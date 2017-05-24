В СМИ появился список задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков

Список включает в себя 21 фамилию.
Список задержанных налоговиков опубликовало издание "Цензор. НЕТ". Издание, сссылаясь на собственные источники, сообщило, что среди задержанных есть немало высокопоставленных чиновников.
1. Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.
2. Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области
3. Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.
4. Маслова Татьяна Ивановна - экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.
5. Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе г. Днепра.
6. Драгун Андрей Олегович - экс-начальник ГНИ у Печерском районе г. Киева ГНС.
7. Роздайбеда Андрей Владимирович – экс- начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.
8. Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНС.
9. Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.
10. Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в г. Полтава Полтавской области ГНС.
11. Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева
12. Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС.
13. Кравченко Юрий Николаевич – экс- начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС.
14. Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.
15. Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.
16. Задорожний Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.
17. Циркун Костянтин Валентинович - экс-глава ГНС в АРК
18. Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе г. Киева.
19. Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в г. Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области
20. Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе г. Киев ГУ Миндоходов в г. Киеве.
21. Геннадий Леонидович Козак – бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.
Кроме того, подозрение было объявлено Игорю Шубе –экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.
Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.ZN.UA