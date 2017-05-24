В СМИ появился список задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации налоговиков

Список включает в себя 21 фамилию.

В СМИ появились фамилии задержанных сегодня высокопоставленных чиновников Арсен Аваков/Facebook

Среди задержанных в рамках масштабнойсотрудников налоговых органов – бывший глава ГНИ в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко, экс-начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области Андрей Роздайбеда и экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области, бывший губернатор Луганской ОГА Александр Антипов.

Список задержанных налоговиков опубликовало издание "Цензор. НЕТ". Издание, сссылаясь на собственные источники, сообщило, что среди задержанных есть немало высокопоставленных чиновников.

1. Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.

2. Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области

3. Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.

4. Маслова Татьяна Ивановна - экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.

5. Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе г. Днепра.

6. Драгун Андрей Олегович - экс-начальник ГНИ у Печерском районе г. Киева ГНС.

7. Роздайбеда Андрей Владимирович – экс- начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.

8. Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНС.

9. Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.

10. Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в г. Полтава Полтавской области ГНС.

11. Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева

12. Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС.

13. Кравченко Юрий Николаевич – экс- начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС.

14. Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.

15. Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.

16. Задорожний Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.

17. Циркун Костянтин Валентинович - экс-глава ГНС в АРК

18. Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе г. Киева.

19. Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в г. Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области

20. Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе г. Киев ГУ Миндоходов в г. Киеве.

21. Геннадий Леонидович Козак – бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.

Кроме того, подозрение было объявлено Игорю Шубе –экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.