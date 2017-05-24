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В Киеве суд уже выбирает меры пресечения задержанным экс-налоговикам - Аваков

24 мая в 13:03

По словам министра, главное, чтобы "не получилось, как всегда".

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Аваков говорит, что экс-налоговикам уже выбирают меры пресечения.
Пресс-служба Кабмина Украины
Меры пресечения задержанным сегодня экс-налоговикам времен Александра Клименко выбирают в Печерском суде Киева.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, заверив, что сторона обвинения требует большие суммы залога.

"Сейчас продолжаются следственные действия, сегодня уже началось соответствующее судебное заседание в Печерском суде Киева, и я прошу поддержки со стороны общества, чтобы у нас не произошло, как всегда. И я надеюсь, что достаточно высокие залоги, которые мы предложить вместе с прокуратурой, сработают и мы получим соответствующие решения", - сказал Аваков на заседании Камбина.

Он также перечислил задержанных сегодня экс-налоговиков. По словам министра, в руках правоохранителей оказались "бывший глава управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области Шинкаренко, начальник налоговой службы в Луганской области и бывший губернатор области Антипов, председатель налоговой администрации Крыма Цвиркун, начальник налоговых подразделений Святошинского, Дарницкого, Печерского, Подольского, Шевченковского районов Киева, заместитель председателя налоговой в Полтавской области, начальник и заместитель начальника Миндоходов Харьковской области, начальник налоговой инспекции Полтавы, а также чиновники налоговой службы Днепра, Одессы, Луганска и других городов".

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Тем временем, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что недавно Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги налоговая суд Аваков
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