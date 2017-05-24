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Задержанных налоговиков доставляют в Печерский районный суд Киева

24 мая в 16:58

Время начала судебных заседаний, на которых задержанным планируют выбрать меры пресечения, еще не определено.

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Фото МВД Украины

В Печерский районный суд Киева поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения задержанным в рамках антикоррупционной спецоперации налоговикам, сообщает УНИАН.

В пресс-центре в пресс-центре Судебной власти Украины отметили, что в Печерский райсуд поступило 4 ходатайства об избрании меры пресечения задержанным лицам в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 255, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Будет рассматривать эти ходатайства судья Екатерина Москаленко.

Время начала судебных заседаний еще не определено. 

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Полиция и военная прокуратура проводят одновременно 454 обыска у экс-налоговиков Клименко. Уже задержаны 23 человека.

По материалам: УНИАН , Facebook/УНИАН ,
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