НАБУ опубликовало копию приказа об увольнении задержанного на взятке сотрудника

Бюро требует опровержения заявления пресс-секретаря Луценко о задержании действующего сотрудника НАБУ.

Сытник подписал приказ об увольнении Самкового 27 февраля Лариса Сарган / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фотокопию приказа об увольнении полковника

Согласно документам, опубликованным вечером в понедельник, 22 мая, на официальной странице НАБУ в Facebook, Самковый был уволен из Бюро 27 февраля и направлен на воинский учет Службы мобилизации и территориальной обороны СБУ.

В то же время, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган ранее заявляла о задержании действующего сотрудника Антикоррупционного бюро. В связи с этим в НАБУ требуют официального опровержения недостоверной информации.

"Требуем от Генеральной прокуратуры обнародовать официальное опровержение заявлений пресс-секретаря Юрия Луценко в сети Facebook, если, конечно, госпожа Сарган официально уполномоченf предоставлять комментарии от имени ГПУ. Если же она имеет другой статус, просим Генеральную прокуратуру разъяснить, на каком основании она публикует информацию о досудебных расследованиях ГПУ", – сказано в заявлении.

Вечером 19 мая Генеральная прокуратура обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанный вместе с сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тыс. долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 млн грн, зарегистрированного Государственной фискальной службой.

При получении 150 тыс. долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.