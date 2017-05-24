В Киеве суд уже выбирает меры пресечения задержанным экс-налоговикам - Аваков

По словам министра, главное, чтобы "не получилось, как всегда".
Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, заверив, что сторона обвинения требует большие суммы залога.
"Сейчас продолжаются следственные действия, сегодня уже началось соответствующее судебное заседание в Печерском суде Киева, и я прошу поддержки со стороны общества, чтобы у нас не произошло, как всегда. И я надеюсь, что достаточно высокие залоги, которые мы предложить вместе с прокуратурой, сработают и мы получим соответствующие решения", - сказал Аваков на заседании Камбина.
Он также перечислил задержанных сегодня экс-налоговиков. По словам министра, в руках правоохранителей оказались "бывший глава управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области Шинкаренко, начальник налоговой службы в Луганской области и бывший губернатор области Антипов, председатель налоговой администрации Крыма Цвиркун, начальник налоговых подразделений Святошинского, Дарницкого, Печерского, Подольского, Шевченковского районов Киева, заместитель председателя налоговой в Полтавской области, начальник и заместитель начальника Миндоходов Харьковской области, начальник налоговой инспекции Полтавы, а также чиновники налоговой службы Днепра, Одессы, Луганска и других городов".
Тем временем, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что недавно Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.Интерфакс-Украина