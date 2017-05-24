Бывшего главного налоговика Луганщины Антипова освободили из-под стражи

Прокуратура требовала арестовать подозреваемого с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога.

Антипову оденут электронный браслет Hromadske.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшего начальнику Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области, которого задержали во время спецоперации в среду 24 мая.

Согласно решению суда, Антипова должны освободить из-под стражи, обязать носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести 15 миллионов гривень залога. Если Антипов не внесет данную сумму в течение пяти дней, суд изберет ему меру пресечения повторно, передает "Цензор. НЕТ".

Прокуроры настаивали на заключении экс-налоговика под стражу с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога.

По словам Антипова, накануне он неоднократно получал предупреждения о готовящемся задержании.

"В течение трех последних месяцев меня неоднократно предупреждали, что меня собираются задерживать", – цитирует подозреваемого Hromadske.ua.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины. Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения.