налоговик вышел на свободу

25 мая в 01:17

Юрия Кравченко обязали носить электронный браслет и внести 1 миллион гривень залога.

Юрий Кравченко
Бывшего начальника дарницкой налоговой Кравченко освободили в зале суда
Ирина Ромалийская / Facebook
Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Государственной налоговой инспекции Дарницкого района Киева Юрию Кравченко, задержанному в рамках масштабной спецоперации 24 мая.

Кравченко освободили из-под стражи в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога. Прокуратура настаивала на 5 миллионах гривень залога, сообщила журналист Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook в ночь на четверг, 25 мая.

Ранее в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, а также бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан.

Александра Антипова суд обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести в течение пяти дней 15 миллионов гривень залога, в то время как прокуратура настаивала на заключении экс-налоговика под стражу с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога.

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Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов  в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков.  Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины. Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Клименко полиция задержание арест Антипов Минсдох Ярошенко Мостипан Кравченко
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