Правоохранители задержали экс-председателя Луганской ОГА Антипова

У задержанного изъяли 3,8 млн долларов наличными.

В ходе масштабной антикоррупционной операции, проведенной совместными силами Нацполиции и военной прокуратуры, был задержан экс-председатель Луганской облгосадминистрации Александр Антипов, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, у задержанного изъяли 3,8 млн долларов наличными.

"Кто такой Антипов Александр Николаевич? Сегодня – гражданин Украины, задержанный в порядке ст. 208 УК Украины и ожидающий решения суда по определению меры пресечения. В материалах же уголовного дела он значится как бывший губернатор Луганской области, а позже начальник областного управления Налоговой администрации и начальник ГУ Миндоходов", – отметил Аваков.

По словам главы МВД, Антипову и его подельникам (десяткам бывших чиновников Налоговой администрации и прокурорам) инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим министром Министерства доходов и сборов Александра Клименко – так называемых "налоговых площадках".

"По сути, это была схема контроля над всеми конвертационными центрами в стране, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов на миллиардные суммы. Разумеется, эти налоги все равно платились, только не в госбюджет, а в бюджеты государственных чиновников – высших, министра и его патронов. Но и на местах, судя по обыскам, кое-что перепадало. По состоянию на сегодня установленная сумма ущерба от работы "площадок" составляет 96 миллиардов гривен. Но следствие еще продолжается", – сообщил министр.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.