Экс-главу налоговой администрации Крыма Циркуна отпустили под личное обязательство

Сторона обвинения просила для Циркуна арест на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в 31 млн грн.

Суд выпустил на свободу еще одного задержанного днем ранее налоговика

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения в виде личного обязательства бывшему главе Государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну.

Соответствующее решение вынесла судья Печерского районного суда Киева, которая постановила отпустить подозреваемого в зале суда. Циркун должен являться по требованию следствия, а также сдать загранпаспорт.

Отмечается, что сторона обвинения просила для Циркуна арест на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в 31 млн грн.

Ранее в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан.

Александра Антипова суд обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести в течение пяти дней 15 миллионов гривень залога, в то время как прокуратура настаивала на заключении экс-налоговика под стражу с альтернативой внесения 200 миллионов гривень залога.

Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины. Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения.