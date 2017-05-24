Суд освободил четырех задержанных экс-налоговиков Клименко

Антипов, Задорожный, Ярошенко и Мостипан уже на свободе.

Бывший глава Святошинской налоговой освобожден в зале суда Ирина Ромалийская / Facebook

Печерский районный суд Киева вечером в среду, 24 мая, принял решения об освобождении из-под стражи четырех, задержанных во время масштабной спецоперации.

Как сообщила журналист Ирина Ромалийская, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, а также бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан.

"Четверых задержанных сегодня бывших налоговиков суд уже отпустил - Антипова, Ярошенко, Задорожного и вот только что Мостипана. Генералу Станиславу Денисюку (очень влиятелен в Харькове) меру пресечения будут избирать завтра", – написала Ромалийская на своей странице в Facebook.

Напомним, Александра Антипова суд обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести в течение пяти дней 15 миллионов гривень залога, в то время как прокуратура настаивала на заключении экс-налоговика под стражу с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины. Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения.