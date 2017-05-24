Полиция и военная прокуратура проводят одновременно 454 обыска у экс-налоговиков Клименко

Уже задержаны 23 человека.

Полиция и военная прокуратура проводят массовые обыски у экс-налоговиков. Апостроф

Обыски у бывших глав областных управлений Министерства доходов и сборов проводятся одновременно в 15 областях Украины, расказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, задержанные входе этой одновременной антикоррупционной операции будут срочно доставлены в Киев самолетом. В столице им будут объявлены подозрения, а Печерский суд изберет для них меры пресечения. Всего, по словам Матиоса, проводится одновременно 454 обыски.

Он также добавил, что масштабная операция касается бывших глав областных управлений Министерства доходов и сборов, которые были причастны к организации функционирования так называемых "налоговых площадок", связанных с экс-главой этого ведомства Александром Клименко.

"24 мая 2016 года по решению Генпрокурора, экономический блок преступной организации Януковича был передан на рассмотрение в Главную военную прокуратуру, часть военных дел уже направлена в суд, в отношении экс-министра доходов и сборов Клименко уже начато досудебное расследование и он уже привлечен к уголовной ответственности за три миллиарда гривен незаконно возмещенных НДС", - сказал главный военных прокурор.

В это же время, министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге назвал сегодняшние обыски наиболее масштабной антикоррупционной операцией.

"Около 96 миллиардов гривен убытков государства обнаружила группа, и сейчас проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране", - сказал Аваков.

Напомним, что недавно Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.

Как сообщалось, 28 апреля конфискованные 1,4 млрд долларов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем начнется 4 мая.