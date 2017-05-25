Суд отпустил экс-замглавы управления Миндоходов в Харьковской области под залог в 1 млн грн

Прокуратура требовала для экс-чиновницы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 7 млн грн.

Суд отпустил под залог еще одного налогового чиновника

Печерский районный суд Киева назначил залог почти в 1 млн грн экс-замглавы Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области Татьяне Масловой, задержанной в рамках антикоррупционной операции.

Таким образом судьи отклонили требование прокуратуры об избрании ей меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 7 млн грн.

Отмечается, что избранная судом мера пресечения действует до 21 июля. Маслова, проживающая в городе Днепр, обязана оповещать суд и прокуратуру об изменении своего места пребывания и выполнять другие возложенные на нее судом обязательства, предусмотренные в таких случаях.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.