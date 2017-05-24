23 должностных лица задержаны в рамках крупной антикоррупционной операции - Матиос

Сотрудники Нацполиции совместно с военными прокурорами проводят более 400 обысков у налоговиков на территории 15 областей Украины.

Матиос рассказал о масштабной антикоррупционной операции, в рамках которой были задержаны более двух десятков налоговиков по всей Украине ZN.UA

Правоохранители задержали 23 представителя налоговых администраций в областях в рамках проведения крупной антикоррупционной операции, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"В данное время задержано 23 человека высоких должностных лиц", - сообщил А.Матиос на брифинге в аэропорту "Жуляны" (Киев) в среду.

По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадкам Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

"В рамках уголовного расследования мы предусматриваем привлечь к ответственности сотрудников органов прокуратуры, сотрудников органов Службы безопасности и сотрудников органов государственной налоговой администрации. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война. Было ограблено государство на такие миллиарды гривен вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор спокойно находились в Украине", - подчеркнул он.

Главный военный прокурор рассказал, что в рамках операции сотрудники Нацполиции совместно с военными прокурорами проводят более 400 обысков у налоговиков на территории 15 областей Украины.

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводя 454 обыска на территории 15 областей государства. Происходит одномоментное задержание ряда человек, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения – ареста", - сообщил он.

По словам Матиоса, это только "первая волна задержаний".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который также участвовал в брифинге, отметил, что это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила когда-либо в масштабах страны.

В августе прошлого года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компании, имеющие отношение к экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко и бизнесмену Сергею Курченко, по предварительным оценкам нанесли государству убыток в 198 млрд грн.

Луценко, при этом отметил, что половина проанализированных фирм, загнанных на так называемые "площадки Клименко", украла у страны средства, сопоставимые с расходной частью годового бюджета Украины.

В начале марта главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что Голосеевский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Александра Клименко.